Licuado para aumentar masa muscular en poco tiempo: haz esta bebida con solo tres ingredientes

Un licuado de plátano, simple y eficaz, se ha convertido en el favorito de quienes buscan ganar masa muscular de forma sencilla y deliciosa.
Esta bebida es un clásico en la nutrición deportiva, valorada por aportar energía, proteínas y azúcares naturales que facilitan la recuperación post-entrenamiento.
Lo mejor es que solo se necesita de la combinación de tres ingredientes para aprovechar lo mejor del plátano, la leche y una fuente directa de proteínas, ya sea en polvo o en forma alternativa, como avena o huevos cocidos.
Por lo tanto, es ideal para deportistas, practicantes de gimnasio o cualquier persona que desee aumentar su ingesta calórica y proteica sin complicaciones.
Además, puede personalizarse fácilmente según la disponibilidad de ingredientes o restricciones alimentarias, adaptándose a leche vegetal enriquecida y a otras fuentes de proteína. Lo que da como resultado una opción ideal para acompañar desayunos o consumir después del entrenamiento.
Receta de licuado de plátano para ganar masa muscular
La receta se caracteriza por la simplicidad y la funcionalidad, pues utiliza alimentos fáciles de conseguir y que aporta el equilibrio adecuado de carbohidratos y proteínas.
El resultado es un batido cremoso, dulce y apto para tomar frío a temperatura ambiente. Lo que lo convierte en la opción ideal para conseguir un aporte adecuado de aminoácidos, junto con el potasio y energía natural del plátano.
Ingredientes
- 1 plátano maduro grande
- 250 ml de leche (vegetal enriquecida con proteínas)
- 1 scoop (medida estándar) de proteína en polvo sabor vainilla o natural
Opcional para aumentar calorías:
- 1 cucharadita de miel
- 1 dátil sin hueso
Cómo hacer licuado de plátano para masa muscular, paso a paso
- Pelar el plátano y cortarlo en rodajas.
- Colocar el plátano en la licuadora junto con la leche y la proteína en polvo.
- Limpiar bien el vaso de la licuadora antes de usarlo para evitar sabores no deseados.
- Licuar todos los ingredientes hasta que la mezcla sea homogénea y sin grumos.
- Para una textura aún más cremosa, utilizar plátano previamente congelado.
- Servir en un vaso grande.
- Consumir inmediatamente tras el entrenamiento para aprovechar el pico de absorción de nutrientes.
Lo recomendable es consumir el licuado recién hecho para mantener intactas las propiedades y textura. Si es necesario guardarlo, se puede refrigera en un recipiente hermético hasta 8 horas, agitando antes de consumir.
Beneficios del licuado de plátano, además del aumento en la masa muscular
- Aporte energético inmediato: El plátano contiene azúcares naturales (glucosa, fructosa y sacarosa) que se absorben fácilmente, ideales para recargar energías antes o después de hacer ejercicio.
- Recuperación muscular y prevención de calambres: Rico en potasio y magnesio, el licuado ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos, favoreciendo la recuperación muscular y previniendo calambres post-entrenamiento.
- Mejora del tránsito intestinal: Gracias a su contenido en fibra, el licuado contribuye a una buena digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal.