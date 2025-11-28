México

Loserville de Limp Bizkit cambia sede de último minuto: el festival de metal será en una nueva locación de CDMX

Promotores afirman que todo sigue en pie para el gran evento que originalmente estaba programado en la Explanada del Estadio Azteca

Limp Bizkit y el festival
Limp Bizkit y el festival Loserville se trasladan al Estadio Fray Nano. (Chule Valerga)

La locura por el Loserville: Gringo Papi Tour 2025 de Limp Bizkit sigue su curso y la polémica no se hace esperar: la promotora Music Vibe confirmó a través de un comunicado oficial el cambio de sede para el esperado festival.

Por recomendación de las autoridades locales —y ante condiciones externas que podrían afectar movilidad, operación y experiencia de los asistentes—, el evento originalmente planeado para la Explanada del Estadio Azteca será trasladado al Estadio Fray Nano, recinto que promete un acceso más fluido y una experiencia mucho más íntima para los fans.

¿Por qué cambió de sede?

En el comunicado se explica que, aunque la producción y la organización del concierto estaban listas y contaban con todos los permisos, las autoridades de la Ciudad de México “exhortaron a realizar un ajuste de sede debido a las condiciones actuales en los exteriores del recinto original, las cuales podrían afectar la movilidad, operación y experiencia de los asistentes”.

El nuevo recinto, ubicado a un costado de las estaciones Metro Mixiuhca y Velódromo, ofrece múltiples rutas de llegada y una mejor conexión al transporte público.

¿Cómo serán los accesos?

Limp Bizkit cambia de sede
Limp Bizkit cambia de sede en CDMX: así será el nuevo show en el Estadio Fray Nano. (Instagram)

Los organizadores enfatizaron que el evento está “100% confirmado” y que todos los boletos adquiridos conservan su validez y asignación original: “Mantendrás tu misma zona, sección y localidad, sin necesidad de realizar ningún cambio.

Nuestro compromiso es ofrecer un evento seguro, ordenado y de la más alta calidad, cuidando siempre la experiencia de cada asistente”.

Así queda la logística de accesos para el Estadio Fray Nano:

  • ACCESO 1: para Grada Oro y VIP
  • ACCESO 2: para General B
  • ACCESO 3: para General A

El concierto contará con la presencia de las bandas más esperadas: Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311, Ecca Vandal, Riff Raff y Slay Squad, todas ya presentes en la capital y listas para desatar el moshpit que ha sido ampliamente anticipado por los fans.

¿Qué dicen los fans?

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar ante el inesperado cambio de sede. Algunos aseguraron: “Ufff más cerquita”, “Esta chido también”, “Está mucho mejor ubicado”, “Mil veces mejor, nos vemos allá”, y “Increíble, más íntimo y mucho mejor ubicado”.

Otros, sin embargo, mostraron desconcierto: “Las gradas estaban más cerca del escenario, acá estará más lejos”. Algunos respondieron a los comentarios de inconformidad: “De hecho al ser un estadio de béisbol vas a ver todo más cerca we, ya he ido a ese lugar y neta está más reducido”.

La organización promete un espectáculo con todo el poder de Limp Bizkit y sus invitados, ahora en un recinto que muchos consideran “mejor” y “más íntimo”.

El 29 de noviembre, la avalancha de rock y metal retumbará en la nueva sede, marcando una noche que —por razones operativas y sentimentales— ya es histórica antes de arrancar.

¿Qué bandas estarán y en qué horarios?

Bullet For My Valentine se
Bullet For My Valentine se suma al cartel Loserville con Limp Bizkit. (Instagram)
  • Limp Bizkit — 8:10 PM
  • Bullet For My Valentine — 7:05 PM
  • 311 — 5:55 PM
  • Riff Raff — 4:55 PM
  • Ecca Vandal — 4:00 PM
  • Slay Squad — 3:10 PM

