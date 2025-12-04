Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su compromiso con Luis Rodrigo Castillo

Rumores y teorías crecen en redes sociales tras la ausencia de su prometido en eventos familiares y la falta de imágenes recientes, mientras la familia Aguilar guarda silencio sobre el futuro de la pareja. (Instagram / @pepeaguilar_oficial)

Aneliz Aguilar, hija mayor de Pepe Aguilar y hermana de Ángela y Leonardo Aguilar, concretó su compromiso con el abogado y empresario Luis Rodrigo Castillo a finales de 2024.

La noticia fue confirmada públicamente por su padre a través de una publicación en redes sociales, donde expresó con humor y cariño su felicidad por el enlace.

“¡2x1 llévelas, llévelas! Como que septiembre y octubre les gustó a mis hijas pa’ comprometerse (y casarse). Un millón de felicidades Aneliz y Rodrigo, que sean muy felices y que viva el amor”, expresó junto a varias fotos del compromiso.

(Instagram/ @pepeaguilar_oficial)

La ausencia del prometido de Aneliz Aguilar en importante celebración familiar

Desde el inicio de su relación, Aneliz y Luis Rodrigo mantuvieron un perfil discreto y reservado; sin embargo, la falta de actualizaciones y la ausencia de imágenes recientes juntos han alimentado las dudas.

Uno de los episodios que más ha llamado la atención fue la reciente cena de Thanksgiving de la dinastía Aguilar, pues la ausencia de Luis Rodrigo Castillo y la decisión de Aneliz Aguilar de no mostrar su anillo de compromiso han intensificado las especulaciones sobre el futuro de la pareja.

Cabe recordar que en el resumen anual de 2024 que Aneliz publicó en enero de 2025, compartió fotografías y videos de viajes y eventos familiares, pero en ninguno dejó ver el anillo de compromiso.

(Instagram / @pepeaguilar_oficial)

Misma situación ocurrió en agosto de 2025, cuando volvió a aparecer en reuniones familiares sin la joya, lo que comenzó a llamar la atención de los seguidores de la familia Aguilar.

En redes sociales, principalmente en X, los usuarios han debatido si la ausencia del anillo refleja problemas en la relación o simplemente una preferencia por la privacidad. Sin embargo, existen teorías que han vinculado el tema con posibles tensiones entre hermanas, ya que Ángela Aguilar ha mostrado su anillo de casada en varias publicaciones.

A un año del compromiso de Aneliz Aguilar

A más de un año del anuncio del compromiso, no existe una fecha de boda ni fotografías recientes de la pareja, por lo que algunos medios han calificado la situación como “la boda que nunca llega”.

Además de que no hay evidencia concreta que indique la cancelación del compromiso, el silencio de Aneliz Aguilar y Luis Rodrigo Castillo mantiene abiertas las especulaciones; mientras algunos señalan que la pareja atraviese una pausa, otros hablan de una crisis interna.

(Captura de pantalla @angela_aguilar:)

¿Quién es el prometido de Aneliz Aguilar que ha estado ausente de las publicaciones familiares de los Aguilar?

Luis Rodrigo Castillo es abogado y políglota, con dominio de cuatro idiomas: español, inglés, francés e italiano.

En el ámbito profesional, en 2021 fue vicepresidente de la Sociedad de Arbitraje Internacional de Derecho de Miami, y en 2022 se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Política Exterior de Johns Hopkins SAIS, en Washington.

Desde 2017, es propietario de la empresa Union Design Developers, dedicada a la oferta de lotes residenciales, comerciales e industriales. Además, desde 2022 ejerce como abogado en Attorney At Law.