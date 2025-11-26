Autoridades pidieron apoyo para localizar a los implicados en el feminicidio de Joceline Dianeth en Baja California

El cuerpo de la joven fue localizado el pasado 4 de octubre cuando flotaba en el canal Tulichek. Crédito: FB - Fiscalía General del estado de Baja California y Redes Sociales

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Elena Andrade, solicitó ayuda a la sociedad para poder dar con el paradero de dos presuntos implicados en el feminicidio de Joceline Dianeth, joven encontrada sin vida el pasado 4 de octubre en el canal Tulichek en Mexicali.

La solicitud fue realizada este 25 de noviembre, mediante una conferencia de prensa realizada para entregar avances de varias investigaciones realizadas por la Fiscalía.

Además, autoridades detallaron que hasta el momento hay una persona detenida por la muerte de Joceline, sin embargo, hace falta la detención de otros dos presuntos responsables, los cuales ya cuentan con una orden de captura.

Informes del feminicidio de Joceline Dianeth

La Fiscal, Elena Andrade, fue la encargada de comunicar a los medios las actualizaciones y el recuento de los hechos que terminaron con la vida de la joven.

Según el relato oficial, el 3 de octubre de 2025, Jocelyn Dianeth salió del Instituto Niño Autista CANAM, ubicado en el ejido Xochimilco, en Mexicali, tras recoger a su hijo.

Al abordar su vehículo, fue interceptada por los tres imputados, quienes la obligaron a subir a otro auto y la llevaron a un lugar desconocido, privándola de su libertad.

En el momento del rapto, Jocelyn se encontraba acompañada de su hijo de cuatro años, quien según autoridades, presenta autismo severo.

El menor permaneció solo en el automóvil aproximadamente una hora hasta que fue encontrado, además, refieren que fue testigo de la privación de libertad de su madre.

Al día siguiente, Jocelyn fue hallada en el canal Tulichek, maniatada y amordazada.

Según información oficial, las investigaciones periciales encontraron que Joceline fue arrojada al canal aún con vida, y sin posibilidad de defenderse, debido a que tenía las manos atadas.

Derivado de estos hechos, la Fiscal informó que se giraron tres ordenes de aprehensión para localizar a los presuntos responsables, de los cuales, uno ya está detenido y dos más se encuentran prófugos.

Además, enfatizó que el feminicidio de Joceline es un acto lamentable, reprobable y terrible.

Presuntos implicados en el asesinato

Las autoridades informaron que tras investigaciones derivadas de entrevistas, trabajo de campo y análisis técnico, se logró establecer los hechos relacionados con el feminicidio de Joceline.

Uno de los presuntos implicados fue detenido el pasado 10 de noviembre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los trabajos derivaron en la obtención de tres ordenes de aprehensión en contra de presuntos responsables, de los cuales, uno ya está preso.

El 10 de noviembre fue detenido Enrique Armando “N”, señalado por los delitos de desaparición cometida por particulares agravada y feminicidio agravado.

Sobre las otras dos órdenes de aprehensión pendientes en contra de los otros implicados, la Fiscal solicitó la colaboración de los medios de comunicación y la comunidad para localizar a estas personas.

Una de ellas presuntamente se encuentra fuera de la entidad, por lo que las autoridades estatales ya trabajan en conjunto con el estado al que se presume huyó.

Por último, las autoridades señalaron que cuentan con elementos para considerar que los dos prófugos serán detenidos en breve.