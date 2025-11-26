México

Catean casas en Iguala y detienen a tres personas presuntamente implicadas en el caso de Ayotzinapa

Elementos de la Guardia Nacional, SSPC y FGR participaron en el operativo

Fuentes locales reportaron detenciones en Iguala tras cateos en la región. (EFE/ Jose Luis de la Cruz)

La mañana del 26 de noviembre, fuerzas federales de seguridad llevaron a cabo un cateo en dos inmuebles distintos y detuvieron a tres presuntos implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

De acuerdo con fuentes locales, consultadas por la agencia Quadratín, los hechos comenzaron poco antes de las 7 horas en la unidad habitacional llamada Nicolás Bravo, así como en el Centro de Iguala, ambos municipios en donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 11 años atrás.

Además, señalaron que en la operación participaron tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con Quadratín Guerrero, en el otro caso, desarrollado en la calle Ramón Corona del Centro de la entidad, los policías y militares se introdujeron al domicilio y posteriormente colocaron sellos de clausura en el inmueble.

Ahí mismo, se colocó el folio de la investigación y señalaron que esta investigación es por el delito de desaparición forzada por el caso Ayotzinapa.

En otra casa en la calle Luis Donaldo Colosio de la unidad habitacional Nicolás Bravo, los efectivos detuvieron a un hombre de nombre Irving N y a dos mujeres.

Según la misma fuente, en esa vivienda también se colocaron sellos de clausura y en estos se leyó el mismo motivo de cateo, al igual que la casa del Centro de la región.

***Información en desarrollo***

