Crece la familia De Nigris: Aldo anuncia la dulce espera de un bebé

(IG: @aldodenigris)

“Te amamos y te esperamos con mucha ilusión”, así anunció Aldo de Nigris que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo, segundo con su esposa Krizia Meyer.

El futbolista compartió la enhorabuena a través de sus redes sociales: “Agradecido con Dios por esta bendición nueva que llega a nuestras vidas, te amamos y te esperamos con mucha ilusión. Te amo @kriziameyer los tiempos de Dios son perfectos”.

Eso no fue todo, acompañó la noticia con una sesión fotográfica que se tomó junto a su esposa y su hijo Alonso, además mostró imágenes del ultrasonido de su bebé.

(IG: @aldodenigris)

La noticia sorprendió tanto a los admiradores del futbolista como a los seguidores de la familia De Nigris y la publicación se inundó con felicitaciones.

“Felicidades a los 3! Que vengan muchas bendiciones más con este nuevo bebé."

"Felicidades IDOLO, que vengan más éxitos y bendiciones!!!"

"Felicidades Crack para toda la familia."

(IG: @aldodenigris)

Árbol genealógico de los De Nigris

Leticia Guajardo, también conocida en redes sociales como “Doña Lety”, y Jesús Alfonso de Nigris son los patriarcas de la dinastía De Nigris.

Durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos: Leticia, Alfonso, Antonio y Aldo. Mientras algunos de ellos permanecen fuera del ojo público, otros figuran como futbolistas de primera división y uno decidió incursionar en la industria del entretenimiento.

Lety de Nigris y Aldo de Nigris. (Instagram)

Leticia de Nigris

Ella es la hermana mayor de los De Nigris. Contrario a sus hermanos, ha decidido llevar una vida fuera del medio artístico y deportivo. Tiene dos hijos: Poncho Tamez de Nigris -ganador de La Casa de los Famosos México- y Andrea.

(IG: @ponchodenigris)

Alfonso de Nigris

Mejor conocido como Poncho de Nigris, es un conductor de televisión, influencer y personalidad de realities. Está casado con Marcela Mistral y tiene cuatro hijos: Ivanna -fruto de su primera relación-, Alfonso Jr. ‘Ponchito’, Isabella y Antonio.

Antonio de Nigris, selección mexicana. Foto: IMAGO

Antonio de Nigris

También conocido como Tano de Nigris, brilló en la primera división del fútbol mexicano como delantero de Rayados de Monterrey. Murió el 15 de noviembre de 2009 tras sufrir un paro cardíaco.

[Instagram/@Aldodenigris

Aldo de Nigris

Es un futbolista que, al igual que su fallecido hermano, figuró en primera división con los Rayados de Monterrey y fue seleccionado mexicano. Se retiró del fútbol profesional en 2017 y actualmente trabaja como director técnico y comentarista deportivo.

Tiene dos hijos y se encuentra en la dulce espera de un tercero.

Su primogénito se llama Aldo de Nigris Jr. y es fruto de su romance con Patricia González.

Nació el 12 de abril de 2008 en Nuevo León y siguió los pasos de su padre en el fútbol. Ya debutó como seleccionado nacional en el Mundial Sub-17.