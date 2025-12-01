México

Queso manchego: estas son los productos que sí cumplen según Profeco

La Procuraduría del Consumidor analizó 29 productos incluyendo quesos manchegos, reducidos en grasa, deslactosados, procesados y diversas imitaciones

Guardar
La Procuraduría del Consumidor analizó
La Procuraduría del Consumidor analizó 29 productos incluyendo quesos manchegos, reducidos en grasa, deslactosados, procesados y diversas imitaciones. Foto: (iStock)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó en su más reciente estudio de calidad cuáles son las marcas de queso manchego auténtico en México, así como los productos que no cumplen con las normas oficiales. El laboratorio nacional analizó 29 productos de diferentes categorías, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado, composición y veracidad informativa. El estudio se realizó entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2025.

La revisión de Profeco incluyó quesos manchegos, reducidos en grasa, deslactosados, procesados y diversas imitaciones. Este análisis permitió determinar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, para etiquetado y la que regula la denominación y composición del queso.

Al menos 16 quesos cumplen
Al menos 16 quesos cumplen con las normas Profeco. (Shutterstock)

Marcas de queso manchego que cumplen con las normas

La Procuraduría determinó que las siguientes marcas ofrecieron productos que cumplieron con los requisitos de contenido neto, etiquetado y estándares de composición:

  • Alpura
  • Bafar
  • Blue Bell
  • Bové
  • Caperucita
  • Carranco
  • Charrúa
  • Esmeralda
  • Flor de Alfalfa
  • Great Value (queso tipo manchego, no procesado)
  • La Villita
  • Nochebuena (también en sus versiones reducido en grasa y deslactosado)
  • Nutrí
  • Parma Sabori
  • Tribus de Fuego Chimex
  • Casa del Campo (queso manchego español semicurado, aunque presenta deficiencias de etiquetado)

Estos productos se apegaron a los lineamientos de etiquetado, declaración nutrimental y composición, además de reportar en sus etiquetas el tipo de grasa utilizada, el contenido de proteínas, carbohidratos y humedad.

Quesos manchegos y procesados que NO cumplen con las normas

El análisis de Profeco también identificó marcas que no cumplieron con las normas. Los principales incumplimientos se relacionan con información de etiquetado imprecisa o incompleta, presencia de almidón, uso de grasa vegetal y denominaciones que pueden confundir al consumidor.

Entre los productos señalados están:

  • Lala (queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado)
  • Great Value (queso manchego procesado en rebanadas)
  • Kraft Singles (queso procesado tipo manchego)
  • Zwan Premium (queso procesado tipo manchego)
  • Fud (queso fundido manchego ahumado rebanado y rebanadas redondas)
  • Flor de Alfalfa y Golden Hills (presentan menor grasa de la declarada)
  • Casa del Campo (lote y caducidad en etiqueta adherida, falta de datos del fabricante e instrucciones de conservación)
  • Charrúa (no presenta instrucciones de conservación ni etiquetado nutrimental)
  • Alpino, Aurrera, El Campito y El Sierreño (imitaciones que contienen grasa vegetal y, en algunos casos, proteína baja)
Las imitaciones y procesados resaltan
Las imitaciones y procesados resaltan la palabra manchego pero no corresponden a la definición normativa. (Captura de pantalla Profeco)

Las imitaciones y procesados resaltan la palabra manchego sin corresponder a la definición normativa, lo que puede inducir a error al consumidor.

Asimismo, la Profeco recomendó leer cuidadosamente las etiquetas, verificar el tipo de grasa y el contenido nutrimental, además de conservar el producto en refrigeración para garantizar su calidad.

Temas Relacionados

Profecoqueso manchegosaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Emma Coronel habla sobre la maternidad y su vida después de prisión: “Espero no volver a fallar”

Emma Coronel, exreina de belleza y madre de las hijas de El Chapo, narra el costo personal y familiar de su vínculo con el capo

Emma Coronel habla sobre la

Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán: así era su relación en la clandestinidad

En un nuevo documental, la esposa del capo se sinceró sobre cómo se conocieron, la diferencia de edad y los señalamientos en su contra

Emma Coronel y ‘El Chapo’

Internautas reviven momento en que Pepe Aguilar estalla contra reportero por cuestionar a Ángela Aguilar

El video de 2023 muestra cómo Pepe y Leonardo Aguilar reaccionaron de forma tajante con los comunicadores

Internautas reviven momento en que

Emma Coronel revela a detalle cómo vivió la caída de El Chapo: capturas, fuga del Altiplano y el día que lo extraditaron

El testimonio de la esposa del capo revela, desde la intimidad familiar, los momentos de mayor tensión y miedo

Emma Coronel revela a detalle

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la octava semana

En medio de tensiones y rivalidades, los famosos eligieron a los nuevos peones responsables de las labores principales en la granja

La Granja VIP: quiénes son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel y ‘El Chapo’

Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán: así era su relación en la clandestinidad

Emma Coronel revela a detalle cómo vivió la caída de El Chapo: capturas, fuga del Altiplano y el día que lo extraditaron

Emma Coronel rompió el silencio y habló sobre la infidelidad de El Chapo con Lucero Sánchez

Enfrentamientos entre cárteles provocan narcobloqueos en Villaflores, Chiapas

Cancelan concierto de Javier Rosas en Hermosillo y aparece narcomanta que lo vincula con Los Salazar

ENTRETENIMIENTO

Emma Coronel habla sobre la

Emma Coronel habla sobre la maternidad y su vida después de prisión: “Espero no volver a fallar”

Internautas reviven momento en que Pepe Aguilar estalla contra reportero por cuestionar a Ángela Aguilar

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la octava semana

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

Emma Coronel rompió el silencio y habló sobre la infidelidad de El Chapo con Lucero Sánchez

DEPORTES

Cómo quedaron las semifinales del

Cómo quedaron las semifinales del Apertura 2025 tras la clasificación de Cruz Azul

Los mejores memes de Chicharito tras fallar un penal con Chivas y ser eliminados por Cruz Azul: “Interesante...”

Con penal fallado de Chicharito Hernández, Cruz Azul avanza a semifinales

Miguel Herrera confirma que sí tiene ofertas tras ser despedido de Costa Rica

Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir”