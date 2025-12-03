México

Fátima Bosch enfrenta nuevas críticas de Omar Harfouch en medio de la denuncia por parte de Nawat Itsaragrisil

En entrevista con Javier Ceriani, el exjuez de Miss Universo aseguró que la representante mexicana “no es la más hermosa” del certamen

Omar Harfouch asegura que otras
Omar Harfouch asegura que otras participantes de Miss Universo 2025 se dieron cuenta del supuesto fraude. IG

Fátima Bosch y Omar Harfouch han estado en el centro de una gran controversia tras la coronación de la reina de belleza mexicana como Miss Universo 2025.

Antes de que la modelo originaria de Tabasco se convirtiera en la ganadora del certamen, Harfouch renunció como jurado alegando irregularidades y falta de transparencia en el proceso de selección de las finalistas.

De acuerdo con el exjuez, desde antes se seleccionó a las 30 finalistas y el resultado estaba manipulado, pues afirmó que el propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, tenía negocios con el padre de Fátima Bosch, lo que comprometía la imparcialidad.

Fátima Bosch fue recibida con mariachi en Nueva York. (Instagram: Fátima Bosch)

Omar Harfouch vuelve a asegurar que todo es un fraude en Miss Universo

Semanas después de la polémica que desataron sus declaraciones, Omar Harfouch concedió una entrevista al periodista Javier Ceriani para su canal de YouTube, a quien le dio fuertes declaraciones sobre Fátima Bosch.

Tal y como lo mencionó semanas atrás, Harfouch señaló que desde antes de la gran final ya se habían elegido a las 30 participantes que pasarían a la última etapa.

“Como miembro del jurado nadie me preguntó por mi voto, pregunté si podían detener ese veredicto, me dijeron: ‘no vamos a cancelar, ya está hecho’. Cuando vi que todo sería un fraude, me fui”, compartió.

El compositor Omar Harfouch vuelve
El compositor Omar Harfouch vuelve a hablar del resultado final de Miss Universo 2025. (Instagram/@omarharfouch)

Participantes de Miss Universo 2025 sabían que todo era un fraude, asegura Omar Harfouch

Durante la transmisión en vivo junto al periodista argentino, Omar Harfouch también compartió que desde semanas antes de la final de Miss Universe, Fátima Bosch ya tenía varios privilegios.

“Todo el tiempo. Fátima tenía personas trabajando para ella, era como una superestrella, era como una mega estrella ahí, todo el tiempo con tratos especiales”, aseguró.

Asimismo, mencionó que el trato preferencial que recibía la representante mexicana fue visto por el resto de las concursantes, por lo que afirma que el resultado final era notorio.

Todo el mundo sabe que fue fraude, incluso competidoras, las chicas sabían sobre ello”, sentenció.

Harfouch asegura que Fátima Bosch
Harfouch asegura que Fátima Bosch tenía tratos especiales desde antes de la final de Miss Universo 2025. (@omarharfouch, @fatimaboschfdez, Instagram)

Omar Harfouch asegura que Fátima Bosch no era la más hermosa de Miss Universo 2025

Además del supuesto fraude de Miss Universo 2025, Harfouch señaló que el fraude en la decisión final fue muy notorio, pues afirmó: “Todos ven que Fátima no es la más hermosa”.

Las declaraciones del exjuez del certamen surgen días antes de la denuncia por parte de Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, a la modelo tabasqueña por presunta difamación.

Dicha acción legal ocurre luego del conflicto que protagonizaron el pasado 4 de noviembre. Según el comunicado oficial de Miss Universo Tailandia, el directivo sostiene que nunca llamó “cabeza hueca” a Fátima Bosch como ella lo afirmó públicamente.

(Captura Facebook: Miss Universe Tailand)
(Captura Facebook: Miss Universe Tailand)

El empresario alega que lo que realmente dijo fue “damage” (“daño”), palabra que, de acuerdo con el comunicado, es claramente audible en las grabaciones de voz difundidas en varias plataformas.

