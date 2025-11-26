Ema Pulido critica a Aarón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy y cuestiona su desempeño

Ema Pulido, jurado de Las Estrellas Bailan en Hoy, cuestiona el nivel de entrega y esfuerzo de Aarón Mercury en la competencia. (Programa Hoy)

Aarón Mercury, conocido influencer y ex participante de La Casa de los Famosos México, se integró recientemente al reality show de baile Las Estrellas Bailan en Hoy.

En la competencia, Mercury hace pareja con Briggitte Bozzo, también ex habitante del reality 24/7. Juntos han sorprendido a los jueces y al público con coreografías al ritmo de K-Pop y reggaetón, consolidándose como una de las parejas favoritas.

(Programa Hoy)

Ema Pulido cuestiona trabajo de Aarón Mercury

La participación de Aarón Mercury junto a Pía Sanz en la semana de “Boomerang” de Las estrellas bailan en Hoy generó una de las críticas más severas de la temporada, cuando la maestra y jurado Ema Pulido cuestionó abiertamente el nivel de entrega y esfuerzo del concursante.

En esta etapa del certamen, donde las parejas se intercambian y las exigencias aumentan, la actuación de Mercury y Sanz fue calificada como aceptable, aunque no estuvo exenta de tropiezos, incluso después de que ambos continuaron ensayando minutos antes de salir en vivo en el programa Hoy.

La intervención de Ema Pulido se centró en la percepción de que el desempeño de Aarón Mercury no alcanzó su máximo potencial. Según la maestra, el número presentado parecía estar diseñado para facilitarle la tarea al participante, evitando que tuviera que esforzarse o bailar en plenitud.

“Me gustó la combinación, se vio muy bien. Yo pienso Aarón, que le tienes que dar gracias a la Virgen del Río Alto de que te quiera tanta gente y que tengas todo a la mano, que Dios te haya dado facultades, pero las usas tan poquititito. Si de alguna forma ensayaras más, si te entregaras al 100% a lo que haces, serías fantástico”, expresó.

Aarón Mercury y Briggitte Bozo en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Ema Pulido asegura que el trabajo de Aarón Mercury no es suficiente

La crítica se intensificó cuando la jurado señaló que el potencial mostrado por Mercury era insuficiente y que la coreografía había sido adaptada para que él no tuviera que esforzarse demasiado.

“El potencial que estás dando es muy poco, y está adaptado el número para ti, para que no te tengas que esforzar tanto ni bailar tanto, sino estar ‘chiqui, boni’. Pero si no hubiera sido por Pía, no sé qué carambas ibas a hacer”, reclamó Pulido.

La reacción de Aarón Mercury ante las palabras de la maestra fue distendida y hasta humorística. El concursante respondió: “Soy humilde, no muestro todo. No, pero es como todo, adaptarnos, y muchas gracias”.

(Instagram/@ema_pulido_)

Durante la semana de “Boomerang”, el formato del concurso establece que los mejores tres dúos, tras el intercambio de parejas, reciben puntos adicionales para sus equipos originales, lo que añade presión y competitividad a cada presentación.