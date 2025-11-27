Huelga en el Monte de Piedad: renuncia Rafael del Río, director del patronato

Nacional Monte de Piedad garantiza seguridad de pertenencias empeñadas debido al paro laboral. Crédito: Cuartoscuro

Tres días después de que las autoridades laborales declararan válida la huelga general de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Rafael del Río, director general del Patronato, anunció su renuncia, válida a partir del 30 de noviembre.

Su salida se presenta en un momento en que la institución enfrenta una crisis operativa y financiera sin precedentes.

Esta decisión complica la posibilidad de establecer una mesa de negociación. El Nacional Monte de Piedad permanece en huelga desde hace más de 40 días.