Queso manchego: estas son los productos que sí cumplen según Profeco

La Procuraduría del Consumidor analizó 29 productos incluyendo quesos manchegos, reducidos en grasa, deslactosados, procesados y diversas imitaciones. Foto: (iStock)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó en su más reciente estudio de calidad cuáles son las marcas de queso manchego auténtico en México, así como los productos que no cumplen con las normas oficiales. El laboratorio nacional analizó 29 productos de diferentes categorías, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado, composición y veracidad informativa. El estudio se realizó entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2025.

La revisión de Profeco incluyó quesos manchegos, reducidos en grasa, deslactosados, procesados y diversas imitaciones. Este análisis permitió determinar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, para etiquetado y la que regula la denominación y composición del queso.

Al menos 16 quesos cumplen con las normas Profeco. (Shutterstock)

Marcas de queso manchego que cumplen con las normas

La Procuraduría determinó que las siguientes marcas ofrecieron productos que cumplieron con los requisitos de contenido neto, etiquetado y estándares de composición:

Alpura

Bafar

Blue Bell

Bové

Caperucita

Carranco

Charrúa

Esmeralda

Flor de Alfalfa

Great Value (queso tipo manchego, no procesado)

La Villita

Nochebuena (también en sus versiones reducido en grasa y deslactosado)

Nutrí

Parma Sabori

Tribus de Fuego Chimex

Casa del Campo (queso manchego español semicurado, aunque presenta deficiencias de etiquetado)

Estos productos se apegaron a los lineamientos de etiquetado, declaración nutrimental y composición, además de reportar en sus etiquetas el tipo de grasa utilizada, el contenido de proteínas, carbohidratos y humedad.

Quesos manchegos y procesados que NO cumplen con las normas

El análisis de Profeco también identificó marcas que no cumplieron con las normas. Los principales incumplimientos se relacionan con información de etiquetado imprecisa o incompleta, presencia de almidón, uso de grasa vegetal y denominaciones que pueden confundir al consumidor.

Entre los productos señalados están:

Lala (queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado)

Great Value (queso manchego procesado en rebanadas)

Kraft Singles (queso procesado tipo manchego)

Zwan Premium (queso procesado tipo manchego)

Fud (queso fundido manchego ahumado rebanado y rebanadas redondas)

Flor de Alfalfa y Golden Hills (presentan menor grasa de la declarada)

Casa del Campo (lote y caducidad en etiqueta adherida, falta de datos del fabricante e instrucciones de conservación)

Charrúa (no presenta instrucciones de conservación ni etiquetado nutrimental)

Alpino, Aurrera, El Campito y El Sierreño (imitaciones que contienen grasa vegetal y, en algunos casos, proteína baja)

Las imitaciones y procesados resaltan la palabra manchego pero no corresponden a la definición normativa. (Captura de pantalla Profeco)

Las imitaciones y procesados resaltan la palabra manchego sin corresponder a la definición normativa, lo que puede inducir a error al consumidor.

Asimismo, la Profeco recomendó leer cuidadosamente las etiquetas, verificar el tipo de grasa y el contenido nutrimental, además de conservar el producto en refrigeración para garantizar su calidad.