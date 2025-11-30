Los caza gringos, la unidad de élite mexicana que colabora con EEUU para llevar ante la justicia a los extranjeros prófugos

La Unidad de Enlace Internacional de Baja California, conocida como 'caza gringos', se especializa en capturar fugitivos estadounidenses en México. (Imagen Ilustrativa/ SSPCM)

Al norte del país, en Tijuana, Baja California, existe una unidad de policías de élite conocida como “caza gringos” o “gringo hunters”, pues se encarga de llevar ante la justicia a las personas de nacionalidad estadounidense que cometen delitos en el país vecino y se esconden en México.

De acuerdo con la Dirección de Enlace Internacional, este grupo lleva por nombre Unidad de Enlace Internacional (UEI) de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California, la cual está conformada por policías municipales capacitados en materia de seguridad binacional.

“Gracias a la relación sostenida con las autoridades policiacas de Estados Unidos, así como la comunicación y coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana con las instituciones mexicanas", es posible “reforzar las estrategias de operatividad en la región”, destaca el portal oficial.

Reconocimiento a la labor de los Caza gringos

La cooperación entre la policía de Tijuana y agencias como el FBI, DEA y HSI fortalece la lucha contra el crimen transfronterizo. (Imagen ilustrativa/ SSPCM)

En múltiples acciones conjuntas, la unidad ha colaborado con agencias como el FBI, la DEA y el HSI. En la estrategia de cooperación México-Estados Unidos contra el crimen organizado y los delitos transnacionales, figura como pieza clave.

Además, ha sido elogiada por su trabajo binacional y de acuerdo con un comunicado de 2024 del gobierno de Baja California, al menos 70 personas prófugas de la justicia extranjera fueron detenidas.

El departamento U.S MARSHAL reconoció la comunicación, así como el trabajo coordinado. Roberto Vázquez, Agregado Adjunto de la agencia federal estadounidense, destacó que desde el inicio de la Coordinación de Enlace Internacional, se logró atender de forma puntual las solicitudes de búsqueda y captura.

“El trabajo que hemos venido realizando es sumamente relevante para Estados Unidos y México, agradecemos y reconocemos el diálogo que siempre ha existido, la apertura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y seguiremos trabajando en conjunto”, señaló el funcionario, que posteriormente entregó un reconocimiento a cada integrante de la Coordinación de Enlace Internacional de la FESC en Mexicali, Tijuana y Ensenada.

El trabajo binacional permitió la detención de al menos 70 prófugos extranjeros en Baja California durante 2024, según autoridades estatales. (Imagen ilustrativa/ SSPCM)

El entonces Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, que fue destituido en enero de 2025 por presunto abuso de poder, sentenció que “Baja California ya no es una opción de refugio para aquellas personas que cometen un delito en otro país".

Agregó que tampoco lo es “para aquellos que buscan evadir la justicia tras causar un daño a la sociedad. Hay una Fuerza Estatal que se coordina con todos los entes de seguridad y que trabaja en pro de las y los bajacalifornianos”.

A pesar de los logros y las múltiples detenciones exitosas, la unidad también pasó por un trago amargo el pasado mes de abril de 2025 luego de que en un operativo, la jefa del departamento fuera asesinada por el impacto de una bala en el cuello, hecho que marcaría a la unidad.