Profesiones saturadas y mal pagadas: las licenciaturas que perderán valor en el futuro en México, según el IMCO

Miles de jóvenes continúan eligiendo carreras con alta saturación y bajos salarios en México, advierte el IMCO.

Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier joven, pero en México esa elección no siempre se realiza con información sobre el futuro del mercado laboral. De acuerdo con el más reciente estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), existe una grave desconexión entre la oferta educativa y la demanda real de empleo, lo que ha provocado la saturación de múltiples profesiones que hoy ya enfrentan bajos salarios y escasas oportunidades.

El análisis de la plataforma Compara Carreras 2025 revela que, si continúa la tendencia actual, México formará casi 29 millones de profesionistas en campos con baja demanda hacia 2050, lo que agravará problemas como el desempleo profesional, la informalidad y los ingresos insuficientes.

Entre las carreras que no conviene estudiar en México por su bajo ingreso promedio mensual en 2025 se encuentran:

Orientación educativa: 14,238 pesos.

Industria de la alimentación: 14,585 pesos.

Trabajo Social: 14,988 pesos.

Formación docente escolar: 15,495 pesos.

Terapia y rehabilitación: 15,725 pesos.

Estas profesiones comparten una constante: altísima matrícula, bajo crecimiento de plazas laborales y sueldos que no alcanzan para una vida digna en muchas ciudades del país. En el caso del Trabajo Social y la formación docente, además, muchas de las vacantes están ligadas al sector público, donde los presupuestos son limitados y las contrataciones escasas.

Pero el problema no se limita solo al salario actual. El IMCO también identificó las áreas profesionales que hoy tienen alta demanda, pero que perderán relevancia laboral en 2050, entre las que se encuentran:

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales Exactas y de la Computación

Ingeniería, Manufactura y Construcción

Salud

Educación

Artes y Humanidades

Servicios

Agronomía y Veterinaria

Carreras como Trabajo Social y Formación Docente figuran entre las peor pagadas en 2025. Crédito: Cuartoscuro.

El riesgo, advierte el organismo, es que miles de jóvenes se sigan formando en estas áreas sin que existan suficientes empleos bien remunerados en el futuro. Esto podría provocar una sobresaturación de profesionistas subempleados y un crecimiento de la economía informal.

Carreras mejor pagadas este 2025

En contraste, las carreras mejor pagadas en México durante 2025, según el IMCO, son:

Tecnologías de la Información: 25,761 pesos.

Medicina general: 25,732 pesos.

Administración Pública: 25,687 pesos.

Ciencias Políticas: 25,288 pesos.

Construcción e Ingeniería Civil: 25,259 pesos.

La diferencia salarial entre las carreras mejor pagadas y las peor remuneradas supera los 11 mil pesos mensuales, lo que evidencia una brecha económica significativa basada únicamente en la elección profesional.

Ante este panorama, el IMCO subraya la urgencia de contar con un sistema educativo más flexible, dinámico y enfocado en habilidades, que responda a las necesidades reales del mercado, especialmente en sectores estratégicos como la tecnología, la innovación, la salud especializada y las energías limpias.

Asimismo, destaca que la orientación vocacional debe basarse en datos y evidencia, no solo en tradiciones familiares o tendencias sociales, para evitar que miles de jóvenes inviertan años de estudio en carreras con futuro laboral limitado.

Para quienes aún no saben qué estudiar, el IMCO recomienda consultar la plataforma Compara Carreras 2025, donde se puede revisar información sobre ingresos, empleabilidad, riesgo de automatización y proyección futura de cada licenciatura en México.