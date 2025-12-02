México

Jornada laboral de 40 horas: qué falta para que la reforma sea una realidad en México

El país figura entre las naciones con más horas de trabajo, lo que ha generado presión para implementar esta ley

La sociedad mexicana espera que
La sociedad mexicana espera que la reforma avance, convencida de que un mejor equilibrio laboral también impulsa productividad. Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

La reducción de la jornada semanal de trabajo a 40 horas continúa siendo uno de los temas más relevantes en la agenda pública y legislativa del país.

Aunque aún no forma parte de la Ley Federal del Trabajo, el gobierno federal ha confirmado su intención de enviar la iniciativa antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

La expectativa generada responde a que México es, desde hace años, uno de los países con las jornadas laborales más largas, y la posibilidad de recortarlas representa un avance significativo en materia de derechos laborales.

La reducción de la jornada
La reducción de la jornada laboral se perfila como uno de los cambios más importantes en la política laboral mexicana de los últimos año. Crédito: Graciela López / Cuartoscuro

Hoy, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo establecen una jornada máxima de 48 horas semanales, que se distribuyen comúnmente en seis días de ocho horas.

Esto coloca al país en una situación que muchos consideran rezagada respecto a estándares internacionales, donde el promedio se acerca más a las 40 horas.

De ahí que la propuesta de reducción haya sido ampliamente comentada y analizada por especialistas, legisladores y trabajadores.

¿Cuándo podría aprobarse y entrar en vigor?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la iniciativa será presentada antes del 15 de diciembre, fecha en la que concluye el periodo ordinario del Congreso.

Para millones de trabajadores, la
Para millones de trabajadores, la reforma no es un lujo: es una necesidad largamente postergada.

En caso de que no se presente o no se discuta este año, el Congreso retomará actividades hasta el 1 de febrero de 2026, lo que retrasaría el análisis y la votación de la reforma.

Esto implicaría que la entrada en vigor no podría ocurrir sino hasta mediados de 2026 o incluso más tarde.

Legisladores como Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, han señalado que la intención es recibir la iniciativa dentro de los plazos para evitar retrasos.

Sin embargo, incluso si la reforma queda aprobada en 2025 o en los primeros meses de 2026, su implementación no sería inmediata.

El propio gobierno ha anticipado que se aplicará de manera gradual, posiblemente por sectores productivos o regiones del país.

Una reforma acompañada de un aumento salarial

Uno de los puntos más relevantes es que la reducción de horas no vendrá sola, la presidenta Sheinbaum ha señalado que la disminución de la jornada irá acompañada de un incremento al salario mínimo, como parte del paquete económico que se presentará el 1 de diciembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la iniciativa de 40 horas se presentará antes de que concluya el actual periodo legislativo. Créditos: Presidencia

La idea central es evitar que la reducción de horas implique pérdida de ingresos para los trabajadores o se convierta en un argumento para frenar el crecimiento salarial.

Este aumento no sólo impactaría a quienes perciben el salario mínimo, sino que también serviría como referencia para los salarios cercanos al nivel base.

La Secretaría del Trabajo ha realizado reuniones con cámaras empresariales y sindicatos para buscar consensos que permitan avanzar tanto en la reforma de las 40 horas como en las negociaciones para determinar el salario mínimo que estará vigente en 2026.

México podría finalmente dejar atrás
México podría finalmente dejar atrás uno de los esquemas de trabajo más extensos del mundo. (Frente Nacional Yo x las 40 Horas)

En una reunión reciente con legisladores de Morena, la presidenta reiteró que cumplirá su compromiso de campaña de presentar la iniciativa este año.

Por su parte, Monreal aseguró que el Congreso está listo para procesarla en cuanto llegue.

¿Qué objetivos busca la nueva jornada laboral?

  • Elevar la calidad de vida, promoviendo un balance más sano entre trabajo y vida personal.
  • Aumentar la productividad, apostando a que jornadas más cortas generen un mejor rendimiento por hora.
  • Reducir riesgos de salud, especialmente aquellos vinculados al estrés y al exceso de trabajo.
  • Actualizar la legislación mexicana, alineándola con estándares internacionales contemporáneos.

Para muchos mexicanos, la reducción de la jornada laboral no sólo representa un cambio legal, sino una esperanza tangible de recuperar tiempo personal, mejorar la salud y vivir con mayor dignidad.

La presión social en torno
La presión social en torno a la reforma evidencia que las largas jornadas ya no son sostenibles. Foto: X/@YoXLas40Horas2

Tras años de jornadas extendidas y escaso equilibrio entre la vida laboral y familiar, amplios sectores de la población ven en esta reforma una oportunidad histórica para transformar su día a día.

La expectativa social es clara: que el Congreso dé luz verde a una medida que, además de actualizar la legislación, responda a una demanda creciente por mejores condiciones laborales y una calidad de vida más justa.

