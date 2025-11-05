México

Robo o extravío de la Tarjeta del Bienestar: cómo reportarla y solicitar una nueva paso a paso

El Banco del Bienestar ofrece un proceso sencillo para bloquearla y tramitar una reposición sin perder tu dinero

Guardar
El Banco del Bienestar ofrece
El Banco del Bienestar ofrece un proceso sencillo para bloquearla y tramitar una reposición sin perder tu dinero

Perder la Tarjeta del Bienestar o ser víctima de un robo puede generar preocupación entre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México.

Sin embargo, el Banco del Bienestar estableció un protocolo claro y gratuito para proteger los recursos y garantizar la reposición del plástico en el menor tiempo posible.

El primer paso, y el más importante, es reportar el robo o extravío de inmediato al número oficial del Banco del Bienestar: 800 900 2000. También se puede marcar al 800 821 3844, dependiendo del programa social al que pertenezcas. Esta llamada permite bloquear de inmediato la tarjeta anterior, evitando que alguien más pueda usarla o retirar el dinero depositado.

Paso 1: reporta el robo o extravío

Durante la llamada, el personal del banco solicitará tu CURP y una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) para verificar tu identidad. Al finalizar, te proporcionarán un número de folio, el cual deberás conservar, ya que será necesario para el trámite de reposición.

El Banco del Bienestar cuenta
El Banco del Bienestar cuenta con un protocolo gratuito que garantiza la protección del dinero y la pronta reposición del plástico

Paso 2: reúne los documentos necesarios

Para solicitar una nueva tarjeta, deberás acudir a una sucursal del Banco del Bienestar con los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Número de folio o referencia del reporte telefónico

Estos documentos son indispensables para validar tu solicitud y evitar cualquier intento de suplantación de identidad.

Paso 3: acude a una sucursal del Banco del Bienestar

Con tu documentación en mano, visita la sucursal más cercana y solicita la reposición de la Tarjeta del Bienestar por robo, extravío o deterioro. El personal del banco te orientará sobre el tiempo estimado para recibir tu nuevo plástico, el cual puede variar según el programa social al que estés inscrito, como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad o Beca para el Bienestar Benito Juárez.

Paso 4: espera la entrega de tu nueva tarjeta

Una vez aprobado el trámite, el banco te notificará la fecha y lugar de entrega. En algunos casos, deberás acudir a un módulo de la Secretaría del Bienestar, especialmente si tu tarjeta está vinculada a un programa social específico.

Mientras tanto, si necesitas disponer de tu dinero, algunas sucursales permiten retirar efectivo directamente en ventanilla presentando tu identificación y el folio del reporte.

El Banco del Bienestar cuenta
El Banco del Bienestar cuenta con un protocolo gratuito que garantiza la protección del dinero y la pronta reposición del plástico

Paso 5: cuida tu nueva tarjeta

El Banco del Bienestar recomienda no compartir tu NIP ni tus datos bancarios, y verificar que la nueva tarjeta esté activada antes de usarla en cajeros automáticos o establecimientos. También sugiere guardar el número de atención para futuros reportes o aclaraciones.

Con este procedimiento, los beneficiarios pueden recuperar su Tarjeta del Bienestar sin perder su apoyo económico, garantizando la seguridad de sus recursos y la continuidad de los depósitos.

Temas Relacionados

Tarjeta del BienestarBanco del Bienestarprogramas socialesroboextravíomexico-noticias

Más Noticias

Sergio Goyri desata polémica por no admitir que no puede costear la boda que desea su prometida

Siete años después de haberle entregado el anillo de compromiso a la empresaria Lupita Arreola, los planes siguen sin avanzar

Sergio Goyri desata polémica por

Sheinbaum no cambiará su seguridad pese a ser víctima de acoso en plena calle

El pasado martes, un sujeto se acosó a la mandataria nacional mientras caminaba en calles del Centro Histórico

Sheinbaum no cambiará su seguridad

Hospitalizan de emergencia a Ernesto Chavana: este es su estado de salud

El conductor fue intervenido quirúrgicamente por una acumulación de líquido en la cadera

Hospitalizan de emergencia a Ernesto

Sheinbaum ya denunció acoso sexual en su contra, alista iniciativa para que sea delito penal: “Debe haber respeto hacia la mujer”

La presidenta explicó por qué se fue caminando hacia la SEP y condenó la publicación de las fotos de la agresión en su contra

Sheinbaum ya denunció acoso sexual

“Ese es el México sobre el que caminamos todos los día”: Ceci Flores sobre el acoso de Sheinbaum

Uriel “N” fue arrestado tras intentar agredir a la jefa del Ejecutivo federal

“Ese es el México sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a menor de edad

Arrestan a menor de edad por ataque armado que dejó dos mujeres fallecidas en Sinaloa

Rescatan a Fernando Galindo, líder transportista secuestrado en Jilotepec, Edomex

Quiénes son los hermanos Álvarez Ayala y por qué su red criminal conecta al CJNG con el crimen de Carlos Manzo

Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas y pide refuerzo de seguridad en el municipio

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan de emergencia a Ernesto

Hospitalizan de emergencia a Ernesto Chavana: este es su estado de salud

¿Ser de Iztapalapa impulsó o frenó a Roberto Duarte en su carrera actoral? Esto dijo

Gloria Trevi aplaude la valentía de Fátima Bosch tras insultos de Nawat Itsaragrisil: “Mexicanas como tú inspiran”

“Es del niño”: Maribel Guardia deja en manos de su nieto el destino de la casa incendiada de Julián Figueroa en Veracruz

La Granja VIP en vivo: estos son los granjeros que podrían ser nominados en La Asamblea de hoy 5 de noviembre

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

México vs Costa de Marfil: dónde y cuándo ver el partido de la Sub-17

Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025