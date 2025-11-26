Senadora del PAN pide a Sheinbaum y CNDH respaldar a Grecia Quiroz tras comentarios de Noroña

Verónica Rodríguez hizo un llamado a Sheinbaum luego de que el senador Noroña hablara sobre Grecia Quiroz. (Foto: PAN)

Esta tarde del 25 de noviembre de 2025, la senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, exhortó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INM) a respaldar a Grecia Quiroz, tras los comentarios emitidos por el senador Gerardo Fernández Noroña.

Sostuvo que “aquí es donde se comprueba que no, no llegamos todas”, aludiendo a que, pese al discurso sobre igualdad, persisten situaciones de violencia y falta de solidaridad hacia las mujeres.

Recordó el momento en el que se afirmó que “si tocan a una, nos tocan a todas”, y señaló que este debería ser un momento para que las mujeres en el poder, encabezadas por la Sheinbaum, salgan en defensa no solo de “la esposa, la viuda, la madre o la alcaldesa”, sino de todas las mujeres que diariamente enfrentan violencia en México.

Pidió alzar la voz de manera conjunta contra las declaraciones del senador y expresó que, ante estos hechos, la única respuesta posible es la unidad y el empoderamiento, enfatizando que “al día de hoy en México no hemos llegado todas”.

Indicó que las mujeres del Partido Acción Nacional mantendrán su respaldo y esfuerzo para que algún día no solo haya más mujeres en el poder, sino que esto se traduzca en condiciones efectivas de seguridad y libertad.

El senador mexicano aseguró que la viuda del exalcalde de Uruapan buscará la gubernatura de Michoacán. Crédito: GF Norona Oficial

Añadió que el PAN seguirá trabajando para que las mujeres tengan la posibilidad de vivir tranquilas, caminar por las calles y regresar a sus hogares con la certeza de un entorno seguro, argumentando que “todo lo que Morena toca, lo destruye”.

Senadoras del PAN se solidarizan con Grecia Quiroz

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la senadora del blanquiazul, Susana Zatarain García, expresó que la violencia hacia las mujeres en México está en aumento, señalando que en 18 estados los feminicidios han crecido más del 100 por ciento.

Sostuvo que la respuesta del Estado no corresponde a la gravedad de la situación y destacó que cada día son asesinadas diez mujeres, mientras que las llamadas de emergencia por violencia familiar aumentaron más del 20 por ciento durante este sexenio.

La senadora alertó que México sigue figurando entre los países con mayor número de mujeres desaparecidas, además, manifestó el respaldo de su Grupo Parlamentario a Grecia Quiroz: “Porque ella, lo dice su mirada, lo dice su voz, ella hoy está tomando el trabajo que su esposo inició con mucha valentía, poniendo en riesgo a sus hijos y a su familia con una congruencia admirable, con un temple enorme que miles de mujeres mexicanas nos inspira para que sigamos luchando por el país que merecemos, para que no haya más mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer y por ningún hecho”.

Reconoció la fortaleza de Grecia Quiroz y aseguró que representa una inspiración para miles de mexicanas. Afirmó que, desde el PAN, “las mujeres tienen cabida, las mujeres tendrán políticas públicas y legislación que impulsaremos para que se erradique esta cifra tan alarmante que tiene México en este día que conmemoramos la eliminación de la violencia”.

Noroña niega ataques contra presidenta municipal de Uruapan

En el senado Noroña rechaza que se le acuse de misógino Crédito: Youtube: Senado

Durante la sesión en la Cámara Alta, Noroña señaló a la oposición por no condenar el ataque sexual a la presidenta Claudia Sheinbaum en la capital y por no pronunciarse tras la campaña que enfrentó Fátima Bosch después de convertirse en Miss Universo, insistió en que la postura de sus detractores responde a una estrategia de hipocresía política y los acusó, especialmente a los legisladores del PRIy del PAN, de utilizar este tema con fines partidistas.

Negó rotundamente haber emitido comentarios misóginos contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, e insistió en que sus críticos mantienen silencio ante otras expresiones misóginas difundidas en el país.