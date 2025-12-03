Fátima Bosch reaparece tras denuncia de Nawat Itsaragrisil por presunta difamación y habla del supuesto ataque: “Quería humillarme”

Nawat Itsaragrisil denunció a Fátima Bosch en Tailandia por presunta difamación. (Infobae México / Jesús Avilés)

Fátima Bosch -modelo mexicana ganadora de Miss Universo 2025- habló sobre el presunto ataque que habría recibido por parte de Nawat Itsaragrisil -director ejecutivo de Miss Universo Tailandia- en el certamen de belleza.

Esto luego de que Miss Universo Tailandia dio a conocer que Itsaragrisil interpuso una denuncia en contra de ella por presunta difamación.

Así recordó Fátima Bosch el presunto ataque de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo

La modelo mexicana, oriunda del estado de Tabasco, concedió una entrevista para el programa estadounidense “Good Morning America” y inevitablemente fue cuestionada sobre el escándalo que marcó su participación en el certamen de belleza.

“Él quería como humillarme frente a toda la gente, y eso no estuvo bien. Le dije como: ‘No puedes hablarme así. No puedes llamarme tonta’.”, recordó.

Bosch reconoció que en aquel momento sintió miedo, pero decidió alzar la voz y exponer la situación.

“No podía quedarme callada porque, en cualquier caso, tu dignidad es más importante que cualquier premio o cualquier sueño que tengas”, dijo.

La Miss Universo no habló sobre la denuncia penal que el empresario interpuso en su contra en Tailandia, pero sí sostuvo su versión de los hechos.

Fátima Bosch responde a quienes la acusaron de ganar por alzar la voz

En esa misma charla, la mexicana fue cuestionada sobre las críticas que recayeron en su contra tras ser coronada como Miss Universo 2025, principalmente aquellas que relacionaron su triunfo con su reacción al presunto ataque de Itsaragrisil.

“Por supuesto que no (gané por eso), hice el mismo esfuerzo que todas las del certamen y esto es un trabajo”, dijo.

Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima Bosch en Tailandia por presunta difamación

Miss Universo Tailandia dio a conocer, a través de sus redes sociales oficiales, que Nawat Itsaragrisil presentó una denuncia penal en contra de Fátima Bosch el pasado 12 de noviembre en Tailandia por presunta difamación.

Esto, por los hechos sucedidos el pasado 4 de noviembre en dicho país, en una reunión que se llevó a cabo entre las candidatas a Miss Universo 2025 y el empresario.

“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó a la Sra. Fátima Bosch ‘dumbhead’ (cabeza hueca). Lo que él dijo fue ‘damage’ (daño), lo cual es claramente audible en las grabaciones de voz que ya han sido ampliamente difundidas en varias plataformas”, se lee en el comunicado.

Según el comunicado, Nawat Itsaragrisil señaló a Fátima Bosch de presunta difamación tras exponer públicamente los supuestos ataques.

“Cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una acusación falsa ante los medios al afirmar públicamente lo contrario. Incluso después de que posteriormente tuvo conocimiento de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse a lo largo de la competencia, tras lo cual finalmente fue coronada como Miss Universo, como es de conocimiento público”, dice el documento.