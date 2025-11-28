México

Fuego en La Más Draga: concursantes explotan tras el regreso de drag eliminada

En el reciente episodio, el jurado decidió que Nayla Downs podía regresar a la competencia, lo que generó el descontento de algunas de sus compañeras

Guardar
Se desata caos entre concursantes
Se desata caos entre concursantes de La Más Draga. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El capítulo 9 de La Más Draga en su séptima edición desató una ola de controversias luego del sorpresivo regreso de Nayla Downs, quien volvió a la competencia desde la lista de las dragas muertas tras participar en el reto de La Más Lupita.

En este episodio, las siete concursantes restantes y las dragas previamente eliminadas participaron junto a un familiar para presentar una pasarela inspirada en el concepto de las tradicionales muñecas Lupitas, adaptado a su arte y estilo personal.

El final del reto dio un giro inesperado cuando la conductora Karime Pindter anunció que las menos favorecidas habían sido Caos Lasciva y Calypso. Sin embargo, añadió que las “dragas muertas” también habían sido evaluadas y que la mejor de ellas tendría la oportunidad de competir en el doblaje decisivo para recuperar su lugar rumbo a la semifinal. La elegida fue Nayla, lo que provocó un triple enfrentamiento al ritmo de Qué Agonía, interpretada por Natalia Jiménez y Ángela Aguilar.

Las alucines eligieron que Caos
Las alucines eligieron que Caos y Calypso fueran las eliminadas de este episodio. Foto: (Redes sociales)

La decisión final recayó en las juezas invitadas, Las Alucines, quienes determinaron que Nayla debía permanecer en competencia, mientras que Caos y Calypso resultaron eliminadas.

Aunque la resolución ya había generado reacciones divididas, el verdadero estallido llegó durante el programa El Salseo, donde las competidoras comentan lo ocurrido en el capítulo.

Al regresar del reto, las tres participantes del doblaje comunicaron la decisión del jurado a sus compañeras, generando un momento de fuerte tensión. Tanto Caos como Calypso se mostraron tranquilas e incluso agradecidas por haber llegado tan lejos en la competencia. “Estamos en un punto donde nadie se va por hacerlo mal, sino por pequeños detalles”, expresó una de ellas.

La calma duró poco. Deetox Alanis y Konny Kortez reaccionaron de inmediato y criticaron duramente a la producción. “Hace rato estábamos festejando que éramos semifinalistas… no se nos hace justo lo que estaba pasando. De verdad, una disculpa, estoy muy emp#tada porque no se vale que estén jugando así con nosotras”, declaró Deetox antes de retirarse del set visiblemente molesta. Las imágenes posteriores la mostraron discutiendo con el productor Bruno Olvez fuera del foro.

Deetox Alanis abandonó el foro
Deetox Alanis abandonó el foro tras la noticia. Foto: (Captura de pantalla)

En la discusión posterior, Konny arremetió directamente contra Nayla, cuestionando por qué no había dejado un mensaje de despedida tras su eliminación en el capítulo 8. Nayla explicó que la producción le pidió borrar el mensaje por cuestiones de grabación.

La respuesta no convenció a Konny, quien lanzó un comentario contundente: “Con todo respeto, o con poco respeto, pero no te tuviste que haber quedado tú”.

Candela Yeye, Moon y Tulsa intervinieron para aclarar que no estaban en contra de Nayla, pero que les inquietaba que la ronda hubiera terminado con dos eliminadas.

Mientras Konny continuaba confrontando a Nayla, la draga nayarita se mantuvo firme: “Entiendo tu molestia, pero la decisión no fue mía”. Tulsa apoyó esta postura y recordó que cualquier concursante habría tomado la oportunidad de regresar. “Si estás aquí es porque al final del día te lo mereces”, concluyó.

Las fricciones entre Nayla Downs y Deetox Alanis han surgido desde los primeros episodios, lo cual ha generado una ola de críticas en redes sociales. Al respecto de este último salseo, el productor Bruno Olvez escribió en su cuenta de X “Todo en esta vida regresa”.

Temas Relacionados

La Más DragaNayla DownsKonny KortezDeetox AlanisLa Más Draga 7mexico-noticias

Más Noticias

Quién posee el retrato de Diego Rivera a Silvia Pinal tras un año de su muerte

La pieza es considerada una de las obras más valiosas de la herencia artística nacional

Quién posee el retrato de

Raúl Rocha reaparece en medio del escándalo por su presunta red criminal

El empresario mexicano, copropietario de Miss Universo, es señalado de delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol

Raúl Rocha reaparece en medio

Padre de joven desaparecido convoca bloqueo en autopista México-Querétaro: “Tengo 15 días sin ver a mi hijo”

El padre de Jeshua Cisneros señaló inconsistencias por parte de las autoridades ante la búsqueda de su familiar

Padre de joven desaparecido convoca

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Ángela Aguilar presume atuendo coordinado con Christian Nodal en su cena de Acción de Gracias

La cantante compartió imágenes y videos de su cena familiar con motivo del Día de Acción de Gracias

Ángela Aguilar presume atuendo coordinado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Silvia Pinal en “Las mariposas

Silvia Pinal en “Las mariposas disecadas”, la interpretación más perturbadora de su filmografía

Quién posee el retrato de Diego Rivera a Silvia Pinal tras un año de su muerte

Raúl Rocha reaparece en medio del escándalo por su presunta red criminal

Ángela Aguilar presume atuendo coordinado con Christian Nodal en su cena de Acción de Gracias

Dalia Inés respalda a su sobrina Ángela Aguilar: “Se enamoró de un hombre valioso”

DEPORTES

La IA predice el desenlace

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”