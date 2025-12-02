México

Singapur abrirá su primera embajada en México en 2026

La presidenta Sheinbaum expresó su satisfacción ante el interés de empresas singapurenses por invertir en México

El presidente de Singapur revela
El presidente de Singapur revela un paso histórico en la diplomacia internacional. FOTO: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este lunes que Singapur abrirá su primera Embajada en en la Ciudad de México en 2026, lo que marca un hito en la relación entre ambos países, pues celebran 50 años de relaciones diplomáticas.

Esta decisión, comunicada por el presidente Tharman Shanmugaratnam durante su visita de Estado a México, representa la primera misión diplomática singapurense en un país de habla hispana y responde a la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para conmemorar medio siglo de cooperación bilateral.

Durante el encuentro celebrado el primero de diciembre de 2025, los mandatarios reafirmaron su voluntad de profundizar la relación bilateral y destacaron el crecimiento sostenido en los flujos de comercio e inversión entre México y Singapur.

Este dinamismo, señalaron, se verá fortalecido tras la ratificación por parte de México del Acuerdo de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, firmado en enero de 2022.

México y Singapur firman memorándums
México y Singapur firman memorándums de entendimiento sobre restauración de arrecifes de coral y cooperación internacional para el desarrollo. FOTO: SRE

La presidenta Sheinbaum expresó su satisfacción ante el interés de empresas singapurenses por invertir en sectores estratégicos contemplados en el Plan México, como tecnología e innovación, puertos, petróleo y gas.

En materia agroalimentaria, ambos líderes reconocieron la posición de México como productor relevante y celebraron la decisión de Singapur de agilizar los procesos de autorización para la exportación de carne de cerdo mexicana.

Esta medida, fundamentada en el sólido sistema de seguridad alimentaria mexicano y su historial exportador, permitirá incrementar las exportaciones mexicanas y contribuirá a la seguridad alimentaria de Singapur.

México será sede de la
México será sede de la Cumbre de APEC en 2028 y Singapur en 2030, reafirmando su compromiso con el multilateralismo y la cooperación regional. FOTO: SRE

México y Singapur celebran vínculo de 50 años

Ambos gobiernos manifestaron su interés en estrechar la colaboración en el ámbito digital, con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias.

Los mandatarios subrayaron su compromiso con el multilateralismo, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y un sistema comercial basado en reglas. Reafirmaron, asimismo, la voluntad de profundizar la colaboración en foros regionales y multilaterales.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum anunció que México será sede de la Cumbre de APEC en 2028 y agradeció el respaldo de Singapur a la próxima presidencia mexicana, al tiempo que felicitó a Singapur por su designación como anfitrión de la Cumbre de APEC en 2030.

La agenda cultural también ocupó un lugar destacado, con la inauguración de la exposición El galeón Acapulco-Manila SOMOS PACÍFICO El mundo que emergió del Trópico en El Colegio de San Ildefonso, acto que encabezará el presidente Tharman el tres de diciembre de 2025.

En el ámbito de la cooperación internacional, los presidentes atestiguaron la firma de memorándums de entendimiento en dos áreas clave: la restauración de arrecifes de coral y la cooperación internacional para el desarrollo.

Finalmente, el presidente Tharman extendió una invitación a la presidenta Sheinbaum para realizar una visita de Estado a Singapur en una fecha que ambas partes determinarán..

