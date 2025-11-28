México

Banco del Bienestar anuncia nuevas funciones en su app: pagos digitales y transferencias

La institución busca fortalecer la inclusión financiera y digitalizar operaciones para millones de beneficiarios y cuentahabientes

Guardar
La institución busca fortalecer la
La institución busca fortalecer la inclusión financiera y digitalizar operaciones para millones de beneficiarios y cuentahabientes

El Banco del Bienestar dio un paso decisivo hacia la modernización de sus servicios al anunciar que, a partir del primer trimestre de 2025, su aplicación móvil incorporará funciones clave que los usuarios habían solicitado durante años: transferencias interbancarias y pagos digitales mediante CoDi y DiMo.

La actualización forma parte de la estrategia nacional definida en la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030, cuyo objetivo es ampliar la digitalización de servicios en sectores que tradicionalmente dependen del efectivo.

Hasta ahora, la app del Banco del Bienestar solo permitía consultar el saldo, revisar movimientos y verificar depósitos o retiros. Sin embargo, la incorporación de estas nuevas herramientas marca un cambio sustancial en la operación diaria de millones de usuarios, especialmente beneficiarios de programas sociales que reciben apoyos a través de la institución.

Transferencias sin CLABE y pagos digitales: lo que podrás hacer desde 2025

El banco confirmó que las nuevas funciones estarán disponibles entre marzo y abril de 2025. Por primera vez, los usuarios podrán enviar dinero directamente desde la aplicación, sin necesidad de acudir a una sucursal o cajero automático.

La nueva actualización de la
La nueva actualización de la app del Banco del Bienestar, prevista para el primer trimestre de 2025, incorporará transferencias interbancarias y pagos digitales con CoDi y DiMo, como parte de la estrategia nacional para impulsar la inclusión financiera y reducir la dependencia del efectivo

Entre las novedades destacan:

  • Transferencias interbancarias: permitirá enviar recursos a cuentas de otros bancos, agilizando movimientos que antes solo podían realizarse en cajeros o ventanillas.
  • Pagos con CoDi: el sistema del Banco de México posibilita transacciones inmediatas mediante códigos QR, sin comisiones.
  • Transferencias DiMo: permitirá enviar dinero utilizando únicamente el número de celular del destinatario, eliminando la necesidad de ingresar la CLABE o el número de cuenta.

Con estas adecuaciones, el Banco del Bienestar pretende incentivar el uso de métodos digitales, reducir la necesidad de retiros en efectivo y mejorar la experiencia del usuario. Actualmente, la app registra más de 25 millones de descargas y alrededor de 2 millones de consultas diarias, cifras que podrían aumentar con la entrada de estas funciones.

Lo que se espera para 2026

La institución adelantó que 2026 será un año clave para la consolidación de su ecosistema digital. Se prevé la integración de nuevas herramientas que permitan gestionar el dinero de forma más ágil, segura y accesible.

La nueva actualización de la
La nueva actualización de la app del Banco del Bienestar, prevista para el primer trimestre de 2025, incorporará transferencias interbancarias y pagos digitales con CoDi y DiMo, como parte de la estrategia nacional para impulsar la inclusión financiera y reducir la dependencia del efectivo

Aunque no se habilitarán solicitudes de crédito desde la app —función que corresponde a la Financiera para el Bienestar—, sí se proyectan mejoras orientadas a fortalecer la operación diaria de millones de cuentahabientes.

Con esta actualización, el Banco del Bienestar busca posicionarse como un actor central en la digitalización financiera del país, ampliando su alcance más allá de la entrega de programas sociales y acercándose a un modelo de banca móvil más competitivo y funcional.

Temas Relacionados

Banco del Bienestaraplicación móvilpagos digitalestransferenciasmexico-noticias

Más Noticias

Cómo hacer gorditas de piloncillo caseras, un receta ideal para disfrutar estas fiestas decembrinas

Esta preparación es dulce y su tiempo de preparación no rebasa los 40 minutos, además no se necesita horno

Cómo hacer gorditas de piloncillo

Claudia Sheinbaum entrega el Premio Nacional del Deporte 2025 en el 50 aniversario del galardón

Autoridades federales y capitalinas reconocieron a las y los atletas que destacaron durante el año en diversas disciplinas

Claudia Sheinbaum entrega el Premio

Chayanne confirma dos shows más en CDMX para 2026: preventa, sede y fechas

El ídolo latinoamericano se prepara para encontrarse de nuevo con su público capitalino

Chayanne confirma dos shows más

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Ocho equipos avanzan a la fase decisiva con estrategas nacidos fuera de México

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién

Libros de Amazon México más populares para comprar este 28 de noviembre

Desde ficción hasta romance, estas historias disponibles en Amazon se han colocado en el tema de conversación entre los lectores mexicanos

Libros de Amazon México más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con pacas de ropa: así

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

ENTRETENIMIENTO

Chayanne confirma dos shows más

Chayanne confirma dos shows más en CDMX para 2026: preventa, sede y fechas

Adiós al Teatro Manolo Fábregas: cuál fue la primera y última obra antes de su demolición histórica

Aprende a preparar soufflé pancakes japoneses al estilo mexicano: receta fácil y rápida

Jenni Rivera regresa este 2025: cuándo se estrena el álbum póstumo de la Diva de la Banda

Herencia de Silvia Pinal: la millonaria cantidad que recibió cada uno de sus hijos

DEPORTES

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Claudio Castagnoli apunta al título Mundial Pesado del CMLL y afirma que la Arena México es su recinto preferido

Leyenda Azul: quiénes han sido los luchadores ganadores del torneo en honor a Blue Demon

David Faitelson cuestiona a Gabriela Cuevas por vincular el sismo del 85 con los problemas de baches en CDMX

Equipo campeón de la Fórmula 1 estaría interesado en adquirir a este club de la Liga MX