México

El frente frío 16 ocasionará lluvias fuertes en estas entidades, alerta Conagua

El pronóstico indica que las lluvias más intensas serán de 75 a 150 mm, además del descenso de temperaturas

La CDMX también espera lluvias
La CDMX también espera lluvias intermitentes para el jueves 27 de noviembre.

El avance del frente frío número 16 y la presencia de una masa de aire polar provocarán fuertes precipitaciones en algunas regiones de México, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Conagua destacó la necesidad de extremar precauciones, especialmente en las regiones montañosas y entre los grupos más vulnerables de la población.

El pronóstico indica que las lluvias más intensas, con acumulados de 75 a 150 mm, se concentrarán en el norte de Oaxaca, las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra de Puebla, así como en la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Papaloapan de Veracruz.

En tanto, se prevén precipitaciones muy fuertes, de cincuenta a setenta y cinco milímetros, en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, la Huasteca de San Luis Potosí, la Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango de Hidalgo, y en la Huasteca Alta, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz.

Prevén fuertes lluvias para el
Prevén fuertes lluvias para el 27 de noviembre

Las lluvias fuertes, con registros de veinticinco a cincuenta milímetros, afectarán la Sierra Gorda de Querétaro, la Mixteca de Puebla y la región de Sotavento en Veracruz.

En otras entidades, como Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan chubascos con acumulados de cinco a veinticinco milímetros, mientras que en Morelos las lluvias serán aisladas, con valores de cero punto uno a cinco milímetros.

El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico también provocará lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

SMN también pronostica fenómeno de Norte

El fenómeno meteorológico traerá consigo un evento de Norte con rachas de viento de cuarenta a sesenta kilómetros por hora y oleaje de uno a dos metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

En el istmo y golfo de Tehuantepec, se prevén vientos del norte con rachas de hasta ochenta kilómetros por hora y olas de uno punto cinco a dos punto cinco metros. Además, se registrarán vientos con rachas de cuarenta a sesenta kilómetros por hora en el noroeste, la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México.

El descenso de temperatura será notorio en el noreste, centro, oriente y sureste del país, acompañado de bancos de niebla en zonas altas.

Para la mañana del jueves, se pronostican temperaturas mínimas de menos diez a menos cinco grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de menos cinco a cero grados Celsius con heladas en áreas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla; y de cero a cinco grados Celsius en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

