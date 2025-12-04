México

Beca Rita Cetina 2025: quiénes reciben su pago el 9 de diciembre

Miles de jóvenes recibirán el apoyo económico correspondiente al último bimestre del año

El Gobierno de México prioriza la Beca Rita Cetina para reducir el abandono escolar y garantizar la educación básica. (Jesús Avilés/ Infobae México)

La Beca Rita Cetina inició este mes la entrega del apoyo económico correspondiente al bimestre noviembre–diciembre, beneficiando a miles de estudiantes de secundaria en México.

Este programa, considerado prioritario por el Gobierno de México, busca reducir el abandono escolar y garantizar la conclusión de la educación básica, con miras a una expansión que, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), permitirá que en 2026 más de 21 millones de estudiantes de escuelas públicas de nivel básico reciban este respaldo.

En el ciclo escolar 2024–2025, la SEP reportó un crecimiento sin precedentes en la cobertura de la beca pues detalló que actualmente nueve de cada diez alumnos de secundaria en escuelas públicas cuentan con algún tipo de beca federal, consolidando la estrategia gubernamental de apoyo a la permanencia escolar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que la dispersión de recursos inicia con los beneficiarios que ya poseen su tarjeta del Banco del Bienestar y han recibido al menos un depósito previo. El coordinador nacional, Julio César León Trujillo, explicó que esta semana marca el arranque de los últimos pagos del año para quienes forman parte del padrón vigente.

Nueve de cada diez alumnos de secundaria en escuelas públicas cuentan con una beca federal, según la SEP.

Quiénes son los estudiantes que recibirán su beca el próximo martes 9 de diciembre

El calendario de diciembre, publicado el 1 de diciembre, establece un orden alfabético para la entrega, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ordenado.

En este sentido, y de acuerdo con el calendario oficial, el próximo martes 9 de diciembre corresponde el pago a los estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra G.

El monto entregado es de mil 900 pesos por familia para el bimestre noviembre–diciembre; sin embargo, en los casos donde hay dos o más hijos inscritos en secundaria, las autoridades han precisado que se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

Durante este mes con periódo vacacional los estudiantes pueden usar su beca para realizar compras navideñas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de pagos para el mes de diciembre de la Beca Rita Cetina

El calendario de completo de diciembre es el siguiente:

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

Cómo verificar si ya me cayó el deposito de mi beca

Los beneficiarios pueden verificar el depósito a través de la App Banco del Bienestar Móvil, que permite consultar saldos y movimientos.

También está disponible la línea telefónica del banco, 800 900 2000, donde, al marcar la opción 1 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, se puede confirmar la recepción del apoyo.

La SEP recordó que la Beca Universal Rita Cetina ampliará su cobertura en 2026, permitiendo que todas las niñas y niños inscritos en escuelas primarias públicas reciban un apoyo directo, lo que la convertirá en uno de los programas sociales más extensos en la historia reciente del sector educativo mexicano.

