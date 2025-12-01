México

Los mejores alimentos para obtener magnesio de manera natural y cómo consumirlos de forma efectiva

Las fuentes naturales de este mineral son las mejores para el organismo

Guardar
El magnesio natural se absorbe
El magnesio natural se absorbe de mejor manera en el organismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El magnesio es un mineral esencial para el organismo, necesario en numerosos procesos biológicos.

Participa en la función muscular y nerviosa, en la síntesis de proteínas, en la producción de energía y en el mantenimiento de huesos y dientes.

Además, también contribuye a regular el ritmo cardíaco y a apoyar el sistema inmunológico por lo que es vital mantener estables los niveles de este mineral en el organismo.

A pesar de que existen suplementos de magnesio lo ideal es obtenerlos por fuentes naturales, ya que su absorción suele ser mejor en el organismo, en casos donde no existen deficiencias tan severas.

Es por eso que aquí te dejamos la lista de alimentos que debes incluir en tu dieta para obtener este mineral de forma natural.

Las fuentes naturales de este
Las fuentes naturales de este mineral son las mejores para el organismo.

Los mejores alimentos para obtener magnesio de manera natural y cómo consumirlos de forma efectiva

Los alimentos más ricos en magnesio de origen natural incluyen:

- Semillas: Calabaza, girasol y chía aportan una cantidad elevada de magnesio. Pueden consumirse solas, en yogur, ensaladas o batidos.

- Frutos secos: Almendras, nueces, avellanas y anacardos son fuentes destacadas. Pueden incorporarse como colaciones, en cereales o como parte de mezclas energéticas.

- Legumbres: Lentejas, garbanzos, porotos y soja ofrecen magnesio y otros nutrientes. Son recomendables en guisos, ensaladas o purés.

- Verduras de hoja verde: Espinaca, acelga y kale contienen magnesio en buenas cantidades. Se pueden consumir crudas en ensaladas, al vapor o salteadas.

- Granos enteros: Arroz integral, avena, quinoa y trigo integral mantienen el magnesio en el salvado. Son ideales en desayunos, guarniciones o como base de platos principales.

- Chocolate negro: Las variedades con alto contenido de cacao también son fuente de magnesio. Se recomienda elegir opciones con más de 70% de cacao y consumir con moderación.

- Plátano y aguacate: Estas frutas contienen magnesio y pueden agregarse en ensaladas, batidos o tostadas.

Para una absorción efectiva, se recomienda consumir estos alimentos en su forma menos procesada y combinar con una dieta variada.

Incluir estos alimentos de forma regular ayuda a mantener niveles óptimos de este mineral esencial.

Evitar el exceso de azúcares
Evitar el exceso de azúcares y productos ultraprocesados favorece la utilización del magnesio por el organismo. El chocolate que brinda beneficio es sin azúcar con mayor porcentaje de cacao. (Imagen Ilustrativa Infoabe)

Funciones esenciales para las cuales es vital el magnesio en el organismo

- Contribuye al funcionamiento correcto de músculos y nervios, previniendo calambres y espasmos musculares.

- Participa en el metabolismo energético, ayudando a convertir los alimentos en energía.

- Favorece la salud ósea, colaborando en la formación y mantenimiento de huesos y dientes junto al calcio y la vitamina D.

- Apoya el sistema cardiovascular al regular el ritmo cardíaco y mantener una presión arterial saludable.

- Interviene en la síntesis de proteínas y materiales genéticos (ADN y ARN).

- Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y a mejorar la sensibilidad a la insulina.

- Contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, ya que actúa sobre el sistema nervioso.

- Mejora la calidad del sueño, facilitando la relajación y el descanso.

- Participa en la transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso.

- Refuerza el sistema inmunológico apoyando múltiples procesos bioquímicos.

Mantener niveles adecuados de magnesio en la dieta ayuda a prevenir deficiencias y favorecer el bienestar general.

Temas Relacionados

magnesiomineralmexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 en vivo: Jeremy Márquez acerca a la Máquina a las semifinales

En el segundo tiempo, el equipo de Larcamón reformuló el ataque y les dio el resultado. El marcador se mantiene 2 - 2

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa Chiapas que llevaban chocolates con hongos alucinógenos

Viajaban en un auto con reporte de robo en Tabasco

Caen tres presuntos miembros del

México recibe al presidente de Singapur en el marco del 50 aniversario diplomático

El mandatario singapurense se reunirá este lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum

México recibe al presidente de

Yadhira Carrillo le dice no a convertirse en un personaje de ‘Quién es la máscara’ por esta razón

La estrella de las telenovelas hizo una pausa en su nuevo proyecto para sumarse como invitada al panel de investigadores

Yadhira Carrillo le dice no

Cómo lavar mi cabello con aloe vera para eliminar el exceso de grasa, aliviar irritaciones y fortalecer la raíz

Pocas personas saben que este ingrediente brinda numerosos beneficios para la salud de tu pelo

Cómo lavar mi cabello con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres presuntos miembros del

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa Chiapas que llevaban chocolates con hongos alucinógenos

Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de 9 detenidos tras enfrentamiento en El Sauz

Cocaína, marihuana, armas largas y cuatro detenidos: el saldo de una revisión en Las Coloradas de Culiacán

Cae “Canelo”, señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes

Procesan a “El Mane”, presunto jefe regional del CJNG junto expolicías municipales de Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Yadhira Carrillo le dice no

Yadhira Carrillo le dice no a convertirse en un personaje de ‘Quién es la máscara’ por esta razón

Sylvia Pasquel comparte su última foto junto a Silvia Pinal a un año de la muerte de la diva: “Te extraño cada día más”

Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

El último post de Raquel Escalante, Miss de belleza y conductora de TV Azteca fallecida a los 28 años: “He vivido dolor”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de noviembre

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 en vivo: Jeremy Márquez acerca a la Máquina a las semifinales

Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir”

Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Rafael Villagómez conquista el tercer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar en F2

Chucky Lozano anota gol pero no puede evitar la eliminación de su equipo en la MLS