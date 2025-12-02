Lis Vega descarta reconciliación con Sandra Itzel después de La Granja VIP

Lis Vega fue la octava eliminada de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Luego de convertirse en la octava eliminada, Lis Vega asistió al foro de La Granja VIP el lunes 1 de diciembre con la intención de aclarar su experiencia en el reality y abordar las controversias surgidas durante el programa, especialmente aquellas relacionadas con Sandra Itzel.

Durante la transmisión, las críticas Flor Rubio, Ferka y Linet Puente no tardaron en cuestionar a Vega sobre los motivos de su celebración al ser eliminada. Lis explicó: “Desde la semana en que se fue Kike, sentí que había cosas que no iban conmigo y que realmente me afectaban. Siempre he intentado mantener la energía positiva y no me gusta generar conflictos”. La cantante y actriz detalló que su actitud derivó de una intuición sobre la estrategia del grupo, y aseguró que su lealtad en el show siempre estuvo hacia El Patrón. “Yo sé lo que hice y lo hice desde una postura genuina”, afirmó.

La actriz explicó cuál fue su estrategia de jeugo dentro del reality. (Captura de pantalla TikTok)

Linett Puente insistió en preguntarle por qué justificaba a sus compañeros incluso cuando afuera parecían marginarla. Vega respondió que jamás percibió un ataque directo y explicó que entiende el juego de estrategias dentro del reality, aunque reconoció que su modo de competir es distinto: “A mí no me gusta el cuchicheo. Si hago algo, lo hago de frente. Cuando pasaron los roces con Sandra, puse mis límites”.

Las tensiones entre Lis Vega y Sandra Itzel surgieron al inicio del programa, escalando hasta convertirse en uno de los más comentados de la temporada. Al respecto, la artista fue contundente sobre la posibilidad de reconciliación: “¿Quién me decepcionó? Quedó muy claro. De Sandra, por supuesto. Yo tomo decisiones y cuando las tomo, las sostengo. Es una chica talentosa, con luz, pero ya no quiero tenerla en mi vida”, aseguró.

En varias opcasiones, Lis y Sandra protagonizaron enfrentamientos durante su permanencia dentro de la granja. (Captura de pantalla TikTok La Granja)

Vega también abordó las críticas que ha recibido fuera y dentro del reality, incluida la presión de los comentarios negativos y comparaciones en redes sociales. “Siempre he estado sobre el bullying y lo he afrontado. Nunca salgo a responder, porque es simple juzgar, pero nadie sabe de dónde vengo ni por lo que he pasado. He optado por enfocarme en mi sanación interior en vez de buscar culpables”, expresó.

Aunque las críticas intentaron cuestionar su modo de juego y su falta de confrontación, Vega remarcó su elección por una postura pacífica y ética, subrayando los códigos personales que guían sus acciones. “Tengo ética, soy una dama, tengo códigos”, recalcó. Finalmente, agradeció a los demás participantes, aunque dejó en claro que Sandra Itzel es una persona de la que no desea saber más.