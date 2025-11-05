Robo o extravío de la Tarjeta del Bienestar: cómo reportarla y solicitar una nueva paso a paso

El Banco del Bienestar ofrece un proceso sencillo para bloquearla y tramitar una reposición sin perder tu dinero

Perder la Tarjeta del Bienestar o ser víctima de un robo puede generar preocupación entre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México.

Sin embargo, el Banco del Bienestar estableció un protocolo claro y gratuito para proteger los recursos y garantizar la reposición del plástico en el menor tiempo posible.

El primer paso, y el más importante, es reportar el robo o extravío de inmediato al número oficial del Banco del Bienestar: 800 900 2000. También se puede marcar al 800 821 3844, dependiendo del programa social al que pertenezcas. Esta llamada permite bloquear de inmediato la tarjeta anterior, evitando que alguien más pueda usarla o retirar el dinero depositado.

Paso 1: reporta el robo o extravío

Durante la llamada, el personal del banco solicitará tu CURP y una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) para verificar tu identidad. Al finalizar, te proporcionarán un número de folio, el cual deberás conservar, ya que será necesario para el trámite de reposición.

El Banco del Bienestar cuenta con un protocolo gratuito que garantiza la protección del dinero y la pronta reposición del plástico

Paso 2: reúne los documentos necesarios

Para solicitar una nueva tarjeta, deberás acudir a una sucursal del Banco del Bienestar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Número de folio o referencia del reporte telefónico

Estos documentos son indispensables para validar tu solicitud y evitar cualquier intento de suplantación de identidad.

Paso 3: acude a una sucursal del Banco del Bienestar

Con tu documentación en mano, visita la sucursal más cercana y solicita la reposición de la Tarjeta del Bienestar por robo, extravío o deterioro. El personal del banco te orientará sobre el tiempo estimado para recibir tu nuevo plástico, el cual puede variar según el programa social al que estés inscrito, como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad o Beca para el Bienestar Benito Juárez.

Paso 4: espera la entrega de tu nueva tarjeta

Una vez aprobado el trámite, el banco te notificará la fecha y lugar de entrega. En algunos casos, deberás acudir a un módulo de la Secretaría del Bienestar, especialmente si tu tarjeta está vinculada a un programa social específico.

Mientras tanto, si necesitas disponer de tu dinero, algunas sucursales permiten retirar efectivo directamente en ventanilla presentando tu identificación y el folio del reporte.

El Banco del Bienestar cuenta con un protocolo gratuito que garantiza la protección del dinero y la pronta reposición del plástico

Paso 5: cuida tu nueva tarjeta

El Banco del Bienestar recomienda no compartir tu NIP ni tus datos bancarios, y verificar que la nueva tarjeta esté activada antes de usarla en cajeros automáticos o establecimientos. También sugiere guardar el número de atención para futuros reportes o aclaraciones.

Con este procedimiento, los beneficiarios pueden recuperar su Tarjeta del Bienestar sin perder su apoyo económico, garantizando la seguridad de sus recursos y la continuidad de los depósitos.