Sin saber inglés y sin acceso a higiene básica: Así fue el día que Emma Coronel fue detenida en EEUU

Emma Coronel Aispuro enfrentó el arresto en Estados Unidos sin hablar inglés y con recursos mínimos para cuidar su higiene personal durante sus primeros días bajo custodia al ser señalada de narcotráfico.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto de Washington, relató en el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, de Oxygen, cómo vivió el momento más duro de su vida: el día que fue arrestada y comenzó su proceso que la dejaría varios años tras las rejas.

En el documental, Emma Coronel narra que comenzó a tomar conciencia de que tendría problemas legales cuando escuchó su nombre ligado a acusaciones que se hicieron en el juicio de “El Chapo”, especialmente tras el testimonio de Dámaso López, que la nombró al hablar de la fuga de su esposo de El Altiplano y el papel que jugó.

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, el día que fue detenida. (Foto, Alexandria Adult Detention Center via AP, File)

Emma Coronel cuenta que, una vez que se vio implicada, decidió permanecer y enfrentar a la justicia estadounidense en lugar de desaparecer o huir a México.

“Realmente cuando empecé a escuchar mi nombre en algunas acusaciones, fue cuando entendí de que iba a tener problemas legales. Tenía la opción de no volver nunca. ‘Ok, están hablando de mí, me voy de aquí y buena suerte encontrándome en México.’ Pero no hice eso. Yo seguí yendo a Corte (en el juicio de El Chapo). Yo en ningún momento traté de irme. Fue una forma como de decir, ‘Ok, va a haber problema. Tienen información, pero aquí estoy.’ O sea, ‘No voy a huir. Voy a enfrentarlos’”.

El arresto inesperado

La noche del lunes 22 de febrero del 2021, la esposa de El Chapo fue arrestada en el aeropuerto internacional de Dulles, Virginia. Ella narra que nunca dejó de viajar de México a EEUU, pero que el arresto sí fue inesperado.

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. EFE/ John Taggart/Archivo

Emma describe cómo, tras aterrizar en el aeropuerto, observó varias camionetas negras junto a la pista sin imagina que iban por ella. Una vez detenida la aeronave, agentes del FBI subieron a la aeronave y se dirigieron directamente a su asiento:

“ (Pasaron) La puerta. Nadie se movió. Entraron los agentes del FBI. Fueron directo a mí y me dijeron: ‘Acompáñanos’. Fue súper rápido, fue cuestión de minutos en los que yo ya estaba abajo”.

La escena se desarrolló con tal rapidez e inmediatez que, según relata, apenas pudo comprender la situación hasta que ya estaba bajo custodia y aislada en una sala aparte.

La vulnerabilidad de Emma Coronel

La periodista Emily Palmer, también entrevistada en el documental, detalla que durante esos primeros días Emma Coronel pasó momentos especialmente duros.

(IG @emma.coronel.official)

“Pasó unos días bastante duros cuando estaba en Virginia esperando su cita para el tribunal. Estaba en su periodo cuando fue arrestada y le dieron como dos paños durante los cuatro días completos”, aseguró.

El frío, la incomodidad y el aislamiento se agudizaron porque Emma no hablaba inglés.

Mariel Colón, abogada de Emma Coronel, viajó la misma noche de la detención a Washington D.C. para acompañarla durante el arranque del proceso legal.

Mariel fue quien le ayudó a superar las carencias cotidianas más básicas, deletreándole palabras por teléfono para que Emma pudiera pedir una ducha (como la palabra “shower”) o solicitar un pañuelo para el frío, algo que la propia Coronel desconocía cómo formular en inglés:

Mariel Colón además describe la estrategia legal, subrayando que nunca consideraron ir a juicio: “No, porque tiene dos hijas que la necesitaban. Y si iba a juicio y perdía, podría haberse enfrentado a la cárcel”.

Cuando los entrevistadores preguntaron si hubo quienes recomendaron a Emma huir o no quedarse en Estados Unidos, la abogada se reservó cualquier comentario: “No puedo responder eso ”

Espera de sentencia y reflexión sobre la justicia

Después del arresto, Emma Coronel fue formalmente procesada y trasladada a una instalación federal a la espera de su sentencia. Contó que tras declararse culpable solo restaba conocer el tiempo que pasaría en prisión, viviendo el proceso con resignación y dolor por la ausencia de sus hijas.

Emma Coronel en su juventud. (Oxygen/Captura de pantalla)

Coronel también compartió una reflexión sobre el contraste entre su percepción de la justicia en México y su experiencia durante el proceso legal en Estados Unidos.

En su infancia y juventud, explicó, el gobierno mexicano era visto como una amenaza a la que todos debían temer, mientras que su paso por la justicia estadounidense le hizo ver otra perspectiva:

“Crecí en un lugar donde todo mundo se estaba cuidando del gobierno. Ahora entiendo que es su trabajo. No tenemos por qué estar como que ‘Oh, son malos’. En este país también siento que el gobierno es más justo. Cuando ya van por ti es porque ya tienen algo claro. Acepté mi culpa y... Yo estoy bien, estoy bien con eso”.