Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 25 de noviembre

Cada miércoles la batalla colosal se juega entre azules y rojos CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

La novena semana de Exatlón México 2025 transcurre en un clima de marcada incertidumbre para ambos equipos, después de días especialmente intensos y ajustes significativos en sus alineaciones.

Con la reciente salida de Vanessa López del conjunto azul—a consecuencia de una derrota frente a una competidora escarlata—la dinámica interna de los integrantes del equipo se ha visto alterada.

Pese a este percance, los azules festejaron su estancia en la villa 360, mientras que los rojos continúan enfrentando noches en la incómoda barraca metálica, acumulando solo una victoria reciente en la batalla por la ventaja.

En paralelo a las polémicas sobre el posible arribo de nuevos refuerzos a los equipos—con nombres como Duggan, Andrea o Caro Tripp mencionados en redes sociales pero sin confirmación oficial—, la atención se centra en el Duelo de los Enigmas celebrado hoy, martes 25 de noviembre.

Quién gana hoy el Duelo de Enigmas

En cuanto a las expectativas para el enfrentamiento de hoy, las filtraciones de spoilers y los análisis previos coinciden en que los azules muestran mayor solidez para imponerse en este duelo luego de la victoria azul en la villa 360 la noche anterior.

Si bien algunos pronósticos prevén que los ganadores podrían ser los azules, los spoilers podrían ser sólo coincidencias.

Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

De qué trata el Duelo de los Enigmas

A lo largo de la jornada, los participantes se enfrentan a puzzles, retos numéricos y acertijos que ponen a prueba su habilidad para sobreponerse a la presión y el cansancio acumulado.

Esta prueba, reconocida por exigir no solo habilidades físicas sino también agudeza mental y lógica, constituye uno de los puntos culminantes de la semana para los seguidores y los competidores.

El Duelo de los Enigmas en Exatlón México es una dinámica especial dentro del programa, en la que los atletas compiten por la oportunidad de resolver un enigma al finalizar una carrera o circuito especial. Quien logra ganar este duelo obtiene el derecho a elegir entre diferentes cofres, cada uno con un beneficio oculto (como recompensas, ventajas para su equipo o comodidades). Para acceder a estas recompensas, el ganador debe responder correctamente a un enigma o acertijo presentado por el conductor.

Si acierta, recibe el beneficio; si falla, pierde la oportunidad y ningún equipo obtiene la recompensa. Esta dinámica añade un componente de estrategia y suspenso al reality deportivo.

Panorama de los rojos en Exatlón México

La eliminación reciente de varias figuras, tanto por competencia directa como por lesiones—destacan Aristeo Cázares y William Arroyo de los rojos, así como Álex Sotelo, Karen Núñez y Michelle Tanori de los azules—ha propiciado búsquedas de adaptabilidad y nuevas estrategias de parte de ambos equipos.

Los rojos, pese a obtener algunas victorias, no han logrado sostener una racha positiva que los consolide como favoritos. De acuerdo con análisis compartidos, la falta de triunfos consecutivos les ha impedido salir de la barraca y aspiran a revertir la tendencia en lo que resta de la semana.