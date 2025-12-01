El magnesio natural se absorbe de mejor manera en el organismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El magnesio es un mineral esencial para el organismo, necesario en numerosos procesos biológicos.

Participa en la función muscular y nerviosa, en la síntesis de proteínas, en la producción de energía y en el mantenimiento de huesos y dientes.

Además, también contribuye a regular el ritmo cardíaco y a apoyar el sistema inmunológico por lo que es vital mantener estables los niveles de este mineral en el organismo.

A pesar de que existen suplementos de magnesio lo ideal es obtenerlos por fuentes naturales, ya que su absorción suele ser mejor en el organismo, en casos donde no existen deficiencias tan severas.

Es por eso que aquí te dejamos la lista de alimentos que debes incluir en tu dieta para obtener este mineral de forma natural.

Los mejores alimentos para obtener magnesio de manera natural y cómo consumirlos de forma efectiva

Los alimentos más ricos en magnesio de origen natural incluyen:

- Semillas: Calabaza, girasol y chía aportan una cantidad elevada de magnesio. Pueden consumirse solas, en yogur, ensaladas o batidos.

- Frutos secos: Almendras, nueces, avellanas y anacardos son fuentes destacadas. Pueden incorporarse como colaciones, en cereales o como parte de mezclas energéticas.

- Legumbres: Lentejas, garbanzos, porotos y soja ofrecen magnesio y otros nutrientes. Son recomendables en guisos, ensaladas o purés.

- Verduras de hoja verde: Espinaca, acelga y kale contienen magnesio en buenas cantidades. Se pueden consumir crudas en ensaladas, al vapor o salteadas.

- Granos enteros: Arroz integral, avena, quinoa y trigo integral mantienen el magnesio en el salvado. Son ideales en desayunos, guarniciones o como base de platos principales.

- Chocolate negro: Las variedades con alto contenido de cacao también son fuente de magnesio. Se recomienda elegir opciones con más de 70% de cacao y consumir con moderación.

- Plátano y aguacate: Estas frutas contienen magnesio y pueden agregarse en ensaladas, batidos o tostadas.

Para una absorción efectiva, se recomienda consumir estos alimentos en su forma menos procesada y combinar con una dieta variada.

Incluir estos alimentos de forma regular ayuda a mantener niveles óptimos de este mineral esencial.

Evitar el exceso de azúcares y productos ultraprocesados favorece la utilización del magnesio por el organismo. El chocolate que brinda beneficio es sin azúcar con mayor porcentaje de cacao. (Imagen Ilustrativa Infoabe)

Funciones esenciales para las cuales es vital el magnesio en el organismo

- Contribuye al funcionamiento correcto de músculos y nervios, previniendo calambres y espasmos musculares.

- Participa en el metabolismo energético, ayudando a convertir los alimentos en energía.

- Favorece la salud ósea, colaborando en la formación y mantenimiento de huesos y dientes junto al calcio y la vitamina D.

- Apoya el sistema cardiovascular al regular el ritmo cardíaco y mantener una presión arterial saludable.

- Interviene en la síntesis de proteínas y materiales genéticos (ADN y ARN).

- Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y a mejorar la sensibilidad a la insulina.

- Contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, ya que actúa sobre el sistema nervioso.

- Mejora la calidad del sueño, facilitando la relajación y el descanso.

- Participa en la transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso.

- Refuerza el sistema inmunológico apoyando múltiples procesos bioquímicos.

Mantener niveles adecuados de magnesio en la dieta ayuda a prevenir deficiencias y favorecer el bienestar general.