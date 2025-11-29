Mueren niña de 4 años, su hermana y un joven por presunta intoxicación de gas en Iztapalapa

Tres personas fueron halladas sin vida en un departamento de la Unidad Fovissste San Lorenzo

Una nueva tragedia por presunta inhalación de gas sacudió este viernes a la alcaldía Iztapalapa. Tres personas —una niña de 4 años, su hermana de 22 y un joven de 25 años— fueron encontradas sin vida dentro de un departamento de la Unidad Fovissste San Lorenzo Primera Fase, luego de que vecinos reportaran un intenso olor a gas en el edificio 3E-11.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron el llamado de alerta. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México forzaron la puerta del inmueble para ingresar y localizaron a las víctimas inconscientes. Minutos después, paramédicos confirmaron que ninguna de ellas contaba con signos vitales.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Kati, de 4 años, su hermana Aitana, de 22, y un hombre de 25 años cuya relación con ellas aún no ha sido establecida por las autoridades.

La madre de la menor llegó al lugar en plena emergencia

Mientras bomberos y paramédicos revisaban el departamento, la madre de la niña arribó al lugar y, tras recibir la noticia, rompió en llanto. Personal de Protección Civil y elementos de la policía capitalina contuvieron la zona para evitar disturbios y permitir el acceso a peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Reportes preliminares indican que las víctimas pudieron haber estado expuestas durante varias horas a una acumulación de gas dentro del departamento, aunque aún no se determina si la fuga provino de una instalación doméstica o de un aparato de gas LP.

Bomberos cerraron las conexiones del inmueble y realizaron una inspección en áreas cercanas para descartar riesgos en viviendas contiguas. El edificio quedó acordonado.

Otro caso similar ocurrió este mismo mes en Iztapalapa

Las autoridades recordaron que este no es un hecho aislado. El pasado 12 de noviembre, también en Iztapalapa, dos personas murieron por inhalación de gas dentro de una unidad habitacional en la colonia San Miguel, incidente en el que tres personas lograron sobrevivir.

La Fiscalía capitalina será la encargada de determinar, mediante dictámenes periciales, la causa exacta de la muerte de las tres personas halladas este viernes en la Unidad Fovissste San Lorenzo.