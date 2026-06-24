Morena denuncia “injerencia extranjera” en Colombia tras derrota del Pacto Histórico

Ariadna Montiel Reyes sostiene que hubo interferencia externa, guerra sucia y operaciones mediáticas para alterar la voluntad popular, luego de que Iván Cepeda reconoce el revés ante Abelardo de la Espriella. (Infobae-Itzallana)

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rompió el silencio este miércoles sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia y se sumó a las voces latinoamericanas que cuestionan la legitimidad del proceso, denunciando lo que calificó como una “alarmante y descarada injerencia extranjera”.

El pronunciamiento llega el mismo día en que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, reconoció su derrota ante el derechista Abelardo de la Espriella —del movimiento Defensores de la Patria— en una de las contiendas más cerradas de la historia colombiana reciente. De la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos frente al 48.70% de Cepeda, con una diferencia de apenas 250 mil sufragios, según confirmó la Registraduría Nacional.

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El anuncio del candidato del Pacto Histórico fue dado a conocer en rueda de prensa, que se realizó el miércoles 24 de junio de 2026 - crédito @PactoCol/X

Cepeda acepta, pero no calla: denuncia injerencia de EE.UU.

Tres días después de la segunda vuelta del 21 de junio, Cepeda emitió una declaración en la que reconoció su derrota, aunque subrayó los reñidos resultados y advirtió que no aceptará que se vulneren las libertades públicas.

En su conferencia de prensa, el senador afirmó que aceptar el resultado “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos graves”, y denunció la “abierta e indebida injerencia extranjera”, señalando particularmente las intervenciones del gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump a favor de De la Espriella.

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Los vínculos entre el mandatario estadounidense y el presidente electo colombiano son documentados: Trump celebró el triunfo de De la Espriella en su cuenta de Truth Social, escribiendo “Él ganó, ¡GRANDE!”, y el propio De la Espriella confirmó haber hablado por teléfono con el mandatario, quien le expresó su “apoyo y reconocimiento”. Durante la campaña, Trump describió a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y decidido”, posicionándolo como su favorito frente a lo que denominó “izquierda radical”.

Con un mensaje en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial colombiana - crédito suministrado a Infobae

A esto se suma la participación de Israel: el primer ministro Benjamin Netanyahu felicitó a De la Espriella y escribió en redes sociales “Los amigos de Israel siguen ganando”, mientras que el canciller israelí Gideon Saar compartió una fotografía junto al presidente electo y anunció que trabajará para llevar las relaciones bilaterales “al nivel más alto de todos los tiempos”. El contexto es relevante, pues Colombia había roto relaciones diplomáticas con Israel durante el gobierno de Gustavo Petro.

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia - crédito @IsraeliPM/X

Iván Cepeda rechazó el restablecimiento de relaciones con Israel y acusó a Netanyahu de crímenes de guerra - crédito @IvanCepedaCast/X

Morena en clave latinoamericana: soberanía y resistencia

Desde México, la dirigente nacional de Morena —quien asumió el cargo el pasado 3 de mayo en sustitución de Luisa María Alcalde— expresó “toda la solidaridad” de su partido con Cepeda y “los millones de colombianas y colombianos que han luchado por la paz”. Montiel elogió la decisión del candidato derrotado de aceptar los resultados como “muestra de su integridad como dirigente”.

Sin embargo, la también exsecretaria de Bienestar no se quedó en el gesto de apoyo: cuestionó de frente lo que describió como “prácticas antidemocráticas, operaciones mediáticas y guerra sucia diseñadas para alterar la voluntad popular”, y advirtió sobre “el peligroso avance de una ultraderecha” que, a su juicio, amenaza los derechos sociales y la soberanía de los pueblos.

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El posicionamiento de Morena no es aislado. El presidente Gustavo Petro llegó incluso a pedir la anulación de las elecciones, argumentando que la intervención directa de Trump vulnera la Constitución colombiana y el derecho internacional.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se distanciaron por 249.775 votos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Una elección histórica, un resultado en disputa

La diferencia entre ambos candidatos fue de apenas 250 mil 800 votos, lo que convierte este balotaje en uno de los más reñidos de las últimas tres décadas en Colombia. El escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral confirmó los resultados del preconteo con una coincidencia del 99.997%.

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Para Morena y para buena parte de la izquierda latinoamericana, sin embargo, los números no son el único debate: la pregunta de fondo es quién intervino para inclinarlos.