Paty Navidad desafía a la ciencia con su teoría sobre el 3I/ATLAS: “No pienso como la NASA”

Los comentarios de la actriz lograron trascender los foros virtuales y generar eco en los medios tradicionales

Paty Navidad/Imagen ilustrativa infobae)
Paty Navidad/Imagen ilustrativa infobae)

La reciente aparición del cometa interestelar 3I/ATLAS, que cruza actualmente el Sistema Solar y ha despertado interés entre astrónomos del mundo, se ha convertido en centro de controversia debido a una postura inesperada.

Paty Navidad, reconocida actriz mexicana, compartió una teoría que ha generado asombro y debate en redes sociales por alejarse completamente de la visión científica avalada por organismos como la NASA.

Lo que dijo Paty Navidad sobre el 3I/ATLAS

En un encuentro con la prensa, Paty Navidad aseguró que el cometa 3I/ATLAS no es un objeto alienígena ni un visitante interestelar. “Obvio, pero no son extraterrestres, señores.

Estamos viviendo cambios de era, de época, estamos entrando en una era que se llama transhumanista. Hay muchas agendas globales que vienen a ser muchos cambios”, declaró la actriz ante los reporteros.

Desde su descubrimiento, en julio
Desde su descubrimiento, en julio de 2025, 3I/ATLAS ha sido estudiado por múltiples observatorios. (Composición Infobae)

Contraria a la versión respaldada por la comunidad astronómica, Navidad afirmó:

“No pienso como la NASA, tampoco. Todo eso, este, en parte es para controlar, este, es parte de un control, pero que no tiene que ver con marcianos”.

Interrogada sobre si creía que el 3I/ATLAS corresponde a una nave lanzada desde la Tierra, respondió sin titubeos: “Sí”. Según la actriz, “todo está en agendas”, y reafirmó que disfruta leer sobre estos temas, aunque le valgan la etiqueta de conspiracionista. “Ya vieron que todo lo que he dicho ha venido saliendo, ¿verdad?”.

Navidad, popular entre sectores de internet por su postura sobre debates globales, admitió que parte de su audiencia joven la sigue por estas creencias.

“No soy dueña de la verdad absoluta ni me interesa tener razón, pero muchos jóvenes me siguen por eso, porque vienen ya literal con otro chip. Y ese chip conecta muy bien con todo lo que yo vengo hablando desde hace muchos años”, explicó la artista.

Lo que se sabe científicamente del cometa interestelar

The New York Times y Reuters reportaron que 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio por el telescopio ATLAS en Chile.

Es solo el tercer cometa interestelar registrado en la historia, tras ‘Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019, lo que genera expectativas dentro de la comunidad científica sobre su composición y origen.

Según la NASA, el núcleo tiene un diámetro cercano a 20 kilómetros y una masa de 33.000 millones de toneladas, convirtiéndose en el objeto interestelar más grande observado hasta la fecha.

El objeto sorprendió a los expertos por su alta velocidad de 210.000 kilómetros por hora y una órbita que confirma su tránsito temporal por el Sistema Solar.

“Este es solo el tercer cometa interestelar de este tipo que hemos podido estudiar, y los científicos planetarios están muy emocionados por aprender cómo son los cometas en otros sistemas solares”, expuso Jason Wright, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad Estatal de Pensilvania, según Reuters.

El cometa 3I/ATLAS podría observarse
El cometa 3I/ATLAS podría observarse desde el sur del Perú: lo que se sabe del objeto interestelar. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Durante su perihelio a finales de octubre de 2025, el cometa presentó un brillo y un color azul inusual, fenómeno informado por el profesor Avi Loeb de la Universidad de Harvard.

“Tenemos un informe que indica que el objeto se volvió mucho más brillante de lo esperado”, apuntó el especialista consultado por The New York Times.

Además, el análisis químico de la NASA identificó una aleación de níquel nunca vista en la naturaleza y altos niveles de dióxido de carbono, características que fortalecen el carácter enigmático de 3I/ATLAS.

Pese a las especulaciones sobre posible origen artificial, la agencia espacial descartó cualquier amenaza para la Tierra. El objeto regresará al espacio interestelar tras su paso y los próximos meses serán clave para que la astronomía mundial profundice en su estudio y el debate siga vigente en múltiples frentes.

