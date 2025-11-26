México

Ema Pulido critica a Aarón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy y cuestiona su desempeño

El influencer y ex participante de La Casa de los Famosos México recibió comentarios duros del jurado

Guardar
Ema Pulido, jurado de Las
Ema Pulido, jurado de Las Estrellas Bailan en Hoy, cuestiona el nivel de entrega y esfuerzo de Aarón Mercury en la competencia. (Programa Hoy)

Aarón Mercury, conocido influencer y ex participante de La Casa de los Famosos México, se integró recientemente al reality show de baile Las Estrellas Bailan en Hoy.

En la competencia, Mercury hace pareja con Briggitte Bozzo, también ex habitante del reality 24/7. Juntos han sorprendido a los jueces y al público con coreografías al ritmo de K-Pop y reggaetón, consolidándose como una de las parejas favoritas.

(Programa Hoy)
(Programa Hoy)

Ema Pulido cuestiona trabajo de Aarón Mercury

La participación de Aarón Mercury junto a Pía Sanz en la semana de “Boomerang” de Las estrellas bailan en Hoy generó una de las críticas más severas de la temporada, cuando la maestra y jurado Ema Pulido cuestionó abiertamente el nivel de entrega y esfuerzo del concursante.

En esta etapa del certamen, donde las parejas se intercambian y las exigencias aumentan, la actuación de Mercury y Sanz fue calificada como aceptable, aunque no estuvo exenta de tropiezos, incluso después de que ambos continuaron ensayando minutos antes de salir en vivo en el programa Hoy.

La intervención de Ema Pulido se centró en la percepción de que el desempeño de Aarón Mercury no alcanzó su máximo potencial. Según la maestra, el número presentado parecía estar diseñado para facilitarle la tarea al participante, evitando que tuviera que esforzarse o bailar en plenitud.

“Me gustó la combinación, se vio muy bien. Yo pienso Aarón, que le tienes que dar gracias a la Virgen del Río Alto de que te quiera tanta gente y que tengas todo a la mano, que Dios te haya dado facultades, pero las usas tan poquititito. Si de alguna forma ensayaras más, si te entregaras al 100% a lo que haces, serías fantástico”, expresó.

Aarón Mercury y Briggitte Bozo
Aarón Mercury y Briggitte Bozo en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Ema Pulido asegura que el trabajo de Aarón Mercury no es suficiente

La crítica se intensificó cuando la jurado señaló que el potencial mostrado por Mercury era insuficiente y que la coreografía había sido adaptada para que él no tuviera que esforzarse demasiado.

El potencial que estás dando es muy poco, y está adaptado el número para ti, para que no te tengas que esforzar tanto ni bailar tanto, sino estar ‘chiqui, boni’. Pero si no hubiera sido por Pía, no sé qué carambas ibas a hacer”, reclamó Pulido.

La reacción de Aarón Mercury ante las palabras de la maestra fue distendida y hasta humorística. El concursante respondió: “Soy humilde, no muestro todo. No, pero es como todo, adaptarnos, y muchas gracias”.

(Instagram/@ema_pulido_)
(Instagram/@ema_pulido_)

Durante la semana de “Boomerang”, el formato del concurso establece que los mejores tres dúos, tras el intercambio de parejas, reciben puntos adicionales para sus equipos originales, lo que añade presión y competitividad a cada presentación.

Temas Relacionados

Aarón MercuryEma PulidoLas Estrellas Bailan en HoyHoymexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Las estrategias de los participantes cambiaron y el ambiente en la granja se tensó a pocas horas de la Asamblea

La Granja VIP: Quién es

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 25 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

La ex Miss Universo lamentó el clima de odio contra Bosch y aseguró que estas expresiones no suman a los esfuerzos de transformar los concursos de belleza

Lupita Jones defiende a Fátima

Autoridades pidieron apoyo para localizar a los implicados en el feminicidio de Joceline Dianeth en Baja California

El cuerpo de la joven fue localizado el 4 de octubre, maniatada y amordazada, flotando en el canal Tulichek

Autoridades pidieron apoyo para localizar

Carrera de botargas UNAM: dónde y cuándo acudir al encuentro anual

La tradicional competencia universitaria regresa el 27 de noviembre, prometiendo una jornada llena de humor y creatividad para estudiantes y personal de la UNAM

Carrera de botargas UNAM: dónde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

Los Bunkers se preparan para su concierto de noviembre en la CDMX: “Es nuestra segunda casa”

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie Salas revela detalles a un año de su fallecimiento

Primo de Valentín Elizalde revela cuáles fueron las últimas palabras del “Gallo de Oro” antes de ser asesinado

DEPORTES

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final