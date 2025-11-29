México

Pasajera es bautizada como ‘Lady Aeropuerto’ por reclamar reembolso tras dar mal la dirección: “Que me lleve a la otra terminal”

La mujer insistía en que el conductor le “debía dinero”, aunque la aplicación mostraba que ella misma marcó la Terminal 1 del AICM

Guardar
El incidente terminó viralizándose cuando
El incidente terminó viralizándose cuando la pasajera insistió en un reembolso que legalmente no procedía.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) volvió a ser escenario de un momento viral luego de que una pasajera, bautizada en redes sociales como “Lady Aeropuerto”, protagonizara una fuerte discusión con un chofer de aplicación al reclamar que la había dejado en “la terminal equivocada”, aunque la propia aplicación mostraba que ella había seleccionado únicamente “Aeropuerto” sin especificar la Terminal 2. El incidente derivó en gritos, reclamos, intervención policial y una petición insistente de reembolso, situación que rápidamente se volvió tendencia.

Según se observa en el material difundido, la pasajera comenzó exigiendo que el conductor le regresara el dinero: “Mis datos y me regresa mi dinero, no hay de otra.” El chofer, desconcertado, respondió que el viaje se había completado porque el punto de destino era exactamente donde la app lo había marcado: la Terminal 1. Ella insistía en que él “podía hacer la transferencia” y que no estaba cumpliendo con el servicio pactado.

Ante la escalada del reclamo, el chofer pidió apoyo a elementos de la Policía del AICM. Una oficial escuchó la versión de ambas partes e inmediatamente revisó la aplicación. En su explicación, dejó claro que la confusión se originó desde la solicitud: “Mire, usted al ponerlo en la aplicación… por default la aplicación, cuando no se pone número de terminal, lamentablemente manda aquí.” Acto seguido, le informó que podía tomar el aerotren gratuito hacia la Terminal 2 para evitar perder más tiempo.

Autoridades le explicaron que el
Autoridades le explicaron que el error venía desde la app y que podía llegar gratis a T2 usando el aerotrén.

Pese a la aclaración, la pasajera continuó insistiendo en un reembolso parcial: “O me lleva, o me regresa mi dinero.” El chofer reiteró que no tenía autorización para devolverle nada porque la plataforma había marcado el viaje como válido: “El servicio está marcado del punto A al punto B. Yo la estoy trayendo donde está marcado en la aplicación.”

El altercado escaló cuando la mujer acusó al conductor de “terminar el viaje a propósito” para no llevarla a la terminal que dijo de palabra, aunque nunca la colocó en la app: “Lo hiciste a propósito, terminaste el viaje antes, para no llevarme.” Sin embargo, el chofer mostró que el viaje seguía activo y que ella debía pedir otro servicio si quería trasladarse a la Terminal 2.

Más tarde, un policía varón confirmó la versión del conductor: “Tú pusiste la dirección. Si hubieras puesto Aeroméxico, te manda a la Terminal 2.” Explicó que el chofer no podía modificar el destino original y que, legalmente, él había cumplido con lo solicitado.

La pasajera, negándose repetidamente a bajar del vehículo, insistió en que el chofer la “engañó”, pidió la presencia de una unidad de género e incluso mencionó que podía esperar horas a que se hiciera un reporte formal. Finalmente, tras minutos de discusión, la policía le reiteró que no procedía ningún reembolso y que la solución inmediata era utilizar el aerotren.

@chocochoco277

#didi #uber #indriver

♬ sonido original - Ricardo

El video cerró con la mujer aún molesta, mientras en redes sociales el episodio dio pie al apodo “Lady Aeropuerto”, generando cientos de comentarios que señalaban que el conflicto se originó por no haber especificado la terminal correcta.

“Le dieron la solución al problema, pero a la fuerza es viajar gratis”; “El conductor no tiene la obligación de saber dónde está cada aerolínea, como usuarios debemos de revisar bien el destino”; “Gente si no saben ser pasajeros y no saben marcar sus destinos.NO USEN LA APLICACIÓN!!!!”; “Por $50 pesos hizo un relajo y sin tener la razón”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en el video viral de más de 5 millones de reproducciones.

Temas Relacionados

Lady AeropuertoAICMviralconductor de aplicaciónTikTokmexico-deportes

Más Noticias

Mueren niña de 4 años, su hermana y un joven por presunta intoxicación de gas en Iztapalapa

Tres personas fueron halladas sin vida en un departamento de la Unidad Fovissste San Lorenzo

Mueren niña de 4 años,

Dos internos muertos y varios lesionados por explosión en Penal de Puerto Vallarta

Dos internos quedaron atrapados durante la evacuación y murieron por las lesiones provocadas por el incendio

Dos internos muertos y varios

El oficio de tortillero se renueva: llega la certificación oficial para quienes usan estas máquinas

La SEP y Sader impulsan la certificación de tortillerías como parte del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla

El oficio de tortillero se

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame son traicionados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

¡Llegan los autos clásicos al Edomex! Fechas y detalles para asistir GRATIS a la expo que enamora a coleccionistas

Amantes del motor podrán encontrarse con vehículos históricos y un sinfín de actividades

¡Llegan los autos clásicos al
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Goofy” seguirá en prisión

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame son traicionados

¡Llegan los autos clásicos al Edomex! Fechas y detalles para asistir GRATIS a la expo que enamora a coleccionistas

Quién es el séptimo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Los Tigres del Norte son opacados por brutal pelea de mujeres en pleno show: “Estas canciones nos hacen vibrar”

Cazzu regaña a sus fans chilenos tras lanzar insultos contra Christian Nodal: “Pórtense bien” | Video

DEPORTES

Tensiones por visados: régimen iraní

Tensiones por visados: régimen iraní planea boicotear el sorteo del Mundial 2026

De qué murió Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista mexicano del León

¿Jugará ante Rayados? Allan Saint-Maximin vuelve a los entrenamientos

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 29 de noviembre

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre