Los probióticos presentes en los búlgaros favorecen la desinflamación del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso es una afección que afecta a un porcentaje creciente de la población y se relaciona con factores como la dieta, el sobrepeso y el sedentarismo.

En la búsqueda de alternativas naturales para apoyar el tratamiento de esta condición, el consumo de búlgaros, también conocidos como kéfir, ha llamado la atención por sus posibles efectos positivos sobre la salud hepática.

Diversos estudios señalan que los probióticos presentes en el los búlgaros pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal y favorecer la función del hígado, lo que abre nuevas perspectivas en el abordaje complementario del hígado graso.

Es por eso que aquí te contamos çómo puedes consumir este alimento vivo para ayudar a revetir el hígado graso en menor cantidad de tiempo.

Acompañado de un cambio de hábitos el consumo de búlgaros puede tener un impacto positivo. (Foto: Infobae México/ Jesús Avilés)

Cómo y cuánta cantidad de bulgaros se recomienda consumir para brindar beneficios al hígado y ayudar a combatir el hígado graso

Las recomendaciones específicas sobre el consumo de búlgaros (kéfir) para apoyar la salud hepática y contribuir al manejo del hígado graso aún no se encuentran estandarizadas.

Sin embargo, las guías sobre probióticos sugieren una ingesta diaria de entre 100 y 250 ml de kéfir elaborado a partir de búlgaros, lo que equivale a aproximadamente medio o un vaso pequeño. Este consumo puede integrarse como parte de una dieta equilibrada, preferentemente en el desayuno o como colación.

Algunos consejos para su consumo:

Comenzar con una cantidad menor (50-100 ml) para observar la tolerancia digestiva y aumentarla gradualmente.

Mantener un consumo regular para promover la estabilidad de la microbiota intestinal.

Elegir kéfir natural sin azúcar añadida ni saborizantes.

Es importante recordar que el consumo excesivo de kéfir no potencia sus efectos y puede provocar molestias digestivas como gases o distensión abdominal.

Los pacientes con intolerancia a la lactosa o problemas inmunológicos deben consultar con un profesional de la salud antes de incorporar kéfir a su dieta. (Facebook: Kéfir de leche)

Cuáles son los beneficios de consumir bulgaros para combatir el higado graso

Los búlgaro son un conjunto de microorganismos que fermentan la leche y producen una bebida probiótica. Este producto se compone principalmente de bacterias ácido-lácticas y levaduras.

Algunos estudios sugieren que el consumo regular de alimentos probióticos como el kéfir puede aportar beneficios para la salud hepática, especialmente en personas con hígado graso no alcohólico. Entre los beneficios destacados se encuentran:

Mejora del equilibrio de la microbiota intestinal.

Reducción de la inflamación sistémica.

Disminución de los niveles de grasa en el hígado.

Mejora de la sensibilidad a la insulina.

Reducción de ciertos marcadores de daño hepático.

La evidencia científica sobre estos efectos sigue en evaluación y puede variar según la cantidad, el tipo de probiótico y las características individuales de cada persona.

La incorporación de búlgaros puede ser un complemento en el manejo integral del hígado graso, que requiere también modificaciones en la alimentación general, actividad física regular y seguimiento médico.