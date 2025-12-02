México

¿Qué necesito para recoger mi tarjeta del Bienestar y cobrar mi pago de diciembre?

Solicitantes deben asegurarse de que sus papeles estén en regla, sin tachaduras ni enmendaduras, para recibir el plástico

La tarjeta del Bienestar permite
La tarjeta del Bienestar permite a los beneficiarios de programas sociales recibir apoyos económicos y realizar operaciones bancarias. (X/@BecasBenito)

El acceso a la tarjeta del Bienestar representa un paso fundamental para quienes participan en los programas sociales del Gobierno de México que desde 2019 fueron implementados.

Esta tarjeta del Bienestar no solo permite recibir apoyos económicos bimestrales, sino que también habilita a los beneficiarios para realizar pagos en comercios, retirar efectivo en sucursales del Banco del Bienestar o en cualquier cajero RED, y utilizar la cuenta como mecanismo de ahorro, según información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Para formalizar la entrega de la tarjeta del Bienestar, los interesados deben presentar documentación vigente, tanto en original como en copia, y asegurarse de que los documentos no contengan tachaduras, enmendaduras ni señales de alteración.

Los menores de edad requieren
Los menores de edad requieren la presencia de un tutor y credenciales oficiales para recibir la tarjeta del Bienestar del programa. | @Gobierno de México

En el caso de los menores de edad, es obligatorio acudir acompañados de su madre, padre, tutora o tutor, quien debe identificarse con una credencial oficial válida.

Entre las identificaciones aceptadas para los menores se encuentran la credencial escolar con fotografía, pasaporte, documento migratorio, constancia de identidad emitida por autoridad competente, o credencial de servicios médicos de instituciones públicas de salud o seguridad social. Además, se requiere un comprobante de domicilio con una vigencia máxima de tres meses.

Para los mayores de edad, la identificación oficial puede ser la credencial para votar, pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional, certificado de matrícula consular, tarjeta única de identidad militar, tarjeta de afiliación al INAPAM, credenciales o carnets expedidos por el IMSS, ISSSTE o el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre otras opciones. También se exige un comprobante de domicilio actualizado.

Para obtener la tarjeta del
Para obtener la tarjeta del Bienestar, los interesados deben presentar documentación vigente y comprobante de domicilio actualizado sin alteraciones. (Banco del Bienestar).

En caso de que ocurra algún percance durante la entrega de la tarjeta del Bienestar, los beneficiarios deben completar el formulario disponible en el apartado “¡Recoge tu tarjeta!” del Buscador de Estatus para reportar la incidencia. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se compromete a contactar a los afectados para ofrecer una solución. Se enfatiza que todos los trámites relacionados con el programa son gratuitos.

Tras el robo o extravío de la Tarjeta del Bienestar, el Banco del Bienestar establece un procedimiento gratuito que garantiza tanto la seguridad del dinero como una ágil reposición. El proceso se inicia con el reporte inmediato, llamando al 800 900 2000 o, según el programa social, al 800 821 3844. Durante la llamada, el banco solicita la CURP y una identificación oficial vigente para verificar la identidad del usuario. Una vez confirmada, se bloquea al instante el plástico perdido y se otorga un número de folio.

Reuniendo la documentación necesaria—identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente y el número de folio—el beneficiario debe acudir a la sucursal más cercana del Banco del Bienestar y solicitar la reposición, indicando si fue por robo, pérdida o deterioro.

El personal brindará orientación sobre los plazos y los pasos específicos, que pueden variar de acuerdo al programa social asociado. El banco posteriormente notificará la fecha y el lugar de entrega de la nueva tarjeta, que en algunos casos puede realizarse en módulos de la Secretaría del Bienestar.

