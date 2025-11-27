México

Pensionados IMSS: las consecuencias de no completar el registro biométrico obligatorio

Se estableció que todos los pensionados bajo la Ley 73 y Ley 97 deberán hacerlo a través de la app IMSS Digital

Desde finales de octubre de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó la obligación de que todos los pensionados—tanto de la Ley 73 como de la Ley 97—registren sus datos biométricos dentro de la aplicación IMSS Digital.

Este procedimiento, que incluye la captura de huella dactilar y reconocimiento facial, forma parte de una estrategia nacional de digitalización, verificación de identidad y protección contra fraudes.

Sin embargo, no cumplir con el registro tiene consecuencias directas y relevantes para las personas que dependen mensualmente de su pensión.

Suspensión del pago mensual de pensión

El IMSS ha sido claro: los pensionados que no completen su registro biométrico no recibirán su pago mensual. El sistema condicionará el depósito a la verificación de identidad mediante la app, con el fin de garantizar que el beneficio llegue únicamente al titular legítimo. Aunque no existen multas o sanciones económicas adicionales, la suspensión del pago es, en sí misma, la consecuencia más severa.

Bloqueo de trámites y servicios digitales

La falta de registro también impactará el acceso a trámites esenciales. Las personas sin datos biométricos cargados en la aplicación no podrán consultar ni gestionar información relacionada con su pensión.

Además, quedarán bloqueados servicios médicos digitales, como la consulta de la Cédula Digital de Salud, que integra medicamentos prescritos, incapacidades y signos vitales de los últimos 12 meses.

Mayor riesgo de suplantación de identidad

Uno de los objetivos principales del registro biométrico es prevenir fraudes y robos de identidad. Al no activarlo, los pensionados quedan más expuestos a la suplantación, un delito que ha crecido con la digitalización de trámites y el aumento de estafas dirigidas a adultos mayores. Con los datos biométricos, solo el titular puede acceder a información sensible.

Sin sanciones monetarias, pero sí pérdida de beneficios

Aunque el IMSS no aplica multas ni castigos económicos adicionales por omitir el registro, la consecuencia práctica es la suspensión y bloqueo de servicios. Es decir, no hay una sanción explícita, pero sí una interrupción directa de los beneficios.

Un trámite rápido y necesario

El registro biométrico solo puede realizarse mediante la aplicación IMSS Digital, disponible en todo México. Para evitar la suspensión del pago mensual y proteger su información personal, la recomendación es que los pensionados realicen el trámite lo antes posible. La verificación es sencilla, se completa desde el celular y garantiza continuidad en la pensión y acceso a servicios médicos digitales.

