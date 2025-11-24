México

Operación Restitución aseguró mil 190 inmuebles y devolvió 710 a propietarios legítimos en el Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre los resultados de la estrategia contra del despojo de inmuebles en la entidad

Guardar
Autoridades señalan que mediante la
Autoridades señalan que mediante la coordinación interinstitucional se ha logrado la recuperación de los inmuebles. Crédito: X - @FiscalíaEdomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó mediante un comunicado que hasta el momento se han asegurado mil 190 inmuebles y 710 se han devuelto a sus dueños legítimos, en acciones derivadas de la Operación Restitución.

Las autoridades del Estado de México han implementado la Operación Restitución para abordar el delito de despojo y otros ilícitos contra la propiedad en el estado.

De acuerdo con la FGJEM, acciones conjuntas en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y corporaciones municipales, han permitido asegurar 1,190 inmuebles en 63 municipios del Estado de México.

Como parte de este operativo, 710 propiedades ya fueron devueltas a sus legítimos dueños, quienes acreditaron la propiedad, de acuerdo con datos oficiales.

Dentro de las propiedades regresadas a los dueños legítimos se encuentran 650 casas habitación, 58 predios y 2 locales comerciales.

Proceso ágil para la restitución de bienes

Terreno asegurado mediante la estrategia
Terreno asegurado mediante la estrategia de la Operación Restitución. Crédito: X - @FiscalíaEdomex

Según las autoridades, el procedimiento seguido a lo largo de la Operación Restitución ha facilitado a las víctimas del delito de despojo la recuperación de sus inmuebles sin necesidad de esperar un fallo judicial, siempre que se presente la documentación que acredite la propiedad.

Fuentes oficiales señalan que este esquema ha reducido los tiempos de espera que suelen enfrentar quienes denuncian despojo.

La FGJEM informó que continúa recibiendo pruebas documentales y realiza análisis de los expedientes para verificar la titularidad de cada reclamante.

El reporte oficial de la fiscalía señala que del 16 al 21 de noviembre se llevaron a cabo operativos en 18 municipios, donde se aseguraron 41 nuevas propiedades relacionadas con investigaciones de despojo.

Estrategia estatal y participación interinstitucional

La Operación “Restitución” tiene su fundamento en la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, promovida desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz del Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En esa mesa participan activamente SEDENA, SEMAR, GN, autoridades estatales y municipales, con el objetivo de articular la respuesta frente a los delitos contra la propiedad.

Informes oficiales señalan que desde el inicio de la operación, se han recibido denuncias relacionadas con despojos tanto cometidos en 2024 como en años anteriores, lo que da cuenta del alcance de la problemática.

Además, señalaron que los mecanismos de colaboración permiten a los afectados iniciar su proceso de denuncia y recuperación patrimonial en cualquiera de los canales dispuestos, sin costo alguno para el usuario.

Grupos señalados por realizar despojos en el Edomex

A a finales del mes de mayo de 2025, la FGJEM identificó a 5 organizaciones relacionadas con una red delictiva dedicada al despojo de propiedades en 14 municipios del Valle de México y la zona oriente de la entidad.

De acuerdo con la dependencia, las agrupaciones operaban bajo la fachada de “sindicatos” y contaban con la colaboración de servidores públicos y notarios para facilitar la apropiación ilegal de bienes inmuebles.

Las organizaciones señaladas son la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), Unión 300 o Los 300, 22 de octubre y el grupo conocido como Los Gastones.

Temas Relacionados

DespojoRobo de inmueblesEdomexParacaidistasmexico-noticias

Más Noticias

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

La agrupación noventera de pop se presentará bajo el formato ‘Mercurio and friends’ para seguir con los festejos de su 30 aniversario

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

El conductor deberá ausentarse temporalmente del programa para enfocarse en su recuperación, generando expectativa entre los fans sobre su regreso a la pantalla

Adrián Uribe fue sometido a

Pensión Bienestar: cuál es el último día de pago para adultos mayores en 2025

El año se termina y el apoyo económico aún está en dispersión para beneficiarios

Pensión Bienestar: cuál es el

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Juárez FC fue el último equipo que accedió a los cuartos de final del campeonato

Así quedó definida la liguilla

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy domingo 23 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

Claudia Sheinbaum sostuvo encuentro con Salma Hayek en Veracruz: “Mujeres mexicanas”

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere, actor de ‘Mujer Bonita’ visitará México

Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

DEPORTES

Así quedó definida la liguilla

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”

Juárez FC logra histórico triunfo en Play In y avanza a liguilla: se enfrentará a Toluca

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica por ser despedido al no clasificar al Mundial 2026