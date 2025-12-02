“Estoy buscando una llamada”: Sheinbaum expresa su intención para que el papa León XIV visite México

CRÉDITO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló su interés reunirse con el papa León XIV en el Palacio Nacional, “estoy buscando una llamada... para poder tener una reunión”.

Sheinbaum recordó que el papa manifestó recientemente su interés por visitar la Basílica de Guadalupe y subrayó su interés para que el líder católico visite la República Mexicana: “Queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día”.

La mandataria precisó que cuando el pontífice llegó al vaticano, Rosa Icela Rodríguez fue quien viajó a Roma, misma que le entregó una invitación al Papa León XIV para viajar a tierras mexicanas, Sheinbaum dijo que: “Rosa Icela le llevo una carta de invitación... entonces ahora queremos formalizarla”.

Tras ser cuestionada por la prensa de si el eclesiástico estará presente durante el festejo del Mundial 2026, la jefa del Ejecutivo manifestó desconocer “no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca, todavía no hay esa información, pero si queremos que venga a México”.

