Desfile navideño sábado 29 de noviembre en CDMX: avenidas cerradas, rutas y horarios

La Ciudad de México vive una intensa ambientación navideña en vísperas de las festividades decembrinas.

Miles de capitalinos participan en actividades vinculadas a la Navidad, integrándose a diversas propuestas culturales y recreativas que se despliegan en diferentes puntos de la ciudad.

Uno de los eventos más destacados es el Bolofest, desfile navideño organizado por una tienda departamental. Esta iniciativa comenzó hace una década, cuando, en 2015, el centro departamental realizó la primera edición del desfile.

Según reportes de medios nacionales de circulación en ese año, la ruta inaugural abarcó desde la Estela de Luz hasta la Glorieta de Colón sobre la avenida Reforma. Durante el recorrido, la avenida se llenó de personajes emblemáticos que captaron la atención y entusiasmo de los niños asistentes.

Actualmente, al cumplirse diez años desde su primera edición, el Bolofest se ha consolidado como uno de los planes más esperados por familias de la capital.

¿Dónde y cuándo se va realizar el desfile este 2025?

Este sábado 29 de noviembre la avenida de Reforma se ambientará con los personajes favoritos de niñas y niños. Crédito: Cuartoscuro

De acuerdo con información difundida por el centro comercial, el Bolofest se realizará este sábado 29 de diciembre a partir de las 15:00 horas.

La convocatoria para el desfile navideño está programada a lo largo de la Avenida Paseo de la Reforma. El recorrido del desfile iniciará en el Ángel de la Independencia y culminará en el Monumento a la Revolución.

¿Cómo llegar?

Para llegar a Reforma, el transporte público que más te acerca a la ubicación citada es el sistema del Metrobús, específicamente estas líneas:

La línea 1 o Roja, bajarse en la estación Reforma

Línea 7 o Verde, llegar a la estación El Ángel o bien bajarse en Hamburgo.

Aunque también se puede utilizar el Sistema Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, utilizando la Línea 1 o Rosa para llegar a la estación “Insurgentes”, posteriormente caminar hacia el Ángel de la Independencia.

¿Y sí no puedo asistir al festival?

El desfile será transmitido a través de plataformas digitales, lo que permitirá que sea reproducido en tiempo real o bien de manera asincrónica en el lugar donde te encuentres.

Y será transmitida en las cuentas de Liverpool, en Youtube o Tik Tok.

Seguridad en el festival navideño

Este sábado 29 de noviembre, mil 314 oficiales estarán comprometidos con la protección tanto de los asistentes como de quienes participan en el festejo. Crédito: X(Secretaría de Seguridad Ciudadanana)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha dispuesto circuitos viales como el Circuito Interior, Eje 1 Norte, avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Arcos de Belén, con el fin de facilitar la movilidad y reducir complicaciones ocasionadas por los cierres asociados al desfile, cuya convocatoria se espera numerosa la tarde del sábado veintinueve de noviembre.

Para reforzar la seguridad y vigilancia a lo largo del desfile, la SSC desplegará un contingente de mil 314 oficiales, además de 104 vehículos, 36 motocicletas, cinco grúas y una ambulancia perteneciente al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).