“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Andrade Rentería habría operado con Los Caballeros Templarios diversos asesinatos y el tráfico de distintas drogas en la región de Tierra Caliente | Especial

Un juez federal dictó 20 años de prisión contra Ignacio Rentería Andrade, identificado como “El Cenizo” y considerado como un exlíder importante de Los Caballeros Templarios para permitir temas de narcotráfico, delitos contra la salud y operación de plaza criminal en Michoacán. La sentencia fue emitida este 28 de noviembre por el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Uruapan.

La resolución judicial confirma una demanda que se prolongó por más de ocho años ―desde la aprehensión de “El Cenizo” en junio de 2017 en Morelia― luego de un operativo interinstitucional. En ese momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de diez millones de pesos por datos que favorecieran su captura.

Tras su detención, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 14 (CPS-Durango), donde permaneció hasta la conclusión del proceso.

Delitos acreditados por la justicia: narcotráfico y control de plaza

La acusación que derivó en su condena se centró en delitos federales: delincuencia organizada en su modalidad de contra la salud. Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), “El Cenizo” operaba en Uruapan como jefe de plaza; en específico, con control sobre rutas de droga y habría participado en secuestros y otras actividades criminales vinculadas al tráfico de narcóticos.

Autoridades señalaron que, tras la captura de otros mandos históricos del cártel, “El Cenizo” intentó reorganizar las operaciones delictivas en la región, puesto que logró retomar otras zonas claves de producción y distribución de drogas.

Los Caballeros Templarios y "El Cenizo" lograron reestructurarse después de que se iniciara una ofensiva de seguridad contra ellos después de 2011 | Archivo Infobae México

De “Los Más Buscados” por la seguridad y justicia mexicanas

Desde su detención, “El Cenizo” fue considerado un objetivo prioritario en las estrategias federales y estatales de seguridad. Su nombre figuraba en la lista de buscados, y su captura fue celebrada por autoridades como un golpe a la estructura del crimen organizado en Tierra Caliente.

Ahora, con la condena, las autoridades federales esperan que su encarcelamiento contribuya a reducir la violencia asociada con esa organización en Michoacán, aunque reconocen que la desarticulación de redes requiere trabajos de inteligencia y vigilancia sostenida.

La historia criminal: de “Templarios” a un repliegue del narco en Michoacpan

“El Cenizo” formó parte de la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, originalmente surgida como escisión del famoso grupo conocido como La Familia Michoacana. Tras la muerte y detención de sus principales líderes, él intentó reagrupar células criminales, especialmente en Uruapan y Apatzingán, lo que le otorgó notoriedad.

Los Caballeros Templarios se han enemistado con grupos criminales por mantener el control de Tierra Caliente y Michoacán en los últimos años | Alan Ortega / Cuartoscuro

Su detención en 2017, tras un enfrentamiento con fuerzas federales, comenzó el proceso que culminó ahora con su condena. A pesar de ello, analistas y expertos en seguridad advierten que la fragmentación de ese grupo no garantiza el fin de la violencia, ya que existen remanentes activos y riesgos de reconfiguración en el narcotráfico local.