Omar Harfouch demandará a Raúl Rocha por polémica en Miss Universo 2025

(IG: @raulrocha777 // @omarharfouch)

El escándalo alrededor del certamen Miss Universo 2025 sigue escalando. Esta vez el músico y empresario Omar Harfouch, quien iba a fungir en el certamen como jurado invitado, ahora anuncia que demandará a Raúl Rocha Cantú, presidente y copropietario del concurso, por las supuestas irregularidades que marcaron el resultado de la competencia.

En una entrevista con Javier Ceriani, Omar Harfouch relató que aceptó ser parte del jurado especial en Miss Universo 2025 bajo contrato, con la promesa de participar en todas las etapas de la evaluación.

No obstante, sostiene que poco antes de la gala descubrió que los nombres de las 30 finalistas ya estaban decididos y que el jurado nunca tuvo la oportunidad real de deliberar ni votar: “Eligieron ilegalmente a 30 finalistas antes de la votación. Como miembro del jurado, nadie me pidió que viniera a votar”, subrayó.

El músico, quien renunció al jurado del certamen, ha pedido públicamente a la Fátima Bosch renunciar a la corona. (@omarharfouch, @raulrocha777, @fatimaboschfdz, Instagram)

El músico y empresario afirma haber renunciado de inmediato y sostiene que Raúl Rocha le pidió directamente que votara por Fátima Bosch, la candidata mexicana:

“Raúl Rocha me pidió que votara por Miss México una semana antes del show. Y como solo eran ocho jueces, era fácil hacerla ganar si cinco votaban por ella. Yo no acepté”.

Además del presunto montaje, Harfouch reveló que cuenta con grabaciones, mensajes y pruebas que ya están en poder de su abogado en Nueva York, como respaldo para una acción legal: “En Dubái grabé varias veces a Raúl Rocha, también tengo sus mensajes y mensajes de voz. Todo eso ya se lo entregué a mi abogado en Nueva York para la demanda allá”.

El exjurado acusa que su nombre fue usado para legitimar una votación “fraudulenta” y que la organización nunca respetó el acuerdo de participación:

“Estoy haciendo dos tipos de ataque a la injusticia: primero porque usaron mi nombre y mi credibilidad, firmaron conmigo un contrato donde se comprometían a que participara en todas las etapas del voto y no lo respetaron. Eso es la primera demanda".

Añadió que otros jurados también renunciaron por inconformidad y que existieron conflictos de interés no declarados, como la presencia de jueces vinculados personalmente a concursantes finalistas.

Trato especial

Fátima Bosch tras ganar el certamen. REUTERS/Chalinee Thirasupa

A lo largo de la entrevista, Harfouch fue enfático en señalar el trato privilegiado que atribuye a Fátima Bosch durante el certamen internacional:

“Todo el tiempo Fátima tenía su propio equipo, era como una superestrella ahí... Había muchísimas concursantes que no tenían ni maquillista… Participar cuesta entre 20 mil y 100 mil dólares”.

El músico asegura que Rocha justificó ante él la elección de Bosch como la mejor “para el negocio” y que la organización buscaba que la ganadora pudiera viajar globalmente con el equipo de la marca, dejando fuera a candidatas con “dificultades de visado”. Harfouch incluso relató que Rocha habría manifestado preferencias por el perfil físico y logístico de quienes podían acompañarlo durante el año de reinado, dejando a un lado, por ejemplo, a Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil.

Harfouch precisó que incluso los trofeos ya estaban grabados con los nombres de las finalistas: “Mostré en mi Instagram videos de cómo ya estaban los nombres una o dos semanas antes de la gala. El primer fraude fue confirmado por los propios organizadores, que reconocieron que las candidatas las eligió otra entidad, no el jurado”.

Fátima Bosch no renunciará

Fátima Bosch aclara si renunciara a ser Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

Harfouch sostiene que el daño a la credibilidad del certamen es tal que cualquier intento de vender la franquicia se ve obstaculizado por acusaciones de fraude, lavado de dinero y favoritismos. Precisa que ni él ni otros jurados accedieron nunca a los verdaderos resultados y que incluso organizó una votación global independiente, donde la mayoría favoreció a Miss Costa de Marfil.

El músico lamentó al aire: “Ya le pedí personalmente a Fátima Bosch que devolviera la corona, pero no quiere. Yo le pregunté cómo vivirá sabiendo que toda su vida le dirán que no fue una Miss Universo legítima”.

Bosch se ha defendido en reiteradas apariciones públicas, incluyendo una reciente entrevista en Hoy Día (Telemundo), donde dejó claro que no piensa entregar la corona:

“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona, yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, solo hay una [verdad]. Y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”.

A la pregunta sobre las acusaciones de fraude o compra de su triunfo, Bosch fue tajante:

“Me da muchísima risa porque hay tanta falta de desinformación en los medios… Y no porque digan muchas veces una mentira se convierte en realidad. [...] Mi papá y el licenciado se conocieron el día de Miss Universo, cuando yo gané Miss Universo México, saludo y adiós. Ha tenido la misma relación que ha tenido con todos los papás de todas las compañeras, que es nula”, subrayó.