Knotfest México cambia sede a días del festival: Marilyn Manson y más bandas subirán a nuevo escenario en CDMX

Knotfest México cambia de sede a días del festival: Marilyn Manson y compañía pisarán otro escenario en CDMX.

Marilyn Manson y compañía se moverán a una nueva locación para celebrar el esperado regreso del Knotfest, uno de los festivales de metal más conocidos y celebrados del mundo.

Luego de años de ausencia en México, el festival regresó al país para satisfacer las necesidades musicales de los fans del metal. Sin embargo, a tan solo unos días de la esperada cita, los organizadores del Knotfest México 2025 han anunciado un cambio de sede para el festival,

Ahora toda la producción será trasladada de la Explanada del Estadio Azteca al Estadio Fray Nano tras mesas de trabajo con las autoridades.

De acuerdo con los organizadores, el ajuste busca garantizar una experiencia más fluida y segura para los asistentes, eliminando cualquier obstáculo por la zona y prometiendo que la brutalidad del cartel seguirá intacta.

Knotfest cambia de rumbo

Falling in Reverse, confirmado como el acto principal del festival

De acuerdo con el comunicado oficial, las condiciones actuales en los exteriores del recinto original podrían haber afectado la movilidad y seguridad del público, por lo que el festival se moverá al Estadio Fray Nano, ubicado junto a las estaciones del Metro Mixiuhca y Velódromo.

El recinto ofrecerá nuevas rutas de llegada, mejores conexiones con el transporte público y accesos más ordenados. La producción original con dos escenarios gemelos, cientos de toneladas de equipo y efectos visuales y sonoros espectaculares será trasladada tal cual, sin cambios en el montaje.

Todas las entradas seguirán siendo válidas y no habrá ajustes de zonas o secciones; incluso se añadieron nuevas áreas en gradas —se recomienda especialmente la grada de jardín por su extraordinaria vista. El festival asegura que nadie tendrá que hacer ninguna gestión extra.

¿Quiénes estarán en Knotfest CDMX?

Slaughter to Prevail performs during the Copenhell Festival 2024

El cambio de sede no alterará la esencia del festival: Knotfest México 2025 mantendrá su poder con el regreso del reverendo Marilyn Manson, quien volverá al país tras siete años para encabezar la celebración más salvaje y oscura del año. Se suma Falling in Reverse, con Ronnie Radke a la cabeza, y su promesa de una de las presentaciones más explosivas del día.

Dentro del cartel, la brutalidad subirá con Slaughter to Prevail, listos para armar el “wall of death” definitivo. Bandas como Shinedown, que debuta en México, Wage War, Hanabie (con su eléctrico Harajuku-Core japonés), Fit for an Autopsy y While She Sleeps completan una selección que mezcla leyendas y sangre nueva del metal y el deathcore, sumando también a maestros como Alex, Brent, Briton, Yukina y Joe.

Logística y recomendaciones para el nuevo venue

Los accesos del Estadio Fray Nano quedan distribuidos así:

Acceso 1: Grada Oro y VIP.

Acceso 2: General B.

Acceso 3: General A.

El estadio se encuentra en la colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, a un costado del Metro Mixiuhca y Velódromo. La nueva localización, más compacta que el venue anterior, permitirá disfrutar de los dos escenarios con visibilidad de primer nivel.

“No más explanada del Azteca”

Marilyn Manson - 2024

En redes sociales, el anuncio desató múltiples y diversas opiniones. Muchos consideran que la nueva locación es mucho más positiva por diversas cuestiones como cercanía y movilidad.

“Excelente”, “Ya cada vez que hagan un concierto haganlo ahí no más explanada del azteca”, “Tendrá mejor vista”, “Awbo me queda más cerca”, son opiniones que pueden leerse en redes sociales.

La organización insiste: el evento “está 100% confirmado” y “todas las bandas ya están en ruta para CDMX”.

Knotfest México promete un regreso brutal y renovado, demostrando que el moshpit siempre encuentra su lugar.