Muere Fernando Meza, fundador de ‘HuevoCartoon’ y voz de varios personajes del estudio de animación mexicano

Fernando Meza prestó su voz a varios de los personajes de las animaciones de HuevoCartoon (FB)

El estudio de animación mexicano HuevoCartoon dio a conocer el fallecimiento de Fernando Meza, quien fue parte fundamental del nacimiento del conglomerado creativo.

Sin especificar mayores detalles, la empresa que comenzó como una modesta serie animada en internet y logró su transición a varios prodcutos en la gran pantalla, emitió un comunicado lamentando la pérdida.

“Todos en HuevoCartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz. Fue una de las mentes creativas más importantes del estudio y con su increíble talento para crear voces ha dejado un legado imposible de sustituir. La historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él".

“Desde el primer día, desde el primer guion, desde la primera grabación y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad que sólo algunos provilegiados pueden tener. Nos solidarizamos profundamente con su familia y los acompañamos en estos momentos difíciles. Descanse en paz nuestro querido Ferdinand”.

La casa de animación lamentó el deceso de uno de sus fundadores (FB)

No se han dado a conocer pormenores sobre la muerte de Fernando Meza, ni las circunstancias en que murió. Por ahora, las muestras de cariño y consternación no se han hecho esperar en las redes sociales, y en grupos de fans de la animación y el doblaje mexicano.

Fernando Meza dio voz a varios personajes de la exitosa saga, siendo ‘Tlacua’ y ‘Lagartijo’, de sus trabajos más reconocidos.

Otros personajes que contaron con la voz de Fernando Meza son Ferdinand, en ‘Una Película de Huevos’, Huevo de Escorpión Líder, en ‘Otra Película de Huevos y un Pollo’, y Pato Anfitrión en ‘Un Gallo con Muchos Huevos’.

*Información en desarrollo