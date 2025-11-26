México

Profepa recupera más de 2 mil llantas usadas en río Lerma: realizan saneamiento en Edomex, Tlaxcala y Guanajuato

Autoridades ambientales llevan a cabo una campaña de limpieza en los ríos más contaminados de México

Guardar
Profepa junto con otras autoridades
Profepa junto con otras autoridades ambientales llevan a cabo labores de limpieza en los ríos más contaminados de México. (Foto: Profepa)

Más de 2 mil neumáticos han sido extraídos del cauce del río Lerma, ubicado en el Estado de México, en una acción coordinada por autoridades ambientales y representantes de la industria, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Estas actividades, integradas a un programa de saneamiento, pretenden no solo despejar el flujo de uno de los ríos más contaminados del país sino también reincorporar los materiales recuperados en usos industriales, con la colaboración de la Cámara Nacional de la Industria Hulera y la empresa Michelin.

Las jornadas de limpieza y restauración alcanzaron tres entidades el Estado de México, Tlaxcala y Guanajuato, en el marco del programa “Río Limpio, Llantas Fuera”, presentado el 20 de noviembre de 2025. Como resultado de este esfuerzo, más de 2 mil llantas fueron retiradas del río a su paso por el municipio de Salamanca, lo que, de acuerdo con las autoridades, “contribuye a reducir la contaminación y a liberar el flujo del río”.

La importancia de la participación social e industrial fue resaltada por Claudia Gómez Godoy, comisionada de Saneamiento y Restauración de la Cuenca del Río Lerma–Santiago, quien invitó tanto a la ciudadanía como al sector empresarial a sumarse a la recuperación de los cuerpos de agua mexicanos.

Limpieza en la cuenca del Alto Atoyac en Tlaxcala

Distintas dependencias y voluntarios intervinieron el 14 de noviembre a lo largo de un tramo de 2.2 kilómetros de la Barranca Innominada en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Sector público y privado suman
Sector público y privado suman esfuerzos para limpiar ríos en México. (Foto: Profepa)

En esta décimo tercera jornada de recuperación, equipos integrados por personal de la Profepa, la Conagua, dependencias estatales y municipales, efectuaron labores de retiro de desechos, poda, desazolve y limpieza del cauce. Todos los residuos extraídos fueron finalmente recolectados y enviados a disposición final bajo supervisión técnica, asegurando su adecuado tratamiento.

Segunda Jornada de limpieza y reforestación en el Río Lerma

Una acción similar se realizó el 6 de noviembre en el municipio de Toluca sobre el río Tejalpa, afluente del Lerma. En esa ocasión, entidades ambientales y el ayuntamiento retiraron alrededor de 12 metros cúbicos de residuos sólidos, 10 llantas y 6 metros cúbicos de cascajo con el soporte logístico de dos camiones de carga.

Además de la limpieza, se plantaron 50 árboles de acacia azul en un área de 200 metros cuadrados, como parte de una reforestación destinada a restaurar la vegetación ribereña. Alrededor de 150 personas, incluyendo representantes de los tres órdenes de gobierno y ciudadanos, participaron activamente.

La Profepa informó que mantendrá su participación en actividades interinstitucionales orientadas al cumplimiento del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, ratificando el compromiso de continuar con acciones dentro del programa permanente de restauración y saneamiento de la cuenca del Río Lerma-Santiago.

Temas Relacionados

ProfepaLlantasEstado de MéxicoTlaxcalaGuanajuatoRío Lermamexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Las estrategias de los participantes cambiaron y el ambiente en la granja se tensó a pocas horas de la Asamblea

La Granja VIP: Quién es

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 25 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

La ex Miss Universo lamentó el clima de odio contra Bosch y aseguró que estas expresiones no suman a los esfuerzos de transformar los concursos de belleza

Lupita Jones defiende a Fátima

Autoridades pidieron apoyo para localizar a los implicados en el feminicidio de Joceline Dianeth en Baja California

El cuerpo de la joven fue localizado el 4 de octubre, maniatada y amordazada, flotando en el canal Tulichek

Autoridades pidieron apoyo para localizar

Carrera de botargas UNAM: dónde y cuándo acudir al encuentro anual

La tradicional competencia universitaria regresa el 27 de noviembre, prometiendo una jornada llena de humor y creatividad para estudiantes y personal de la UNAM

Carrera de botargas UNAM: dónde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

Ema Pulido critica a Aarón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy y cuestiona su desempeño

Los Bunkers se preparan para su concierto de noviembre en la CDMX: “Es nuestra segunda casa”

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie Salas revela detalles a un año de su fallecimiento

DEPORTES

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final