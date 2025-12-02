México

“Estoy buscando una llamada”: Sheinbaum expresa su intención para que el papa León XIV visite México

Aún no está confirmada la asistencia de el líder católico al Mundial 2026

Guardar
CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló su interés reunirse con el papa León XIV en el Palacio Nacional, “estoy buscando una llamada... para poder tener una reunión”.

Sheinbaum recordó que el papa manifestó recientemente su interés por visitar la Basílica de Guadalupe y subrayó su interés para que el líder católico visite la República Mexicana: “Queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día”.

La mandataria precisó que cuando el pontífice llegó al vaticano, Rosa Icela Rodríguez fue quien viajó a Roma, misma que le entregó una invitación al Papa León XIV para viajar a tierras mexicanas, Sheinbaum dijo que: “Rosa Icela le llevo una carta de invitación... entonces ahora queremos formalizarla”.

Tras ser cuestionada por la prensa de si el eclesiástico estará presente durante el festejo del Mundial 2026, la jefa del Ejecutivo manifestó desconocer “no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca, todavía no hay esa información, pero si queremos que venga a México”.

INFORMACIÓN EN PROCESO..

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPapa León XIVLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Dónde crear GRATIS tus esferas navideñas este diciembre en CDMX

Averigua el lugar, horario y modalidad de acceso para disfrutar de una manualidad festiva

Dónde crear GRATIS tus esferas

Valor de apertura del dólar en México este 2 de diciembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Cómo preparar chilaquiles en una deliciosa y picante salsa de habanero

Este platillo contiene ingredientes con propiedades que ayudan a reforzar el sistema inmunológico y digestivo

Cómo preparar chilaquiles en una

Christian Nodal en riesgo de volver a juicio: Universal Music interpone apelación y reabre disputa legal

La disquera se ampara en nuevo recurso para intentar revocar el fallo que liberó al cantante del proceso penal por presunta falsificación de contratos

Christian Nodal en riesgo de

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 2 de diciembre?

El proceso, que se realiza del 1 al 13 de diciembre, busca agilizar trámites y evitar aglomeraciones en los módulos del todo el país

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos
MÁS NOTICIAS

NARCO

De su estado de salud

De su estado de salud al grado de estudios: 6 datos sobre Joaquín Guzmán López revelados en su audiencia

Las dudas que aún quedan sobre el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada tras la versión de Joaquín Guzmán López

Sin saber inglés y sin acceso a higiene básica: Así fue el día que Emma Coronel fue detenida en EEUU

Hijo de ‘El Chapo’ entregará 80 mdd como parte de su acuerdo con EEUU

Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: Lis Vega nominó a Fabiola Campomanes

Dónde crear GRATIS tus esferas navideñas este diciembre en CDMX

Christian Nodal en riesgo de volver a juicio: Universal Music interpone apelación y reabre disputa legal

¿Quién pidió esta señal? Selena Gómez y Benny Blanco bailan “El Tucanazo”

El Cascanueces llega a Edomex: ballet, nieve y orquesta desde menos de 200 pesos

DEPORTES

Fan pierde el control y

Fan pierde el control y rompe su televisor tras penalti fallado de Chicharito Hernández ante Cruz Azul | Video

Monterrey vs Toluca: cuándo y dónde ver en vivo

Dragon Lee y AJ Styles mantienen el reinado de parejas en WWE RAW: así fue su gran triunfo

“Duele quedar eliminados”: Álvaro Fidalgo y Ramón Juárez hablan tras la caída del América

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 12 de febrero