Pasajera es bautizada como ‘Lady Aeropuerto’ por reclamar reembolso tras dar mal la dirección: “Que me lleve a la otra terminal”

El incidente terminó viralizándose cuando la pasajera insistió en un reembolso que legalmente no procedía.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) volvió a ser escenario de un momento viral luego de que una pasajera, bautizada en redes sociales como “Lady Aeropuerto”, protagonizara una fuerte discusión con un chofer de aplicación al reclamar que la había dejado en “la terminal equivocada”, aunque la propia aplicación mostraba que ella había seleccionado únicamente “Aeropuerto” sin especificar la Terminal 2. El incidente derivó en gritos, reclamos, intervención policial y una petición insistente de reembolso, situación que rápidamente se volvió tendencia.

Según se observa en el material difundido, la pasajera comenzó exigiendo que el conductor le regresara el dinero: “Mis datos y me regresa mi dinero, no hay de otra.” El chofer, desconcertado, respondió que el viaje se había completado porque el punto de destino era exactamente donde la app lo había marcado: la Terminal 1. Ella insistía en que él “podía hacer la transferencia” y que no estaba cumpliendo con el servicio pactado.

Ante la escalada del reclamo, el chofer pidió apoyo a elementos de la Policía del AICM. Una oficial escuchó la versión de ambas partes e inmediatamente revisó la aplicación. En su explicación, dejó claro que la confusión se originó desde la solicitud: “Mire, usted al ponerlo en la aplicación… por default la aplicación, cuando no se pone número de terminal, lamentablemente manda aquí.” Acto seguido, le informó que podía tomar el aerotren gratuito hacia la Terminal 2 para evitar perder más tiempo.

Autoridades le explicaron que el error venía desde la app y que podía llegar gratis a T2 usando el aerotrén.

Pese a la aclaración, la pasajera continuó insistiendo en un reembolso parcial: “O me lleva, o me regresa mi dinero.” El chofer reiteró que no tenía autorización para devolverle nada porque la plataforma había marcado el viaje como válido: “El servicio está marcado del punto A al punto B. Yo la estoy trayendo donde está marcado en la aplicación.”

El altercado escaló cuando la mujer acusó al conductor de “terminar el viaje a propósito” para no llevarla a la terminal que dijo de palabra, aunque nunca la colocó en la app: “Lo hiciste a propósito, terminaste el viaje antes, para no llevarme.” Sin embargo, el chofer mostró que el viaje seguía activo y que ella debía pedir otro servicio si quería trasladarse a la Terminal 2.

Más tarde, un policía varón confirmó la versión del conductor: “Tú pusiste la dirección. Si hubieras puesto Aeroméxico, te manda a la Terminal 2.” Explicó que el chofer no podía modificar el destino original y que, legalmente, él había cumplido con lo solicitado.

La pasajera, negándose repetidamente a bajar del vehículo, insistió en que el chofer la “engañó”, pidió la presencia de una unidad de género e incluso mencionó que podía esperar horas a que se hiciera un reporte formal. Finalmente, tras minutos de discusión, la policía le reiteró que no procedía ningún reembolso y que la solución inmediata era utilizar el aerotren.

El video cerró con la mujer aún molesta, mientras en redes sociales el episodio dio pie al apodo “Lady Aeropuerto”, generando cientos de comentarios que señalaban que el conflicto se originó por no haber especificado la terminal correcta.

“Le dieron la solución al problema, pero a la fuerza es viajar gratis”; “El conductor no tiene la obligación de saber dónde está cada aerolínea, como usuarios debemos de revisar bien el destino”; “Gente si no saben ser pasajeros y no saben marcar sus destinos.NO USEN LA APLICACIÓN!!!!”; “Por $50 pesos hizo un relajo y sin tener la razón”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en el video viral de más de 5 millones de reproducciones.