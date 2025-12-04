México

Beca Rita Cetina: cómo saber si ya me depositaron el pago del mes de diciembre

Este será el último deposito del año para los beneficiarios

Esta beca tiene como objetivo ayudar a prevenir la deserción escolar.

El inicio de diciembre marca la llegada de los pagos correspondientes a la Beca Rita Cetina, un programa social impulsado por el Gobierno de México y dirigido a estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo el país.

Con esta beca los beneficiarios recibirán mil 900 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar durante este último mes del año, siguiendo un calendario específico que organiza las fechas de depósito según la inicial del apellido paterno del tutor registrado.

Este recurso, entregado cada dos meses, busca reducir la deserción escolar en el nivel de secundaria pública y asegurar que los estudiantes cuenten con los medios necesarios para concluir sus estudios.

En este sentido, si te encuentras en espera de tu pago, recuerda en primer lugar tener en cuenta qué día te corresponde tú pago y cuando sea la fecha existen varias maneras de consultar si el pago fue realizado y aquí te contamos cuáles son.

Los pagos se llevarán a cabo según la primera letra del primer apellido de los beneficiarios.

Estas son las formas en que puedes saber si ya te depositaron mi Beca Rita Cetina

Para consultar si tu pago ya fue realizado, tomando en cuenta las fechas del calendario oficial, estas son las opciones que el gobierno pone a tu disposición. Puedes usar cualquiera que se acomode más a tus necesidades.

  • Buscador de Estatus:
    • Ingresa a la página oficial del Buscador de Estatus de Becas
    • La página pedirá la CURP del beneficiario la cual debes ingresar para poder revisar tu estatus.
    • Una vez adentro debbes ir a la sección “Becas Emitidas” y seleccionr el año 2025.
    • Al seleccionar el año podrás ver información diversa, tal como: tu fecha de tu pago, si tu beca se encuentra activa así como si el banco ya realizó tu depósito.
  • Aplicación del Banco del Bienestar:
    • Los beneficiarios también cuentan con la opción de descargar aplicación móvil del Banco del Bienestar en su celular.
    • Una vez instalada unicamente debes ingresar y consultar tu saldo para verificar si el depósito ya te han realizado el depósito.
  • Cajero automático:
    • La fortma más común de realizar la consulta también está disponible. Tan solo debes acudir a cualquier cajero del Banco del Bienestar y usar tu Tarjeta del Bienestar para consultar tu saldo y revisar los movimientos más recientes. 
Esta aplicación es muy útil para los beneficiarios.

Calendario completo de pagos de la Beca Rita Cetina de diciembre

Para estar al pendiente de tu pago, no olvides revisar el calendario oficial de diciembre para la Beca Rita Cetina, el cual es el siguiente:

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

(Jesús Avilés/ Infobae México)

De esta manera, los estudiantes de secundaria pública que forman parte del programa podrán disponer del apoyo económico antes de las festividades navideñas y de fin de año, conforme al calendario establecido por las autoridades educativas y bancarias.

