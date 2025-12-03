Juan Ferrara lanza ácido comentario sobre nuevo color de ojos de Ninel Conde, su novia en ‘Rebelde’

Juan Ferrara, amigo y excompañero de Ninel Conde en 'Rebelde', califica de inusual el cambio de color de ojos de la artista (IG)

El reciente regreso de Ninel Conde a los escenarios mexicanos ha estado marcado por la atención mediática que ha generado su transformación estética, en particular el cambio de color de sus ojos, un procedimiento que ha despertado tanto elogios como críticas.

La actriz y cantante, conocida como El Bombón Asesino, ha decidido alternar el papel de ‘Doña Inés’ junto a Wendy Guevara en la nueva temporada de la producción teatral de Alex Gou, lo que representa su retorno tras un viaje junto a su hija.

La expectativa en torno al debut de Ninel Conde en esta temporada se ha visto incrementada por el interés del público en observar el resultado de la intervención a la que se sometió para modificar el color de sus ojos.

Ninel Conde regresa a los escenarios mexicanos con una transformación estética que incluye el cambio de color de sus ojos (IG)

Ninel, orgullosa de sus transformaciones

Esta transformación ha suscitado numerosas preguntas y comentarios, tanto de admiradores como de curiosos, situación que la propia artista abordó durante una conferencia de prensa.

Conde reconoció la cantidad de mensajes que ha recibido de personas interesadas en conocer más detalles sobre el procedimiento: “La verdad es que yo me he sentido súper bien. Ya también sé que hay mucha duda, y mucha cosa al respecto, y mucha gente me ha escrito preguntándome, y mucha gente, más de la que se imaginan, con ganas de hacerse este procedimiento porque todo el mundo quiere, pero de pronto quieren más información, y les voy a hacer un video en mis redes después”.

La intérprete manifestó su satisfacción con el resultado y defendió la libertad individual para tomar decisiones sobre el propio cuerpo. En sus palabras: “Yo estoy muy contenta... Hay mucha gente que a lo mejor como no se atreve, o les da miedo, pues ¿qué queda? ¡Pues nada más criticar!, pero si puedes o tienes las posibilidades y te lo quieres hacer, pues cada quien, ¿no? Cada quien es dueño de su vida y de lo que quiera hacer”.

El debut de Ninel Conde en la nueva temporada de 'El Tenorio Cómico' genera expectativa por su reciente intervención estética (IG)

‘Franco Colucci’ elogia la belleza de ‘Alma Rey’

El impacto de la transformación de Ninel Conde también ha alcanzado a figuras del medio artístico. Juan Ferrara, su entrañable amigo y compañero en la recordada telenovela juvenil de los 2000, Rebelde, fue consultado recientemente sobre el nuevo aspecto de la actriz.

Durante un encuentro con los medios, Ferrara calificó el procedimiento como algo inusual: “Muy extraño ¿verdad? Sí, sí, a todo el mundo le extraña ¿cómo se cambia el color de los ojos? Qué cosa más rara ¿verdad?”, expresó el actor.

A pesar de que algunos reporteros intentaron obtener un comentario negativo, sugiriendo que Conde “ya no parece ella” tras varias cirugías, Ferrara defendió la belleza de la artista al afirmar: “Bueno, pero sigue siendo guapísima y muy bien ¿no?”.

La relación profesional entre Ninel Conde y Juan Ferrara se remonta a su exitosa participación en la telenovela juvenil 'Rebelde' (Foto: Cuartoscuro)

La relación profesional y personal entre Ferrara y Conde se remonta a su participación conjunta en Rebelde, donde interpretaron una de las historias de amor más populares de la serie. Incluso años después de dejar de compartir pantalla, ambos han manifestado públicamente su aprecio y admiración mutua.