México

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 25 de noviembre

Este reto deportivo dentro del programa podría beneficiar a un equipo completo

Guardar
Cada miércoles la batalla colosal
Cada miércoles la batalla colosal se juega entre azules y rojos CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

La novena semana de Exatlón México 2025 transcurre en un clima de marcada incertidumbre para ambos equipos, después de días especialmente intensos y ajustes significativos en sus alineaciones.

Con la reciente salida de Vanessa López del conjunto azul—a consecuencia de una derrota frente a una competidora escarlata—la dinámica interna de los integrantes del equipo se ha visto alterada.

Pese a este percance, los azules festejaron su estancia en la villa 360, mientras que los rojos continúan enfrentando noches en la incómoda barraca metálica, acumulando solo una victoria reciente en la batalla por la ventaja.

En paralelo a las polémicas sobre el posible arribo de nuevos refuerzos a los equipos—con nombres como Duggan, Andrea o Caro Tripp mencionados en redes sociales pero sin confirmación oficial—, la atención se centra en el Duelo de los Enigmas celebrado hoy, martes 25 de noviembre.

Quién gana hoy el Duelo de Enigmas

En cuanto a las expectativas para el enfrentamiento de hoy, las filtraciones de spoilers y los análisis previos coinciden en que los azules muestran mayor solidez para imponerse en este duelo luego de la victoria azul en la villa 360 la noche anterior.

Si bien algunos pronósticos prevén que los ganadores podrían ser los azules, los spoilers podrían ser sólo coincidencias.

Los lunes están destinados a
Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

De qué trata el Duelo de los Enigmas

A lo largo de la jornada, los participantes se enfrentan a puzzles, retos numéricos y acertijos que ponen a prueba su habilidad para sobreponerse a la presión y el cansancio acumulado.

Esta prueba, reconocida por exigir no solo habilidades físicas sino también agudeza mental y lógica, constituye uno de los puntos culminantes de la semana para los seguidores y los competidores.

El Duelo de los Enigmas en Exatlón México es una dinámica especial dentro del programa, en la que los atletas compiten por la oportunidad de resolver un enigma al finalizar una carrera o circuito especial. Quien logra ganar este duelo obtiene el derecho a elegir entre diferentes cofres, cada uno con un beneficio oculto (como recompensas, ventajas para su equipo o comodidades). Para acceder a estas recompensas, el ganador debe responder correctamente a un enigma o acertijo presentado por el conductor.

Si acierta, recibe el beneficio; si falla, pierde la oportunidad y ningún equipo obtiene la recompensa. Esta dinámica añade un componente de estrategia y suspenso al reality deportivo.

Panorama de los rojos en Exatlón México

La eliminación reciente de varias figuras, tanto por competencia directa como por lesiones—destacan Aristeo Cázares y William Arroyo de los rojos, así como Álex Sotelo, Karen Núñez y Michelle Tanori de los azules—ha propiciado búsquedas de adaptabilidad y nuevas estrategias de parte de ambos equipos.

Los rojos, pese a obtener algunas victorias, no han logrado sostener una racha positiva que los consolide como favoritos. De acuerdo con análisis compartidos, la falta de triunfos consecutivos les ha impedido salir de la barraca y aspiran a revertir la tendencia en lo que resta de la semana.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

El ex director de Pemex Exploración y Producción reaccionó a la polémica

Padre de Fátima Bosch niega

Audiencia pública en Aguascalientes reúne propuestas para renovar el sistema electoral

Participantes de distintas áreas plantean ajustes en el sistema de fiscalización y la organización de comicios

Audiencia pública en Aguascalientes reúne

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

El mediocampista mexicano vive negociaciones avanzadas para dar su primer salto al futbol europeo

La joya del Pachuca, Elías

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

Este permiso es indispensable para que los conductores mexiquenses puedan circular de manera legal

Licencia de conducir Edomex 2025:

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima?”, diputado del Movimiento del sombrero arremete contra Fernández Noroña

El político respondió con firmeza a los cuestionamientos del senador, respaldando también a la alcaldesa de Uruapan

“¿Cómo te atreves a meterte
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG anuncia con narcomanta su

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Del “Tio Lako” a “El Mencho”: los narcocorridos que narran el poder criminal del “R1″ en el CJNG de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Padre de Fátima Bosch niega

Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten cómo afronta Aislinn Derbez la pérdida de su madre, Gabriela Michel

A qué hora ver el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en México

Eliades Ochoa anuncia gira en México: fechas y ciudades para la leyenda de la música cubana en ‘¡Como Nunca! Tour’

Qué signo zodiacal es Fátima Bosch, ganadora mexicana de Miss Universo 2025

DEPORTES

La joya del Pachuca, Elías

La joya del Pachuca, Elías Montiel, apunta al Real Oviedo

La IA predice el desenlace del Xolos vs Tigres en la ida de cuartos

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

Atlas se queda sin timonel, la directiva inicia búsqueda de relevo

Monterrey vs América: la IA anticipa el marcador de la ida de cuartos de final