Beca Rita Cetina 2025: quiénes reciben su pago el 4 de diciembre

Este beneficio económico tendrá sus dispersiones en el último mes del año

(Jesús Avilés/ Infobae México)
La fase inicial de los pagos de la Beca Rita Cetina y otros apoyos del programa Becas Bienestar en diciembre de 2025 presenta una organización alfabética para la entrega de recursos.

Padres de familia y estudiantes identificados con los apellidos que empiezan con las letras A o B son quienes encabezan el calendario de dispersión de estos apoyos, siendo los primeros en recibir el depósito correspondiente desde el jueves 4 de diciembre, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

De acuerdo con la programación establecida por la autoridad, los beneficiarios de continuidad —aquellos que han recibido este apoyo en ciclos previos— tienen asignada su fecha de cobro conforme al primer apellido del titular de la tarjeta Bienestar. Así, al abrir el proceso de pago, familias con apellidos como Aguilar, Álvarez, Alvarado, Ávila, Acosta, Bautista, Barrera, Beltrán, Blanco y Benítez, entre otros que inicien con A o B, contarán con el depósito en su cuenta el 4 de diciembre.

Calendario completo Beca Rita Cetina

  • Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B
  • Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C
  • Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F
  • Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G
  • Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L
  • Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M
  • Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R
  • Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S
  • Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

Cuánto dinero dan en la Beca Rita Cetina

(X/@bbienestarmx)
El monto asignado al programa para secundaria se mantiene en 1.900 pesos por familia, pero puede incrementarse en setecientos pesos adicionales por cada hija o hijo extra que curse estudios en ese nivel.

En el nivel medio superior (preparatoria o bachillerato), la Beca Benito Juárez otorga también 1.900 pesos por beneficiario, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada a universitarios, suma 5.800 pesos por estudiante.

La logística diseñada tiene el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar que todos los seleccionados dispongan del recurso sin contratiempos. Los fondos estarán disponibles para retiro en cajeros del Banco Bienestar o a través de la red bancaria autorizada, y pueden emplearse directamente en los comercios habilitados con terminal. El cálculo del apoyo considera el periodo bimestral noviembre–diciembre.

A su vez, la SEP tiene previsto modificar para 2026 el mecanismo de inscripción de la Beca Rita Cetina en primaria. El esquema de registro será digital y segmentado en dos etapas: primero, de enero a marzo, para cuarto, quinto y sexto años; segundo, en septiembre, para primero a tercero.

Quienes ya perciban la beca en secundaria y pretendan sumar también la de primaria para otro hijo, recibirán solo el apoyo adicional de setecientos pesos, no pudiendo duplicar el monto base, confirmaron autoridades de la dependencia.

La estructura escalonada en los pagos y registros permite a los beneficiarios anticipar la planificación de sus gastos, dado que el siguiente periodo de cobro fue proyectado para febrero de 2026, según lo reportado por la Coordinación Nacional.

