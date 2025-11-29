México

La vez que Limp Bizkit bailó “La Chona” en México y nos recordó que en el nu metal también hay pasos prohibidos

No descartar que este sábado en el Loserville de CDMX, el nu metal se mezcle de nuevo con la cumbia, el mariachi y el ‘El Chuntaro Style’

Moose está basada en la vida del cantante Fred Durst (Getty)

Antes de que Fred Durst y todo Limp Bizkit aterricen este sábado en el Estadio Fray Nano para su esperado festival Loserville, es imposible no remontarse a uno de los momentos más legendarios y peculiares del Vive Latino 2022.

Sí, hablamos de esa noche en la que Limp Bizkit reventó las expectativas y también la pista al ritmo de “La Chona” y “El mariachi loco”.

Porque si algo sabe una banda de nu metal es que, en México, más vale saber bailar cumbia y perderle el miedo al sombrero.

En 2022, con peluca y un overol blanco que parecía escapado de “Sabotage” de los Beastie Boys, Fred Durst apareció sobre el escenario principal y soltó un “Viva México cabrones” que quedó resonando más fuerte que cualquier riff de Wes Borland.

El Vive Latino era su casa, y Durst lo sabía: “Limp Bizkit está en la casa, ¡no puedo escucharlos! ¿Cuál es el problema?”, lanzó en perfecto español. Aunque el audio no era el mejor, la vibra y el poder estaban garantizados.

Nu metal, bombazos rojos y... ¿El Gran Silencio?

(Chule Valerga)

La velada arrancó con “Out Of Style” y “Dirty Rotten Bizkit”, ambas interpretadas en vivo por primera vez. Todo transcurría con la dosis habitual de guitarrazos, “Break Stuff”, brincos y bombas de humo rojas tipo Woodstock 99, hasta que DJ Lethal decidió que era momento de fusionar culturas.

De repente, entre un solo y otro, sonó “El Chuntaro Style” de El Gran Silencio, y Fred Durst bailó con ganas –y sin pena– ante una audiencia que aplaudía el detalle.

Pero eso fue sólo el inicio. Luego vinieron “My Generation”, “Living It Up” y una serie de remates mágicos al ritmo de “La Chona”.

Sí, leíste bien: mientras en el escenario los integrantes de Limp Bizkit hacían de las suyas, Durst se aventaba pasos dignos del canal de bodas de TikTok.

Por si fuera poco, la faena cerró con “El mariachi loco”, con Durst bailando, maracas en mano invisible.

La noche traía más sorpresas. Cuando sonó “Rollin’”, un fan mexicano fue invitado al escenario. Lo abrazó, brincó, coreó y se volvió viral en el proceso. Porque si algo le gusta a Fred Durst, es demostrar que, en México, la barrera entre rockstar y público se disuelve entre moshpits, pasos prohibidos y mucho amor.

El final: nostalgia, ¿y cuándo viene el show solo?

(Chule Valerga)

Después de una hora, Limp Bizkit se despidió haciendo sonar “Take a Look Around”, la que muchos recordarán por Misión: Imposible II, y devolviendo a sus fans mexicanas y mexicanos a las épocas de secundaria, cuando lo edgy era desgarrarse la garganta al ritmo de “Nookie”.

Si este sábado esperabas un show internacional perfecto y sin guiños locales... es que no has ido a un concierto de Limp Bizkit en México.

No descartar que en Loserville, el nu metal se mezcle otra vez con la cumbia, porque aquí el rock, la banda y el desmadre van de la mano. Así que, si ves al “Mariachi loco” bailando en el Fray Nano, sólo dale las gracias a Fred Durst.

