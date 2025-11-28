Banco del Bienestar anuncia nuevas funciones en su app: pagos digitales y transferencias

La institución busca fortalecer la inclusión financiera y digitalizar operaciones para millones de beneficiarios y cuentahabientes

El Banco del Bienestar dio un paso decisivo hacia la modernización de sus servicios al anunciar que, a partir del primer trimestre de 2025, su aplicación móvil incorporará funciones clave que los usuarios habían solicitado durante años: transferencias interbancarias y pagos digitales mediante CoDi y DiMo.

La actualización forma parte de la estrategia nacional definida en la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030, cuyo objetivo es ampliar la digitalización de servicios en sectores que tradicionalmente dependen del efectivo.

Hasta ahora, la app del Banco del Bienestar solo permitía consultar el saldo, revisar movimientos y verificar depósitos o retiros. Sin embargo, la incorporación de estas nuevas herramientas marca un cambio sustancial en la operación diaria de millones de usuarios, especialmente beneficiarios de programas sociales que reciben apoyos a través de la institución.

Transferencias sin CLABE y pagos digitales: lo que podrás hacer desde 2025

El banco confirmó que las nuevas funciones estarán disponibles entre marzo y abril de 2025. Por primera vez, los usuarios podrán enviar dinero directamente desde la aplicación, sin necesidad de acudir a una sucursal o cajero automático.

La nueva actualización de la app del Banco del Bienestar, prevista para el primer trimestre de 2025, incorporará transferencias interbancarias y pagos digitales con CoDi y DiMo, como parte de la estrategia nacional para impulsar la inclusión financiera y reducir la dependencia del efectivo

Entre las novedades destacan:

Transferencias interbancarias: permitirá enviar recursos a cuentas de otros bancos, agilizando movimientos que antes solo podían realizarse en cajeros o ventanillas.

Pagos con CoDi: el sistema del Banco de México posibilita transacciones inmediatas mediante códigos QR, sin comisiones.

Transferencias DiMo: permitirá enviar dinero utilizando únicamente el número de celular del destinatario, eliminando la necesidad de ingresar la CLABE o el número de cuenta.

Con estas adecuaciones, el Banco del Bienestar pretende incentivar el uso de métodos digitales, reducir la necesidad de retiros en efectivo y mejorar la experiencia del usuario. Actualmente, la app registra más de 25 millones de descargas y alrededor de 2 millones de consultas diarias, cifras que podrían aumentar con la entrada de estas funciones.

Lo que se espera para 2026

La institución adelantó que 2026 será un año clave para la consolidación de su ecosistema digital. Se prevé la integración de nuevas herramientas que permitan gestionar el dinero de forma más ágil, segura y accesible.

La nueva actualización de la app del Banco del Bienestar, prevista para el primer trimestre de 2025, incorporará transferencias interbancarias y pagos digitales con CoDi y DiMo, como parte de la estrategia nacional para impulsar la inclusión financiera y reducir la dependencia del efectivo

Aunque no se habilitarán solicitudes de crédito desde la app —función que corresponde a la Financiera para el Bienestar—, sí se proyectan mejoras orientadas a fortalecer la operación diaria de millones de cuentahabientes.

Con esta actualización, el Banco del Bienestar busca posicionarse como un actor central en la digitalización financiera del país, ampliando su alcance más allá de la entrega de programas sociales y acercándose a un modelo de banca móvil más competitivo y funcional.