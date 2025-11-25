Stranger Things 5 cambia el horario de estreno: a qué hora se verá en México la temporada final

Stranger Things 5: a qué hora ver en México. (Netflix)

Stranger Things está lista para decir adiós con lo que será, sin duda, uno de los eventos televisivos del año. La serie creada por los hermanos Duffer regresa con su esperadísima quinta y última temporada, dividida en tres partes y con capítulos que prometen ser auténticas “mini películas”.

El final de Hawkins reunirá a Once, Mike, Will y el resto de los protagonistas en una trama más oscura y extensa que nunca, que busca cerrar en alto la historia que capturó la atención de millones en todo el mundo.

¿Qué pasará en la temporada 5 de Stranger Things?

Se suman grandes fichajes como Linda Hamilton de Terminator. (Netflix)

La acción arranca en el otoño de 1987, con Hawkins aún conmocionada por la apertura de múltiples portales. El grupo, marcado por las pérdidas sufridas, persigue un solo objetivo: encontrar y acabar con Vecna.

Sin embargo, el villano ha desaparecido y las autoridades han tomado medidas drásticas: el pueblo está en cuarentena y el gobierno intensifica la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse.

Mientras se acerca el aniversario de la desaparición de Will, el terror vuelve a acechar, y la batalla final se perfila como la más poderosa y mortal a la que hayan enfrentado.

Una temporada final de casi 18 horas

Netflix romperá su tradición y lanza los nuevos episodios en horarios accesibles; el final se acerca y la emoción crece. (Netflix)

Una de las mayores novedades de esta temporada es la duración de los episodios, que subvierten todos los estándares de Netflix.

Para el desenlace, los Duffer planificaron tres bloques de estreno —algo inédito para la plataforma— y capítulos realmente largos: el episodio final será de tres horas, mientras que los demás oscilan entre dos y dos horas con cuarenta minutos.

Matt Duffer comentó: “Pensamos en cada bloque como una mini película, con los episodios 4 y 8 como el gran cierre de cada parte”.

Episodio 1: 2 horas y 10 minutos

Episodio 2: 2 horas y 25 minutos

Episodio 3: 2 horas y 5 minutos

Episodio 4: 2 horas y 5 minutos

Episodio 5: 2 horas y 15 minutos

Episodio 6: 2 horas y 30 minutos

Episodio 7: 2 horas y 40 minutos

Episodio 8: 3 horas

El reparto principal, encabezado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour y Winona Ryder, está de vuelta.

Se suman grandes fichajes como Linda Hamilton de Terminator y el cineasta Dan Trachtenberg (Prey). La serie fue nuevamente producida por Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment.

Los creadores prometen que será la temporada más épica y emocional, con casi 18 horas de contenido serializado, y una narrativa que busca cerrar la saga con la dosis exacta de nostalgia, acción y terror que ha caracterizado a la serie. Hawkins, Vecna y el grupo de amigos se preparan para el combate final —y el mundo estará, una vez más, mirando.

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en México?

Stranger Things 5 estrena nuevos horarios y capítulos de larga duración: esto debes saber del final. (Netflix)

El volumen 1 de la última temporada llegará este miércoles 26 de noviembre de 2025 y, rompiendo la costumbre del minuto 1 de la fecha, el estreno será a las 7 PM (hora del centro de México), una estrategia pensada para que los fans ya no tengan que trasnochar ni esperar hasta el amanecer.

Volumen 1: 26 de noviembre de 2025, 7 PM (CDMX) — cuatro episodios

Volumen 2: 25 de diciembre de 2025, 7 PM (CDMX) — tres episodios

Capítulo final: 31 de diciembre de 2025, 7 PM (CDMX) — gran desenlace de 3 horas