Desalojan a Paulina Rubio de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”

Paulina Rubio pierde su casa en Miami tras no poder pagar la hipoteca debido a problemas financieros

La pérdida de su vivienda en Miami ha marcado un nuevo capítulo en la vida de Paulina Rubio, quien enfrenta una compleja situación financiera derivada de los prolongados litigios con sus exmaridos, Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ y Gerardo ‘Jerry’ Bazúa.

La cantante mexicana, reconocida por su trayectoria desde los años ochenta, fue desalojada de su residencia tras no poder cubrir los pagos de la hipoteca, según relató la comunicadora Maxine Woodside en su programa Todo para la mujer.

La hipoteca de la casa de La chica dorada

La información sobre el desalojo fue expuesta por Woodside, quien detalló que la artista solicitó un préstamo bancario y, para obtenerlo, hipotecó su casa. Los fondos obtenidos se destinaron a sufragar los gastos legales de los conflictos con sus exmaridos.

“A Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, afirmó la periodista.

Los litigios con sus exmaridos Colate y Jerry Bazúa afectan gravemente la economía de Paulina Rubio (Europa Press)

El impacto económico de los litigios no solo se relaciona con las demandas de sus exparejas, sino también con los honorarios legales acumulados. La periodista Shanik Berman subrayó en el mismo programa que la mayor parte de los recursos de Rubio se agotaron en el pago de abogados:

“No fue tanto por lo que le quitaban los señores, sino los abogados. Se metió con tantos abogados para tratar de quitar a los niños, se la pasaba en abogados y los abogados se quedaron con todo”.

Conflictos con sus ex parejas por la custodia de los hijos en común

Paulina Rubio, de 54 años, inició su carrera artística en la agrupación Timbiriche a principios de los años ochenta y consolidó su presencia en la escena del pop mexicano y latinoamericano durante las décadas siguientes.

Su primer matrimonio fue con el socialité español Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’, con quien estuvo casada entre 2007 y 2014 y tuvo un hijo, Andrea Nicolás. Posteriormente, mantuvo una relación con el cantante sinaloense Gerardo ‘Jerry’ Bazúa, con quien tuvo a su segundo hijo, Eros, en 2016.

La cantante mexicana destinó el dinero de un préstamo bancario a cubrir gastos legales y honorarios de abogados (Foto: Cuartoscuro)

El entorno personal de la cantante también ha sido objeto de atención mediática. El comunicador Ernesto Buitrón difundió una entrevista con Oscar Madrazo, amigo cercano de Rubio, quien sugirió que ‘Colate’ obtiene ingresos en España al participar en programas donde se habla de la artista.

Sigue adelante, pese a los problemas y líos legales

Madrazo explicó: “En España esto funciona muy bien. Te pagan por ir a los programas a decir cosas, es un sistema muy diferente del cual se puede vivir y ganar. Paulina todo lo dice a través de sus canciones, ella no abre la boca pero cuando canta ahí están los mensajes”.

A pesar de las dificultades, Madrazo aseguró que la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ mantiene el ánimo y no se encuentra deprimida.

Paulina Rubio, exintegrante de Timbiriche, enfrenta una crisis personal y financiera a los 54 años (Instagram: @paulinarubio)

“Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien. Tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados. Ni modo, son etapas que uno tiene que pasar y qué se puede hacer”, expresó el empresario y experto en moda a Ernesto Buitrón.