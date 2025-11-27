Licuado para aumentar masa muscular en poco tiempo: haz esta bebida con solo tres ingredientes

El licuado de plátano es la bebida preferida para quienes buscan ganar masa muscular de forma sencilla y deliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un licuado de plátano, simple y eficaz, se ha convertido en el favorito de quienes buscan ganar masa muscular de forma sencilla y deliciosa.

Esta bebida es un clásico en la nutrición deportiva, valorada por aportar energía, proteínas y azúcares naturales que facilitan la recuperación post-entrenamiento.

Lo mejor es que solo se necesita de la combinación de tres ingredientes para aprovechar lo mejor del plátano, la leche y una fuente directa de proteínas, ya sea en polvo o en forma alternativa, como avena o huevos cocidos.

Esta receta de licuado de plátano aporta energía, proteínas y azúcares naturales ideales para la recuperación post-entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, es ideal para deportistas, practicantes de gimnasio o cualquier persona que desee aumentar su ingesta calórica y proteica sin complicaciones.

Además, puede personalizarse fácilmente según la disponibilidad de ingredientes o restricciones alimentarias, adaptándose a leche vegetal enriquecida y a otras fuentes de proteína. Lo que da como resultado una opción ideal para acompañar desayunos o consumir después del entrenamiento.

Receta de licuado de plátano para ganar masa muscular

La receta se caracteriza por la simplicidad y la funcionalidad, pues utiliza alimentos fáciles de conseguir y que aporta el equilibrio adecuado de carbohidratos y proteínas.

El resultado es un batido cremoso, dulce y apto para tomar frío a temperatura ambiente. Lo que lo convierte en la opción ideal para conseguir un aporte adecuado de aminoácidos, junto con el potasio y energía natural del plátano.

Solo tres ingredientes principales, plátano, leche y proteína, hacen de este batido una opción práctica para deportistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 plátano maduro grande 250 ml de leche (vegetal enriquecida con proteínas) 1 scoop (medida estándar) de proteína en polvo sabor vainilla o natural

Opcional para aumentar calorías:

1 cucharadita de miel

1 dátil sin hueso

Cómo hacer licuado de plátano para masa muscular, paso a paso

Pelar el plátano y cortarlo en rodajas. Colocar el plátano en la licuadora junto con la leche y la proteína en polvo. Limpiar bien el vaso de la licuadora antes de usarlo para evitar sabores no deseados. Licuar todos los ingredientes hasta que la mezcla sea homogénea y sin grumos. Para una textura aún más cremosa, utilizar plátano previamente congelado. Servir en un vaso grande. Consumir inmediatamente tras el entrenamiento para aprovechar el pico de absorción de nutrientes.

El batido de plátano ofrece un equilibrio adecuado de carbohidratos, proteínas, potasio y energía natural para el desarrollo muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo recomendable es consumir el licuado recién hecho para mantener intactas las propiedades y textura. Si es necesario guardarlo, se puede refrigera en un recipiente hermético hasta 8 horas, agitando antes de consumir.

Beneficios del licuado de plátano, además del aumento en la masa muscular

Aporte energético inmediato: El plátano contiene azúcares naturales (glucosa, fructosa y sacarosa) que se absorben fácilmente, ideales para recargar energías antes o después de hacer ejercicio.

Recuperación muscular y prevención de calambres: Rico en potasio y magnesio, el licuado ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos, favoreciendo la recuperación muscular y previniendo calambres post-entrenamiento.

Mejora del tránsito intestinal: Gracias a su contenido en fibra, el licuado contribuye a una buena digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal.