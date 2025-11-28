Fuego en La Más Draga: concursantes explotan tras el regreso de drag eliminada

Se desata caos entre concursantes de La Más Draga. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El capítulo 9 de La Más Draga en su séptima edición desató una ola de controversias luego del sorpresivo regreso de Nayla Downs, quien volvió a la competencia desde la lista de las dragas muertas tras participar en el reto de La Más Lupita.

En este episodio, las siete concursantes restantes y las dragas previamente eliminadas participaron junto a un familiar para presentar una pasarela inspirada en el concepto de las tradicionales muñecas Lupitas, adaptado a su arte y estilo personal.

El final del reto dio un giro inesperado cuando la conductora Karime Pindter anunció que las menos favorecidas habían sido Caos Lasciva y Calypso. Sin embargo, añadió que las “dragas muertas” también habían sido evaluadas y que la mejor de ellas tendría la oportunidad de competir en el doblaje decisivo para recuperar su lugar rumbo a la semifinal. La elegida fue Nayla, lo que provocó un triple enfrentamiento al ritmo de Qué Agonía, interpretada por Natalia Jiménez y Ángela Aguilar.

Las alucines eligieron que Caos y Calypso fueran las eliminadas de este episodio. Foto: (Redes sociales)

La decisión final recayó en las juezas invitadas, Las Alucines, quienes determinaron que Nayla debía permanecer en competencia, mientras que Caos y Calypso resultaron eliminadas.

Aunque la resolución ya había generado reacciones divididas, el verdadero estallido llegó durante el programa El Salseo, donde las competidoras comentan lo ocurrido en el capítulo.

Al regresar del reto, las tres participantes del doblaje comunicaron la decisión del jurado a sus compañeras, generando un momento de fuerte tensión. Tanto Caos como Calypso se mostraron tranquilas e incluso agradecidas por haber llegado tan lejos en la competencia. “Estamos en un punto donde nadie se va por hacerlo mal, sino por pequeños detalles”, expresó una de ellas.

La calma duró poco. Deetox Alanis y Konny Kortez reaccionaron de inmediato y criticaron duramente a la producción. “Hace rato estábamos festejando que éramos semifinalistas… no se nos hace justo lo que estaba pasando. De verdad, una disculpa, estoy muy emp#tada porque no se vale que estén jugando así con nosotras”, declaró Deetox antes de retirarse del set visiblemente molesta. Las imágenes posteriores la mostraron discutiendo con el productor Bruno Olvez fuera del foro.

Deetox Alanis abandonó el foro tras la noticia. Foto: (Captura de pantalla)

En la discusión posterior, Konny arremetió directamente contra Nayla, cuestionando por qué no había dejado un mensaje de despedida tras su eliminación en el capítulo 8. Nayla explicó que la producción le pidió borrar el mensaje por cuestiones de grabación.

La respuesta no convenció a Konny, quien lanzó un comentario contundente: “Con todo respeto, o con poco respeto, pero no te tuviste que haber quedado tú”.

Candela Yeye, Moon y Tulsa intervinieron para aclarar que no estaban en contra de Nayla, pero que les inquietaba que la ronda hubiera terminado con dos eliminadas.

Mientras Konny continuaba confrontando a Nayla, la draga nayarita se mantuvo firme: “Entiendo tu molestia, pero la decisión no fue mía”. Tulsa apoyó esta postura y recordó que cualquier concursante habría tomado la oportunidad de regresar. “Si estás aquí es porque al final del día te lo mereces”, concluyó.

Las fricciones entre Nayla Downs y Deetox Alanis han surgido desde los primeros episodios, lo cual ha generado una ola de críticas en redes sociales. Al respecto de este último salseo, el productor Bruno Olvez escribió en su cuenta de X “Todo en esta vida regresa”.