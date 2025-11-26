México

Bárbara de Regil recibe elogios por publicar un video sin filtros y reflexionar sobre el amor propio

La actriz de “Rosario Tijeras” sigue generando comentarios positivos tras mostrar su cuerpo al natural

Bárbara de Regil causó reacciones
Bárbara de Regil, conocida por su interpretación en “Rosario Tijeras”, encendió las redes sociales al compartir un video completamente al natural.

A través de su cuenta personal de Instagram, la también creadora de contenido sorprendió a propios y extraños al reflexionar sobre la importancia del amor propio sin filtros.

(Captura de pantalla)
Bárbara de Regil comparte video al natural

La imagen de Bárbara de Regil recorriendo la playa en bikini, sin filtros ni retoques, se ha convertido en un mensaje contundente sobre el amor propio y la aceptación del cuerpo.

La protagonista de la serie “La Lola” utilizó las redes sociales para compartir un video en el que exhibe con naturalidad las estrías en su piel, pero eso no fue todo, pues acompañó la publicación con una reflexión sobre la importancia de valorar el propio cuerpo.

Tienes algún ‘defecto’ en tu cuerpo. Tu cuerpo es tu hogar. Agradece ese hermoso hogar que tienes. Ámalo, cuídalo y hónralo”, se lee al principio del post.

La actriz de "Rosario Tijeras" compartió con sus seguidores la importancia de cuidar tu cuerpo y agradecer lo que hace. Crédito: Instagram: @barbaraderegil

Y agrega: “Cuida lo mejor que puedas de tu cuerpo y presume tu hogar. Somos perfectamente imperfectas. Sal a la calle con orgullo de ser quien eres. Acá yo salí a presumir mis estrías (marcas de vida que llevo con amor).

Reacción de sus seguidoras al mensaje de amor propio

En tan solo una semana, la publicación ha generado una amplia interacción entre sus seguidoras, quienes resaltaron varias de las características físicas de la actriz en los primeros minutos.

“Tu cara es lo que miro siempre, tan llena de luz y tan alma”, “La sonrisa con la que conectas”, “Lo primero que vi fue tu cutis tan limpio y perfecto” y “Eres muy linda tal y como eres, siempre fan de ti”, son algunos de los comentarios que dejaron algunos usuarios.

Bárbara de Regil publica video
Hasta ahora, el video sigue generando mensajes positivos y recolectando ‘me gusta’, aunque los comentarios ya fueron desactivados y no se pueden leer las interacciones anteriores.

Quién es Bárbara de Regil, actriz que se mostró al natural en redes sociales

Bárbara de Regil es una reconocida actriz mexicana, principalmente famosa por su papel protagónico en la telenovela Rosario Tijeras, transmitida entre 2016 y 2019.

Además de su trabajo actoral, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en redes sociales, donde promueve un estilo de vida saludable, compartiendo rutinas de ejercicio, consejos de nutrición y bienestar, lo que le ha permitido crear una sólida comunidad digital.

Bárbara de Regil sorprende con
Su popularidad la ha llevado a ser reconocida en eventos importantes, como su reciente nombramiento como huésped distinguida de las Fiestas Mexicanas 2025 en Matamoros, Tamaulipas, donde se destacó su influencia tanto en la televisión como en el entorno digital.

Constantemente, su nombre está en medio de la atención mediática, ya sea por polémicas en redes sociales, su relación con los fans o declaraciones sobre su vida personal y profesional.

Temas Relacionados

Bárbara de RegilRosario TijerasViralmexico-entretenimiento

