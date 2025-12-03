México

Tris: todos los números ganadores del 2 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Todos los días la Lotería
Todos los días la Lotería Nacional realiza cinco sorteos de Tris (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los números ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35203

Resultado: 63706

Tris De las Tres

Sorteo: 35204

Resultado: 41811

Tris Extra

Sorteo: 35205

Resultado: 69222

Tris De las Siete

Sorteo: 35206

Resultado: 47590

Tris Clásico

Sorteo: 35207

Resultado: 88750

De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

La plataforma digital habría decidido premiar a los seguidores más leales del artista puertorriqueño invitándolos a experiencias presenciales únicas

Habrá eventos exclusivos en México

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

El detenido fue identificado como objetivo prioritario por las autoridades estatales

Cayó en Mexicali “El Oso”,

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Quienes compraron paquetes VIP, sección PIT o General A se dicen indignados por al cercanía al escenario

Bad Bunny en México: ¿Puedo

¿Cuál es el Pueblo Mágico del Edomex más bonito para pasar la Navidad, según la IA?

Según un análisis de inteligencia artificial, esta localidad destaca por su entorno natural, celebraciones tradicionales y ambiente festivo

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Fueron aseguradas armas de fuego, cocaína, metanfetamina y marihuana

Detienen a una decena de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayó en Mexicali “El Oso”,

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

Sentencian al conductor de una camioneta que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina con destino a EEUU

Cae “El Valente” de la Unión Tepito, acusado de realizar extorsiones en el Centro Histórico de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Habrá eventos exclusivos en México

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Paty Cantú es acusada de no pagar ni devolver vestuario tras lujosa boda con Christian Vázquez

El Extraño Mundo de Jack’ será proyectada con orquesta en vivo: fecha y sede

Lupita Villalobos de Las Alucines detectó una ‘bolita’ en su seno: “Puede ser cáncer”

DEPORTES

Así reapareció Omar Chávez tras

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026

Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX