Cuánto gana un policía en México y cuál es el estado donde mayor es el sueldo

Las policías municipales enfrentan las mayores carencias, con bajos salarios y prestaciones limitadas, lo que afecta la profesionalización del sector. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso de los policías en México continúa siendo un tema central dentro de la discusión pública sobre seguridad y condiciones laborales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el primer trimestre de 2025 se registraron 274 mil personas empleadas como policías y agentes de tránsito, apenas 0.38% más que al cierre de 2024.

Sin embargo, el aumento en la fuerza laboral contrastó con una caída salarial: el promedio mensual bajó a $6,620 pesos, una reducción de casi 7% respecto al periodo anterior.

La distribución del personal también se mantuvo desigual.

El Estado de México concentró el mayor número de elementos (67.6 mil), seguido por Jalisco (20.3 mil) y la Ciudad de México (15.8 mil).

Estas cifras muestran que las entidades con mayor densidad urbana siguen absorbiendo la mayoría de los cuerpos de seguridad.

Los estados con los mejores sueldos

Mientras el promedio nacional es bajo, algunos estados destacan por ofrecer mejores condiciones económicas.

Nuevo León se colocó como la entidad con los salarios más altos, con un ingreso mensual cercano a $14,400 pesos

Sinaloa con $14,200 pesos.

Colima con $12,800 pesos.

Estos niveles superan ampliamente el promedio nacional y contrastan con el rezago de entidades donde el pago ha disminuido en los últimos años.

Entre 2021 y 2025, los aumentos más significativos se registraron en Chihuahua y Baja California, mientras que Guanajuato y Oaxaca presentaron fuertes retrocesos salariales.

A pesar de estos avances regionales, la precariedad persiste, la mayoría de los policías —especialmente municipales— opera con salarios limitados y prestaciones incompletas, lo que impacta directamente en su calidad de vida y en la profesionalización del sector.

Composición laboral, escolaridad y brechas

La fuerza policial está conformada principalmente por hombres, quienes representan el 77.6% del total y reciben un salario promedio de $6,780 pesos.

Las mujeres, por su parte, constituyen el 22.4% y perciben alrededor de $6,050 pesos.

La edad promedio del personal es de 40.5 años y la jornada semanal supera las 59 horas.

En términos educativos, la mayoría cuenta con entre 10 y 12 años de escolaridad.

Los mejores sueldos se registraron entre hombres con 13 a 15 años de estudios, mientras que los más bajos se observaron en mujeres con niveles más altos de escolaridad, lo que evidencia una marcada disparidad.

La mayoría de los policías cuenta con entre 10 y 12 años de escolaridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A escala sectorial, más de la mitad de los policías (51.9%) se desempeña en áreas relacionadas con justicia, seguridad y orden público.

Prestaciones y condiciones laborales

Más allá del salario, las prestaciones constituyen un elemento decisivo para evaluar las condiciones de los policías.

Aunque la mayoría cuenta con aguinaldo, vacaciones y seguro de vida, su acceso no es uniforme en todas las regiones.

Las policías municipales suelen enfrentar las mayores carencias.

México Evalúa advierte que solo el 30% de los policías recibe completamente las prestaciones básicas, lo que incluye seguridad social, seguro de vida y apoyos económicos.

Solo el 30% de los policías recibe todas las prestaciones básicas, incluyendo seguridad social, seguro de vida y apoyos económicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama es aún más complejo en materia de vivienda: únicamente 8% tiene acceso a créditos, dejando al 92% en riesgo de pobreza patrimonial.

Además, menos del 70% percibe el salario mínimo recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Puntos clave

Nuevo León, Sinaloa y Colima encabezan la lista de mejores salarios.

El promedio nacional cayó a $6,620 pesos mensuales.

Solo 30% de los policías cuenta con todas las prestaciones básicas.

El 92% carece de acceso a crédito de vivienda.

La fuerza laboral se concentra en el Estado de México, Jalisco y Ciudad de México.

Persisten brechas salariales de género y desequilibrios regionales.