Critican a Ángela Aguilar tras arrodillarse y llorar durante su concierto en Texas

El gesto de la cantante fue aplaudido por Pepe Aguilar . (Cuartoscuro / @itzel.luna291)

Durante su reciente concierto en Texas, Ángela Aguilar provocó gran revuelo en redes sociales tras protagonizar un controversial episodio sobre el escenario. Ya que la artista se arrodilló frente al público y al aparecer lágrimas de emoción en medio de una oleada de aplausos, un gesto que rápidamente se volvió viral y abrió un intenso debate entre internautas.

El acto ocurrió durante una de las presentaciones incluidas en la gira “Libre Corazón”. Mientras la multitud aplaudía al final de uno de los temas, Ángela Aguilar optó por hincarse en el suelo y, postrada de rodillas, ofreció una señal de gratitud al auditorio.

La artista no solo se dirigió al público, sino que también se giró para agradecer a los músicos sobre el escenario. Diversos videos del instante comenzaron a circular ampliamente por plataformas digitales, generando reacciones encontradas.

Ángela Aguilar se arrodilla y llora en show en Texas. (TikTok: @itzel.luna291)

Mientras algunos asistentes interpretaron la escena como una muestra de sensibilidad y humildad de la cantante, varios usuarios en redes sociales no tardaron en expresar opiniones críticas. Entre los comentarios más frecuentes, se cuestionó la autenticidad del momento, señalando que en el pasado Ángela había sido acusada de tener actitudes arrogantes. Otros mensajes hicieron alusión al contexto reciente de la carrera de la esposa de Christian Nodal, sugiriendo que este tipo de gestos persiguen recuperar la simpatía del público tras los últimos episodios de controversia.

Además, algunas publicaciones pusieron en tela de juicio el alcance del evento al remarcar que el recinto habría convocado solo a dos mil personas, e incluso se especuló sobre la posible entrega de boletos gratuitos para asegurar su llenado.

Una vez se levantó, la cantante procedió a dirigir unas palabras al público que tenía ante ella, “Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Viva México! Muchas gracias por estar aquí“, gritó Ángela visiblemente conmovida.

Ángela también agradeció a sus músicos en el escenario. (Captura de pantalla TikTok)

Dicho momento también quedó registrado en la transmisión en vivo de Pepe Aguilar, a quien se escucha celebrar el gesto de su hija: “Eso, ch*ng*. Y eso que no le cobro a la canija. Ah claro que si, soy Pepeyonce. Ay se tenía que sacar la p*nch* foto así, qué barbaridad. Ay mi chamaca”, comentó emocionado.

Mientras tanto en redes sociales, las críticas continúan. “La verdad es que da pena”, “La carrera más fugaz de todos los tiempos”, “Aquí no se rompió ningún corazón”, “Ella ganó“, ”Todos somos adultos”, “Aunque se arrodille no va a ganar fans”, son algunos de los comentarios que se leen en plataformas como TikTok.